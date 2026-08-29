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Tempo muda em São Paulo neste domingo, 30, frente fria avança no Sul e há risco de temporais no Nordeste

Capital paulista terá máxima de 33°C; frente fria mantém temporais no Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 17h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
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A previsão do tempo para este domingo, 30 de agosto, indica mudança nas condições em São Paulo. A quantidade de nuvens aumenta durante a manhã e, à tarde, podem ocorrer pancadas moderadas a fortes acompanhadas de trovoadas, segundo o Climatempo.

Na capital paulista, o calor ainda permanece, com temperatura máxima de 33°C. A chegada de mais umidade e a proximidade da frente fria, porém, aumentam as condições para chuva em diferentes áreas do estado.

No Brasil, o domingo será marcado pelo avanço da frente fria sobre Santa Catarina e Paraná, enquanto parte do Rio Grande do Sul ainda terá instabilidades. Centro-Oeste e interior do Nordeste seguem com calor e baixa umidade.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

A Região Sul terá aumento das instabilidades em Santa Catarina e Paraná, onde a frente fria avança e provoca chuva em áreas mais abrangentes. Há risco de chuva forte e temporais.

No Rio Grande do Sul, a chuva se concentra principalmente na metade norte. Extremo norte, noroeste e nordeste gaúcho podem ter temporais e acumulados elevados.

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Em Santa Catarina, há possibilidade de volumes elevados. No Paraná, a chuva ocorre em diferentes momentos do dia e pode ser moderada a forte, com rajadas que podem atingir 90 km/h em pontos do sudoeste.

Sudeste

O Sudeste terá predomínio de tempo firme em muitas áreas, com temperaturas elevadas principalmente no interior. São Paulo será a principal exceção, com aumento da nebulosidade e das condições para chuva.

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No extremo sul de Minas Gerais, a nebulosidade também aumenta. Já no Triângulo Mineiro e no oeste e norte de Minas, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30%.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá temperaturas elevadas e pouca nebulosidade. A umidade continua baixa em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e áreas do norte e leste de Mato Grosso do Sul.

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Os menores índices, entre 12% e 20%, são previstos para o leste de Mato Grosso e para áreas do norte e oeste de Goiás. No extremo sul de Mato Grosso do Sul, há risco de temporais.

Nordeste

No Nordeste, o interior continua predominantemente seco. Oeste da Bahia e extremo sul do Maranhão e Piauí podem registrar umidade entre 12% e 20%.

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Na faixa costeira, há possibilidade de chuva entre o litoral e o leste do Rio Grande do Norte e o sul da Bahia. No litoral de Pernambuco, o Climatempo aponta risco de temporais.

Norte

Na Região Norte, as áreas de chuva diminuem no domingo. Norte, nordeste e oeste do Amazonas ainda podem registrar pancadas moderadas a fortes em alguns pontos.

Interior do Acre, norte de Roraima, oeste de Rondônia e noroeste do Pará podem ter chuva isolada e fraca. Nas demais áreas, predomina tempo firme, calor e baixa umidade em alguns locais.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 30 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 17°C / 31°C
  • Brasília (DF): 17°C / 32°C
  • Curitiba (PR): 16°C / 26°C
  • Florianópolis (SC): 18°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 24°C / 36°C
  • Manaus (AM): 29°C / 36°C
  • Porto Alegre (RS): 15°C / 20°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 34°C
  • Salvador (BA): 22°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 19°C / 33°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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