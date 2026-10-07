Tempestade no Golfo do México deve se tornar o primeiro furacão do ano no Atlântico

A Tempestade Tropical Isaias formou-se no sudoeste do Golfo do México na manhã desta quarta-feira, 7, e tem previsão de se intensificar até atingir a força de furacão na quinta-feira. O sistema, nono ciclone nomeado do ano, avança em direção ao litoral sul dos Estados Unidos impulsionado por águas com temperaturas superiores a 26 °C, após meses de calmaria atípica provocada por condições associadas ao El Niño.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) e institutos de meteorologia americanos, Isaias deve alcançar a Categoria 2 antes de atingir a costa entre o sudeste da Louisiana e o Panhandle da Flórida, entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado. “Há um risco crescente de impactos perigosos de vento e ressaca ciclônica ao longo de trechos da costa norte do Golfo”, alertou o NHC em um comunicado. Projeções meteorológicas indicam rajadas de vento de até 190 quilômetros por hora e risco de precipitações severas.

A evolução de Isaias encerra um período de espera sem precedentes na história meteorológica moderna. Na era dos satélites, iniciada em 1966, a data média para o surgimento do primeiro furacão atlântico era 27 de julho, sendo que os recordes anteriores de atraso pertenciam a 11 de setembro, nos anos de 2002 e 2013. Já a marca histórica absoluta registrada pelo Serviço Meteorológico Nacional (NWS) data de 8 de outubro de 1905, o que torna esta a espera mais longa em mais de 120 anos. Até o momento, 2026 havia contabilizado oito tempestades tropicais nomeadas e nenhum furacão.

Super El Niño: o que você precisa saber

Especialistas atribuem a calmaria prolongada ao fortalecimento do El Niño, que gerou forte mudança na velocidade ou na direção do vento e ar seco, desintegrando tempestades prévias na bacia. Entretanto, Alex DaSilva, especialista líder em furacões da AccuWeather, explicou que a rota projetada oferece uma janela favorável: “O único fator inibidor serão quantidades variáveis de cisalhamento do vento. Nossa rota prevista mostra a tempestade desviando do cisalhamento mais intenso, o que deve favorecer o fortalecimento”.

Diante do avanço do ciclone, medidas de segurança foram deflagradas com antecedência. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou situação de emergência em 25 condados sob risco de impacto. Alertas de furacão devem ser emitidos nas próximas horas, enquanto as autoridades alertam para enchentes repentinas, ressacas destrutivas e risco de tornados isolados pelo sudeste norte-americano durante o fim de semana.

Sistema pode quebrar recorde histórico de atraso de mais de um século em uma temporada marcada pelos efeitos inibidores do El Niño

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A Tempestade Tropical Isaias formou-se no sudoeste do Golfo do México na manhã desta quarta-feira, 7, e tem previsão de se intensificar até atingir a força de furacão na quinta-feira. O sistema, nono ciclone nomeado do ano, avança em direção ao litoral sul dos Estados Unidos impulsionado por águas com temperaturas superiores a 26 °C, após meses de calmaria atípica provocada por condições associadas ao El Niño.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) e institutos de meteorologia americanos, Isaias deve alcançar a Categoria 2 antes de atingir a costa entre o sudeste da Louisiana e o Panhandle da Flórida, entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado. “Há um risco crescente de impactos perigosos de vento e ressaca ciclônica ao longo de trechos da costa norte do Golfo”, alertou o NHC em um comunicado. Projeções meteorológicas indicam rajadas de vento de até 190 quilômetros por hora e risco de precipitações severas.

A evolução de Isaias encerra um período de espera sem precedentes na história meteorológica moderna. Na era dos satélites, iniciada em 1966, a data média para o surgimento do primeiro furacão atlântico era 27 de julho, sendo que os recordes anteriores de atraso pertenciam a 11 de setembro, nos anos de 2002 e 2013. Já a marca histórica absoluta registrada pelo Serviço Meteorológico Nacional (NWS) data de 8 de outubro de 1905, o que torna esta a espera mais longa em mais de 120 anos. Até o momento, 2026 havia contabilizado oito tempestades tropicais nomeadas e nenhum furacão.

Especialistas atribuem a calmaria prolongada ao fortalecimento do El Niño, que gerou forte mudança na velocidade ou na direção do vento e ar seco, desintegrando tempestades prévias na bacia. Entretanto, Alex DaSilva, especialista líder em furacões da AccuWeather, explicou que a rota projetada oferece uma janela favorável: “O único fator inibidor serão quantidades variáveis de cisalhamento do vento. Nossa rota prevista mostra a tempestade desviando do cisalhamento mais intenso, o que deve favorecer o fortalecimento”.

Diante do avanço do ciclone, medidas de segurança foram deflagradas com antecedência. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou situação de emergência em 25 condados sob risco de impacto. Alertas de furacão devem ser emitidos nas próximas horas, enquanto as autoridades alertam para enchentes repentinas, ressacas destrutivas e risco de tornados isolados pelo sudeste norte-americano durante o fim de semana.