Universidade de Columbia quer plano piloto de mitigação dos eventos climáticos no Rio

Como diminuir os eventos extremos da mudança climática? O desafio é grande, porém muito possível. Enquanto o mundo esquenta e os países não arregaçam as mangas para frear as emissões de gases provenientes da queima do carbono fóssil, os governos precisam adotar medidas para amenizar os estragos, que já estão aí para ser vistos e sentidos. Só este ano a lista de tragédias no Brasil foi imensa. Sem exagero, o país viveu um surto de queimadas, secas extremas que impossibilitaram a navegação de grandes hidrovias como o Rio Negro no Amazonas, e chuvas torrenciais que deixaram o Rio Grande do Sul debaixo de água.

Diante desse panorama, Tomaz Trebat, diretor da Columbia Global Center, no Rio de Janeiro, organiza um workshop interativo em parceria com a Fiocruz e IBGE, com o objetivo de compartilhar o conhecimento dos impactos da mudança climática nas populações mais vulneráveis. A ideia é aumentar o entendimento da sociedade sobre as dificuldades e perdas sofridas em um debate que envolve acadêmicos, gestores públicos e membros da sociedade civil. “O evento é um convite para que todos saiam do ar condicionado para enxergar os eventos climáticos sob outra perspectiva”, dia Trebat. “As cidades estão demorando muito para se adaptar aos novos tempos e já existe tecnologia para isso”.

O evento é ambicioso. O formato interativo tem como finalidade aumentar a troca de informação entre públicos, que possuem diferentes perspectivas e ações na sociedade. Além disso, engajar a sociedade civil de maneira colaborativa, seja com suporte financeiro ou intelectual. E o mais importante: os organizadores querem chegar a elaboração de um plano piloto, que possa impulsionar uma mudança na realidade do município, diminuindo o tamanho das calamidades na vida das pessoas mais expostas.

Leia:

+ https://veja.abril.com.br/saude/mudancas-climaticas-elevam-riscos-de-novos-surtos-por-virus-e-mosquitos-diz-estudo#:~:text=Al%C3%A9m%20disso%2C%2067%2C9%25,59%2C2%25%20dos%20especialistas.

Continua após a publicidade

+ https://veja.abril.com.br/mundo/impacto-da-mudanca-climatica-na-economia-e-6-vezes-pior-do-que-esperado

Onde e como participar

Batizado de Climate Hub Rio, o evento acontece dias 25 e 26, das 9h às 17h, presencialmente, na Rua General Canabarro, número 706, bairro Maracanã. Os interessados devem preencher o formulário até 8 de novembro. A participação está sujeita à disponibilidade de vagas. As dúvidas devem ser encaminhadas para os seguintes endereços: workshopvulnerabilidaderio@gmail.com ou cesar.m.silva@ibge.gov.br