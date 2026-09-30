Super El Niño pode afetar 25 milhões de crianças na América Latina

Milhões de menores de idade enfrentam riscos devido ao fortalecimento do Super El Niño na América Latina, onde seus efeitos ameaçam aumentar as desigualdades e limitar o acesso a serviços básicos, alertou o Unicef nesta quarta-feira, 30.

Um relatório da instituição voltada para a proteção da infância calcula que 25,8 milhões de crianças latino-americanas “enfrentam riscos crescentes” devido à seca ou chuvas excessivas associadas ao El Niño.

Os efeitos são cada vez mais visíveis e severos e “ameaçam empurrar” os menores para “situações de maior vulnerabilidade”, além de aprofundar as desigualdades, disse Roberto Benes, diretor regional do Unicef para a América Latina e o Caribe, citado em um comunicado.

O fenômeno caminha para se tornar o mais intenso já registrado, e amplia os efeitos das mudanças climáticas provocadas pela atividade humana. O impacto mais severo está previsto para acontecer entre outubro e dezembro.

Continua após a publicidade

Os riscos do Super El Niño

Na Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua, alerta o Unicef, a seca afetará a produção agrícola, o que provocará insegurança alimentar e risco de desnutrição entre as crianças, que já enfrentam dificuldades de acesso a alimentos e água.

Também aumenta o risco de incêndios em áreas da Bolívia, Colômbia, Chile e Venezuela, enquanto na bacia amazônica as comunidades ribeirinhas podem ficar isoladas devido à redução dos níveis dos rios.

Continua após a publicidade

No Caribe, o El Niño poderia “agravar as crises prolongadas em Cuba e Haiti”, destaca o Unicef. Na costa do Pacífico do México e da América do Sul, o aumento das chuvas provocará maior risco de inundações e danos a escolas e infraestruturas de saúde, acrescenta.

Segundo Benes, a temporada de furacões também está sendo influenciada pelo fenômeno. Uma única “tempestade de grande magnitude pode causar destruição generalizada e alterar a vida” de centenas de milhares de menores, afirmou.

Continua após a publicidade

Ele pediu o reforço da preparação, a proteção dos serviços essenciais e a garantia de que as crianças recebam o apoio necessário — o órgão solicitou 53,8 milhões de dólares (279 milhões de reais) para responder às emergências causadas pelo El Niño na América Latina, mas até 30 de junho arrecadou apenas metade do valor.

(Com AFP)