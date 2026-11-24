A última semana de novembro será marcada por chuva em boa parte do Brasil, com previsão de tempestades intensas principalmente na Região Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os temporais podem vir acompanhados de granizo, descargas elétricas, microexplosões e, eventualmente, até tornados.

A distribuição das precipitações, porém, será desigual. Enquanto áreas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste devem registrar pancadas frequentes e volumes expressivos, boa parte do Nordeste terá pouca chuva. As temperaturas também apresentarão contrastes: Norte e Nordeste devem enfrentar calor intenso, com máximas de até 42 graus Celsius, enquanto o Sul e parte do Sudeste terão uma queda nos termômetros na segunda metade da semana.

Previsão do tempo para a semana entre 24 e 29 de novembro, segundo o Inmet:

Região Sul: É a porção do território brasileiro com previsão de tempestades mais intensas ao longo da semana, sobretudo na porção oeste dos três estados. O cenário inclui a possibilidade de supercélulas e ocorrência eventual de tornados, microexplosões, granizo e descargas atmosféricas. Os acumulados podem chegar a 60 mm, pontualmente alcançando 100 mm. Volumes semelhantes são esperados no leste de Santa Catarina e em uma faixa central do Paraná. As temperaturas devem cair ao longo da semana. Entre quinta-feira, 26, e domingo, 29, as mínimas podem ficar entre 6ºC e 12ºC em áreas do sul e da serra do Rio Grande do Sul e da serra de Santa Catarina. As máximas, que no início da semana podem chegar a 34ºC, também devem diminuir, especialmente nas áreas mais elevadas dos três estados e na Campanha Gaúcha.

Região Sudeste: Há condições para temporais localizados, especialmente nas áreas com maior disponibilidade de umidade. Os acumulados podem chegar a 100 mm em pontos de São Paulo, como Registro, Barretos, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto, Campinas e Vale do Paraíba. Também são esperados volumes expressivos na Região Serrana do Rio de Janeiro, no Vale do Rio Doce, Zona da Mata, sul e sudoeste de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo. No norte mineiro e capixaba, a previsão é de pouca chuva. Na região, as temperaturas mínimas devem variar entre 18ºC e 28ºC graus Celsius no início da semana – mas, a partir de sexta-feira, 27, os termômetros tendem a cair, com mínimas entre 14ºC e 24ºC graus. As máximas também devem diminuir no fim de semana.

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Região Centro-Oeste Pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte da região. Os maiores acumulados devem ocorrer na faixa que atravessa o Mato Grosso do Sul, do sudoeste ao nordeste do estado, onde os volumes podem chegar até 110 mm. No sul de Mato Grosso e de Goiás, podem acumular até 80 mm, com registros isolados de 100 mm. Nas demais áreas, os volumes devem ficar em torno de 30 mm. Quanto às temperaturas, as mínimas devem oscilar entre 20ºC e 30ºC, com máximas até 40ºC – mas a tendência é de diminuição entre quinta, 26, e sábado, 28.

Região Norte: A chuva deve atingir principalmente o Amazonas, onde os acumulados podem variar entre 100 e 150 mm nas áreas dos rios Juruá, Purus e Baixo Amazonas, podendo ultrapassar 200 mm em pontos isolados. A média prevista para a região é de aproximadamente 60 mm. No centro-sul do Pará, Tocantins, Rondônia e Acre, os volumes devem ficar entre 30 e 70 mm, com possibilidade de pancadas mais intensas. Já no centro-norte paraense e no oeste do Amapá, a previsão é de pouca chuva. As temperaturas devem permanecer elevadas durante toda a semana: as máximas podem chegar a 42ºC, enquanto as mínimas devem ficar entre 22ºC e 34ºC.

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Região Nordeste: A maior parte da região deve ter pouca chuva. Na faixa litorânea entre Pernambuco e Ceará, os acumulados previstos são inferiores a 10 mm. No litoral sul da Bahia, próximo à divisa com o Espírito Santo, os volumes podem chegar a 30 mm. O sudoeste baiano deve concentrar os maiores registros, com acumulados próximos de 60 mm. O calor continuará predominando, com máximas que podem alcançar 42ºC. As mínimas devem variar entre 16ºC e 32ºC, com valores um pouco mais baixos no fim de semana.