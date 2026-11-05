Temporais mantêm São Paulo em alerta e ventos podem chegar a 70 km/h amanhã

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São Paulo se prepara para uma sexta-feira de chuva forte e temporais, com risco elevado no oeste e noroeste do estado. As condições climáticas instáveis se estendem por boa parte do Brasil, trazendo tempestades ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e alertando para calor intenso e baixa umidade no Nordeste.

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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 6 mantém áreas de São Paulo sob atenção para chuva forte e temporais. O afastamento de um sistema frontal pelo oceano ainda favorece a entrada de umidade no leste do Sudeste, enquanto o calor ao longo do dia ajuda a formar novas nuvens carregadas no interior paulista.

Em São Paulo, a manhã terá períodos de melhora e algumas aberturas de sol, mas ainda podem ocorrer pancadas isoladas no norte, litoral e leste do estado. À tarde, a instabilidade aumenta principalmente na metade oeste e no norte paulista, onde a chuva pode atingir intensidade moderada a forte.

Na capital paulista, a sexta-feira começa com pancadas durante a madrugada e céu nublado pela manhã. O sol aparece entre algumas nuvens à tarde, e a noite continua com nebulosidade. Os termômetros variam entre 18°C e 25°C.

Onde há maior risco de temporais em São Paulo?

O Climatempo aponta maior risco de tempestades no oeste e noroeste paulista. Nessas áreas, as pancadas podem ganhar força durante a tarde, acompanhadas de trovoadas e vento.

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No oeste do estado, as rajadas podem chegar a 70 km/h. Durante a noite, ainda haverá chuva em alguns pontos dessa região. A tendência é de nova intensificação das instabilidades no sábado, quando outra frente fria aumenta inclusive o risco de granizo no interior paulista.

Como fica a previsão do tempo por região do país?

Sul: o Paraná concentra as principais instabilidades, com chuva irregular entre manhã e tarde e possibilidade de episódios fortes e acumulados elevados, especialmente no sul do estado. Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão mais períodos de sol, mas a chuva retorna ao oeste catarinense e ao norte gaúcho entre a tarde e a noite, com risco de temporais próximo à divisa com o Paraná.

Sudeste: além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo terão pancadas em diferentes áreas. O risco de temporais é maior no Triângulo Mineiro e em áreas próximas a Belo Horizonte e Itamarandiba. No Rio de Janeiro, a máxima prevista para a capital é de 27°C, cerca de 8°C abaixo da registrada na quinta-feira.

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Centro-Oeste: calor e umidade mantêm condições para chuva em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. No sudeste e leste sul-mato-grossense, há risco de temporais durante a noite, com rajadas que também podem alcançar 70 km/h. Cuiabá terá máxima de 39°C, enquanto Campo Grande pode chegar aos 35°C.

Nordeste: predomina o tempo firme, com sol e temperaturas elevadas. No interior, os termômetros podem chegar aos 40°C, especialmente na Bahia. A baixa umidade exige atenção no sul do Ceará, oeste de Pernambuco e norte baiano, onde os índices podem ficar entre 12% e 20%. Pancadas isoladas podem ocorrer no centro-sul do Maranhão, em áreas do Piauí e no oeste da Bahia.

Norte: Acre e oeste e centro do Amazonas terão possibilidade de chuva moderada a forte, com risco de temporais no oeste dos dois estados. No sul do Pará e Tocantins, a precipitação será mais isolada. Norte do Pará e Amapá terão tempo mais firme.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 6 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 21°C / 32°C



Brasília (DF): 20°C / 32°C



Curitiba (PR): 15°C / 22°C



Florianópolis (SC): 19°C / 24°C



Goiânia (GO): 21°C / 33°C



Manaus (AM): 26°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 16°C / 29°C



Rio de Janeiro (RJ): 24°C / 27°C



Salvador (BA): 25°C / 33°C



São Paulo (SP): 18°C / 25°C

Onde estão os maiores riscos nesta sexta-feira?

Os principais pontos de atenção ficam em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde há possibilidade de temporais e rajadas fortes. No oeste paulista e em áreas sul-mato-grossenses, o vento pode atingir 70 km/h.

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No Nordeste, o risco é de outra natureza: o calor intenso e a umidade muito baixa exigem atenção principalmente durante as horas mais quentes do dia.