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Agenda Verde

Temporais atingem o Sul e São Paulo terá domingo de sol: saiba a previsão do tempo

Climatempo aponta para um aumento na temperatura da capital paulista

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 17h00
Calor, clima seco e poluição nesta segunda-feira (13), em São Paulo
Cidade de São Paulo (Robson Fernandjes/Fotos Públicas)
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Temporais atingem o Sul e São Paulo terá domingo de sol: saiba a previsão do tempo Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para o próximo domingo, 28 de junho, indica um contraste entre temporais no Sul do Brasil e condições estáveis em grande parte do Sudeste. De acordo com o Climatempo, o aprofundamento de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina favorecerá a formação de uma nova frente fria, aumentando o risco de chuva forte, trovoadas e rajadas de vento nos estados do Sul.

Na cidade de São Paulo, o domingo deverá começar com possibilidade de nevoeiro entre a madrugada e a manhã. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e o sol passa a predominar durante a tarde, quando os termômetros podem alcançar 25°C. Não há indicação de chuva para a capital paulista.

Em outras áreas do país, o cenário varia entre pancadas fortes no Norte, chuva concentrada no litoral do Nordeste e baixa umidade em pontos do Centro-Oeste. No Sudeste, a maior parte das localidades terá elevação das temperaturas, embora o extremo oeste de São Paulo possa receber pancadas isoladas até a noite.

Previsão por região

Sul

O domingo será marcado por chuva forte, trovoadas e temporais isolados nos três estados da Região Sul. As instabilidades começam nas primeiras horas do dia e avançam pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, associadas à formação de uma nova frente fria. Porto Alegre terá chuva ganhando intensidade e máxima de 18°C, enquanto Curitiba deve registrar tempo firme e máxima de 22°C.

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Sudeste

A maior parte do Sudeste terá tempo estável, com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. A cidade de São Paulo terá sol à tarde e máxima de 25°C. Pancadas isoladas podem ocorrer no extremo oeste paulista, enquanto chuvas fracas são esperadas no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e em áreas de Minas Gerais.

Centro-Oeste

O domingo começa com tempo firme em grande parte do Centro-Oeste, mas áreas de instabilidade avançam durante a tarde pelo sudoeste, sul e sudeste de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuva moderada a forte e trovoadas. Nas demais áreas, as temperaturas sobem e a umidade do ar pode ficar baixa, especialmente no norte de Goiás e em partes de Mato Grosso.

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Nordeste

A chuva ficará concentrada principalmente na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. As pancadas podem ser moderadas a fortes em áreas do Rio Grande do Norte, Paraíba, litoral de Pernambuco e região de Salvador. O interior do Nordeste continuará quente e seco, com baixa umidade especialmente na área do Matopiba.

Norte

O calor e a elevada umidade favorecem pancadas de chuva em grande parte do Amazonas, Roraima, Amapá e na metade norte do Pará. Em alguns pontos, a chuva pode ser forte, acompanhada de raios, rajadas de vento e temporais isolados. Acre, Rondônia, Tocantins, centro-sul do Pará e sul do Amazonas terão tempo mais firme e temperaturas elevadas.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 28:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 26ºC
  • Brasília (DF): 16°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 12°C / 22°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 28°C
  • Manaus (AM): 24°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 14°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 28°C
  • Salvador (BA): 22°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 25°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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