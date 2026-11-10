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Temporais têm data para voltar a São Paulo: veja quando e quais regiões correm mais risco

Chuva deve ganhar força nos próximos dias, com risco de rajadas de vento de até 80 km/h e granizo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 15h55
Chuva em São Paulo
Chuva forte e nebulosidade em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Os temporais já têm data para voltar a São Paulo. Depois de um início de semana marcado pelo tempo mais estável em boa parte do estado, a previsão do tempo aponta uma mudança nas condições meteorológicas a partir desta quarta-feira, 11. Segundo a Climatempo, a combinação de umidade, calor e a atuação de um cavado atmosférico, área que favorece a formação de nuvens carregadas, deve provocar novas pancadas de chuva em diferentes regiões paulistas.

A situação deve se intensificar na quinta-feira, 12, quando as instabilidades se espalham pelo estado e aumentam o risco de temporais. A previsão indica chuva moderada a forte, acompanhada de trovoadas, inclusive na capital e na Região Metropolitana de São Paulo. As áreas da metade norte do estado e o Vale do Ribeira estão entre as que exigem maior atenção.

Apesar do retorno da chuva, a Climatempo destaca que as precipitações devem ocorrer de maneira irregular. Isso significa que algumas localidades poderão enfrentar tempestades intensas, enquanto outras terão apenas pancadas passageiras e períodos de sol. A tendência é de redução das instabilidades em parte do interior na sexta-feira, 13, mas a chuva deve continuar atingindo o leste paulista.

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Quais regiões de São Paulo terão maior risco de temporais?

O primeiro sinal da mudança ocorre na quarta-feira, 11, principalmente nas regiões norte e noroeste de São Paulo. Nessas áreas, sobretudo nas proximidades das divisas com Mato Grosso do Sul e com o Triângulo Mineiro, há possibilidade de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento entre 60 e 80 km/h e episódios isolados de granizo.

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No litoral e no sul paulista, a umidade transportada pelos ventos marítimos também favorece a ocorrência de chuva desde as primeiras horas do dia, com intensidade entre fraca e moderada e possibilidade de pancadas mais fortes.

Na quinta-feira, 12, a chuva ganha abrangência. As instabilidades começam pelo norte e sul do estado e avançam para outras localidades durante o dia, podendo persistir até a noite. A metade norte paulista e o Vale do Ribeira concentram as condições mais favoráveis à ocorrência de tempestades.

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Quando a chuva volta à cidade de São Paulo?

Na capital paulista, a quarta-feira será marcada por sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas durante a tarde. Os termômetros devem variar entre 14°C e 26°C.

A mudança mais significativa está prevista para quinta-feira. Depois de uma manhã com tempo relativamente firme, a nebulosidade aumenta e abre caminho para pancadas moderadas a fortes entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas. A temperatura máxima poderá alcançar 27°C.

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A intensidade da chuva em determinados momentos exige atenção em áreas urbanas vulneráveis a alagamentos.

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Como fica a previsão do tempo para sexta-feira e o fim de semana?

Na sexta-feira, 13, o tempo tende a ficar mais estável em grande parte do interior paulista. Já no litoral, no Vale do Paraíba e na Grande São Paulo, a influência da umidade marítima mantém a possibilidade de chuva.

Na capital, as precipitações podem ocorrer desde a madrugada e continuar ao longo do dia, inclusive à noite. Há previsão de trovoadas, mas também de intervalos de melhoria. A máxima pode chegar a 28°C.

No sábado, 14, o calor volta a ganhar força, com pancadas isoladas de chuva, principalmente durante a tarde. Na cidade de São Paulo, a temperatura poderá atingir 29°C, com possibilidade de chuva mais intensa e trovoadas entre a tarde e a noite.

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Já no domingo, 15, os termômetros poderão chegar a 36°C em áreas do centro, norte e noroeste paulista. Mesmo com o aumento do calor, ainda há condições para pancadas isoladas durante a tarde.

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