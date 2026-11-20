A tempestade que atingiu Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira, 20, foi associada à passagem de uma supercélula, um tipo particularmente intenso e organizado de tempestade. O fenômeno provocou rajadas de vento de até 114 km/h, segundo registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de granizo e uma onda de destruição que deixou três mortos, cerca de 60 feridos e milhares de casas destelhadas, de acordo com a Defesa Civil estadual.

As supercélulas são nuvens cumulonimbus especiais, de grande extensão horizontal e vertical, conforme explica o Climatempo. Quando uma supercélula adquire um movimento giratório, recebe o nome de mesociclone. Esse movimento mantém a estrutura da tempestade organizada por mais tempo e pode favorecer a formação de fenômenos extremos, como granizo de grandes dimensões, ventos destrutivos e, em alguns casos, tornados. Isso não significa, porém, que toda supercélula produza um tornado.

Para se formar, esse tipo de tempestade depende da combinação de três condições atmosféricas: calor e umidade, que fornecem energia; instabilidade do ar, que favorece a subida das correntes; e mudanças na velocidade e na direção dos ventos em diferentes altitudes. Essa última condição contribui para o movimento de rotação que caracteriza a supercélula. De acordo com o Climatempo, o fenômeno pode se formar em qualquer lugar do Brasil e em qualquer época do ano – mas a primavera e o verão são estações mais propícias por causa da atmosfera mais úmida e quente. Além disso, a região Sul é a mais propícia para essa formação: os contrastes de temperatura são mais intensos por lá, uma vez que é onde o frio de origem polar chega primeiro e com maior força.

O que pode ter acontecido em Tupanciretã

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul identificou a passagem de uma supercélula pela região por volta das 3h19. A análise preliminar do órgão aponta que os estragos foram provocados por ventos severos, possivelmente associados a uma microexplosão – uma corrente de ar que desce rapidamente de uma tempestade e, ao atingir o solo, se espalha em várias direções, provocando rajadas intensas e danos em uma área relativamente ampla.

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A hipótese de tornado ainda não foi descartada, mas não há confirmação de que o fenômeno tenha atingido a cidade. Segundo a Defesa Civil, as imagens disponíveis não apresentam evidências suficientes para caracterizar a passagem de um tornado. Além disso, a extensão dos estragos, registrados em boa parte do município, dificilmente seria explicada por um tornado isolado.

O mais recente balanço divulgado pelo governo estadual nesta sexta-feira apontava três mortes, cerca de 60 feridos e aproximadamente 5 mil residências destelhadas. O temporal também derrubou árvores, danificou prédios públicos e comprometeu o fornecimento de energia elétrica, água e serviços de telefonia e internet.