Temporais e ciclones: quais regiões do Brasil estarão em alerta no fim de semana

A previsão do tempo durante o fim de semana prolongado, com feriado na segunda-feira, 12, é de sol e calor na maior parte do território brasileiro, com alerta para chuva volumosa, temporais e vento forte na região Sul – que pode chegar a outras áreas.

A estabilidade experimentada ao longo da semana no Sudeste, por exemplo, não se prolonga. Conforme informações da Climatempo, a previsão é de formação de uma nova frente fria e de ciclone extratropical no Sul do Brasil, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, com avanço em direção ao Sudeste. Com isso, as chuvas retornam – principalmente no domingo, 11, e na segunda.

No Sul, há alerta para um grande volume de precipitações, que pode resultar em novos episódios de transbordamento de rios pequenos e grandes, alagamentos nos centros urbanos e inundações em áreas ribeirinhas. Nas demais regiões, a instabilidade maior será em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul.

No mais, o ar quente predominará sobre o Brasil durante o período, com calor e sensação de abafamento em praticamente todo o país, aponta a Climatempo. A exceção é a região Sul, onde as temperaturas não alcançam níveis mais altos devido ao excesso de nebulosidade. Temperaturas próximas dos 40º C devem atingir o Norte, o Nordeste, algumas porções do Centro-Oeste e o norte de Minas.

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Na manhã desta quinta-feira, 8, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo potencial de tempestade para a região Sul e outras áreas que serão atingidas pelo fenômeno. Também alertou para a baixa umidade em outras porções do Brasil.

Confira os gráficos de alerta divulgados para o fim de semana e, mais abaixo, veja a previsão para cada região durante o feriado prolongado, de acordo com informações da Climatempo:

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Previsão do tempo para o feriado

Região Sul: Tempo instável com alerta para chuvas e ventos fortes nos três estados da região. Temporais podem ocorrer, e fortes rajadas de vento de 50 a 70 km por hora – com ou sem chuva. Risco de chuvas fortes, inclusive, na Grande Florianópolis e na Grande Curitiba.

Região Sudeste: No estado de São Paulo, inclusive na Grande SP, são esperados períodos de sol, com tempo mais instável na segunda. Fortes pancadas de chuva devem ocorrer em todos os dias do fim de semana prolongado, à tarde e em parte da noite. Muito sol e calor no restante da região, com temperaturas acima dos 30ºC.

Região Centro-Oeste: Predomínio de sol e calor, com menores chances de chuva, que vem isoladamente – a exceção é o Mato Grosso do Sul, onde as pancadas são esperadas em todos os dias do fim de semana prolongado e há aumento do risco de tempestade no domingo e feriado. Alerta para altas temperaturas (entre 38°C e 40°C) no norte e leste de Mato Grosso e no norte de Goiás.

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Região Nordeste: Sol forte, calor e tempo seco dominam a região, com alerta para níveis de umidade entre 20% a 30% no interior. Possibilidade de pancadas de chuva moderadas entre o sul da Bahia e a região de João Pessoa; enquanto Maranhão, Piauí, Bahia e as áreas de sertão podem chegar a níveis de temperatura em torno dos 40°C.

Região Norte: Sol e muito calor. São esperadas temperaturas em torno dos 40°C no Tocantins, no sul e leste do Pará; enquanto pancadas de chuvas com raios podem atingir Acre, Rondônia e Amazonas. Nos demais estados, baixa possibilidade de chuva, com maior chance no feriado.