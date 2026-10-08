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Tempestade Isaías vira furacão e avança em direção aos Estados Unidos

Ciclone é o primeiro a se formar no atlântico neste ano, e deve atingir a costa nos próximos dias

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 11h58
Imagem de satélite do Golfo do México e partes do México e Estados Unidos, mostrando um grande sistema de nuvens brancas em espiral, indicando um furacão ou tempestade tropical. A terra aparece em tons de verde e marrom, com linhas pretas delineando fronteiras. No canto inferior esquerdo, a data e hora 2026-10-07 15:16:17 UTC estão visíveis. No canto inferior direito, os logotipos CIRA e NOAA são exibidos
Isaías: furacão deve ganhar força antes de atingir os Estados Unidos (Foto por HANDOUT / CIRA/CSU/AFP)
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Tempestade Isaías vira furacão e avança em direção aos Estados Unidos Priorize VEJA no Google
A tempestade tropical Isaías ganhou força e tornou-se, nesta quinta-feira, 8, o primeiro furacão da temporada no oceano Atlântico, enquanto se dirige para a costa dos Estados Unidos, no Golfo do México. A previsão é que ele atinja a costa sul do país entre o final desta sexta-feira, 9, e a madrugada de sábado, 10.

Até o momento, Isaías é um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, com ventos máximos na casa dos 130 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). A formação está localizada a 620 km da foz do rio Mississippi, e desloca-se a a uma velocidade média de 15 km/h.

O instituto acrescentou que o sistema se fortalecerá à medida que se aproximar da costa norte-americana, e que os seus efeitos devem ser sentidos na região que abrange a foz do rio Mississippi, o estado do Alabama e a costa noroeste da Flórida.

“Os moradores dessa área devem seguir as instruções das autoridades locais e evacuar se lhes for solicitado”, declarou.

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Temporada atípica

O oceano Atlântico não havia registrado nenhum furacão neste ano. Já o Pacífico sofreu vários, entre eles o Polo, que chegou a atingir a categoria 5, a máxima prevista na escala Saffir-Simpson.

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Os meteorologistas atribuem essa diferença ao fenômeno El Niño, que provoca o aquecimento da água no Pacífico e mudanças nos padrões de vento e chuva, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

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(Com AFP)

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TAGS:
Clima
Estados Unidos
Furacão
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