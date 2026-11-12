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Três regiões têm risco de temporais nesta quinta-feira: uma pode ter granizo e ventos acima de 80 km/h

Saiba onde os temporais podem ser mais fortes

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 08h29 | Atualizado em 12 nov 2026, 09h53
Granizo acumulado nas ruas de Erechim (RS) após forte temporal que atingiu o município no domingo, 23
Rio Grande do Sul pode registrar granizo nesta quinta-feira, 12 (Defesa Civil/RS/Divulgação)
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Três regiões têm risco de temporais nesta quinta-feira: uma pode ter granizo e ventos acima de 80 km/h Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 12 de novembro, indica risco de temporais em diferentes regiões do Brasil, com possibilidade de chuva forte, queda de granizo e rajadas de vento superiores a 80 km/h. Segundo a Climatempo, os fenômenos mais intensos devem atingir áreas do Sul, enquanto estados do Centro-Oeste e do Norte também exigem atenção ao longo do dia.

No Rio Grande do Sul, a principal preocupação está relacionada à formação de tempestades acompanhadas de ventos intensos e granizo, especialmente entre a tarde e o início da noite. No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, as rajadas podem alcançar 70 km/h em pontos isolados, aumentando o risco de transtornos durante as pancadas de chuva.

As instabilidades são favorecidas pela combinação de calor, umidade e sistemas atmosféricos que contribuem para a formação de nuvens carregadas. A previsão exige atenção especialmente nas áreas mais vulneráveis a alagamentos e aos efeitos da ventania.

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Onde ocorrem os ventos mais fortes no Sul?

O aumento da instabilidade ganha intensidade entre a tarde e o início da noite nos três estados sulistas. O maior risco de temporais concentra-se no sul do Paraná, em trechos de Santa Catarina e em áreas do norte, nordeste, centro e Serra do Rio Grande do Sul. É no território gaúcho que a previsão aponta a possibilidade de queda de granizo e ocorrência de rajadas de vento com velocidades superiores a 80 km/h durante o período de maior turbulência.

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Como as tempestades afetam o Centro-Oeste?

No Centro-Oeste, a combinação de calor e alta umidade favorece o desenvolvimento de tempestades. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal podem registrar chuvas com intensidade de moderada a forte. Há previsão de rajadas de vento alcançando até 70 km/h em localidades mato-grossenses e no norte do território sul-mato-grossense durante a passagem dos núcleos instáveis.

Qual a situação prevista para a Região Norte?

A Região Norte registra pancadas fortes impulsionadas pelas altas temperaturas e pelo ar úmido no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Pará e Amapá. Durante as horas mais quentes do dia, o Tocantins e o centro-sul paraense ficam sujeitos a temporais localizados. No sudoeste de Tocantins, a força dos ventos preocupa, com estimativas de rajadas que podem atingir a marca de 70 km/h ao longo do dia.

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