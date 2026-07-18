Uma das maiores maravilhas naturais do mundo revela sua capacidade de se reinventar diante de desafios

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A Grande Barreira de Corais, descoberta por James Cook em 1770, é uma maravilha natural de 400 mil anos. Apesar de sua grandiosidade, enfrenta ameaças pelas mudanças climáticas e ação humana. Um novo estudo revela que ela já superou cinco crises existenciais, mas o ritmo atual das mudanças é o maior desafio.

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Em 11 de junho de 1770, o explorador britânico James Cook encalhou com seu célebre navio HMS Endeavour em um recife na costa leste da Austrália. Ele logo percebeu que a embarcação estava presa num labirinto sem fim de corais. “Completamente sem saber para qual rumo navegar”, escreveu ele em seus diários. Somente após semanas de tentativas desesperadas, o Endeavour finalmente encontrou uma brecha para escapar daquela impressionante formação marinha. Foi dessa forma dramática, após séculos sendo conhecida apenas pelas populações nativas do Pacífico, que a chamada Grande Barreira de Corais australiana acabou descoberta pelos europeus. Com 348 000 quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho do Japão, e idade estimada em 400 000 anos, essa formação natural é tão monumental que os astronautas conseguem enxergá-la na crosta terrestre quando estão no espaço.

A grandiosidade, porém, hoje vem acompanhada de consternação. Maior estrutura do mundo composta de uma miríade de organismos vivos, a Grande Barreira vem sofrendo nas últimas décadas com as mudanças climáticas e a ação do homem. Por isso, tornou-se um termômetro simbólico da fragilidade dos ecossistemas diante da devastação do planeta. Agora, no entanto, um novo e alentado estudo sobre sua história ancestral demonstra que essa estrutura já enfrentou outras provações existenciais no passado — e foi capaz de sobreviver e até de reinventar-se.

Publicada há poucas semanas, a pesquisa do especialista em geociência marinha Jody Webster, da Universidade de Sydney, examinou como a mais extensa formação de corais do mundo conseguiu se adaptar a diversos episódios de vida e morte ao longo dos últimos 30 000 anos. O trabalho sintetiza toda a produção científica sobre a Grande Barreira resultante de um intensivo levantamento da região, o projeto Expedição 325, lançado em 2010 como parte do Programa Internacional de Perfuração Oceânica (IODP). A pesquisa, da qual Webster foi um dos mentores, consistiu na coleta de amostras das camadas profundas dos corais por meio de sondas, desvendando como se deu sua sucessão ecológica em eras passadas.

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As descobertas são fascinantes. Do período próximo ao fim da última Era Glacial no planeta até os dias de hoje, cinco fases apontam as crises e renascimentos da Grande Barreira. As duas primeiras, há mais de 20 000 anos, foram marcadas pela contínua diminuição dos níveis do mar, fator que expôs os corais ao ar e resultou em sua morte. A partir do fim do período glacial, a situação se inverteu, e um contínuo aumento do nível marítimo, aliado ao rápido crescimento de sedimentos, fez com que parte da Grande Barreira se “afogasse”. O fenômeno foi responsável por outras duas agonias do ecossistema — a última delas, há cerca de 10 000 anos. Apesar disso, o conjunto de recifes ressurgiu com exuberância no decorrer de milhares de anos até chegar ao momento atual, em que a barreira passa por seu quinto e mais recente teste de sobrevivência — um processo de deterioração que se iniciou há 200 anos e que se acelerou nas últimas décadas.

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Se por milênios seu alto dinamismo e eficiência permitiram que a Grande Barreira evoluísse e se movimentasse a depender do avanço ou recuo do nível do mar, superando ainda desafios climáticos, agora ela enfrenta um fator mais insidioso: os efeitos da ação humana sobre o planeta. Eventos como o aquecimento global e a poluição dos oceanos impõem um desafio superior a todos que essa maravilha do mundo natural já encarou em sua longa história na Terra.

De acordo com Webster, as ameaças atuais à Grande Barreira e outros recifes de coral são “profundamente preocupantes”. O pesquisador explica que, apesar das habilidades de adaptação em resposta às alterações no ambiente, o principal problema agora é o ritmo da mudança. “A barreira teve aquecimento significativo após a Era do Gelo, mas que ocorreu ao longo de 10 000 anos, enquanto agora temos um aquecimento de quase 1 grau no planeta em meros 100 anos”, diz ele. O principal sintoma de alerta é o mal conhecido como branqueamento dos corais, processo que causa a perda de algas microscópicas que ajudam na captura de nutrientes, tornando-os mais suscetíveis à morte. Um estudo de 2025 revelou que 76% dos corais foram atingidos pelo branqueamento, agravado por fenômenos como o El Niño — cada vez mais comum e que neste ano deve vir com força. O que está em jogo não é pouca coisa: embora os recifes de coral ocupem menos de 1% da superfície do planeta, são de suma importância para a vida de quase um quarto de todos os animais marinhos. Até mesmo a grande heroína da resistência já pede socorro.

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Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004