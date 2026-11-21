Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde 16 de novembro afetaram 19 663 pessoas em 33 municípios, segundo balanço preliminar da Defesa Civil divulgado neste sábado, 21. Os dados ainda estão em validação com as coordenadorias regionais e municipais.

Tupanciretã, na região central, concentra os maiores estragos: são 15 114 afetados e 7 000 casas destelhadas, no município onde ocorreram as três mortes e os sessenta feridos já contabilizados. Cinquenta pessoas ficaram desabrigadas.

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O vendaval também danificou vinte escolas e uma unidade de saúde da cidade, derrubou cerca de mil árvores, atingiu 5 000 postes ou trechos de fiação e bloqueou trinta vias. Energia, telefonia e internet seguem comprometidas. O governador Eduardo Leite (PSD) anunciou mais 5 milhões de reais para o município, o que eleva o apoio estadual a 7 milhões de reais.

No estado, o balanço soma 7 175 casas destelhadas, 468 danificadas, uma destruída e duas alagadas, além de 28 escolas, três unidades de saúde e dois prédios públicos com danos. Ao todo, 74 pessoas estão desalojadas.

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Depois de Tupanciretã, aparecem São Domingos do Sul, com 1 434 afetados, Lagoa Vermelha, com 820, Jari, com 400, e Bom Princípio, com 300.

O que explica a destruição em Tupanciretã

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A supercélula que passou por Tupanciretã por volta das 3h19 de sexta-feira, 20, é um tipo particularmente intenso e organizado de tempestade, segundo o Climatempo. Ela se forma pela combinação de calor e umidade, ar instável e ventos que mudam de velocidade e direção conforme a altitude, o que dá à nuvem um movimento de rotação. O fenômeno pode ocorrer em qualquer região do país, mas é mais comum na primavera e no verão e tem no Sul o cenário mais propício. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou rajadas de até 114 quilômetros por hora, além de granizo. Uma supercélula pode gerar tornados, mas isso não acontece sempre.

Para a Defesa Civil gaúcha, os estragos vieram de ventos severos, possivelmente ligados a uma microexplosão, corrente de ar que desce com força da tempestade e se espalha em várias direções ao tocar o solo. O órgão afirma que as imagens disponíveis não bastam para confirmar um tornado e lembra que a extensão dos danos, espalhados por boa parte da cidade, dificilmente seria explicada por um único tornado.