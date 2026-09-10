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Agenda Verde

Super El Niño deve atingir pico jamais visto no final do ano

Modelos matemáticos apontam para aumento de temperatura inédito do Pacífico

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h47 | Atualizado em 10 set 2026, 18h21
O sol nasce sobre o horizonte da cidade na Cidade do Panamá em 11 de agosto de 2026.
O sol nasce sobre o horizonte da cidade na Cidade do Panamá em 11 de agosto de 2026.  (MARTIN BERNETTI/AFP)
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O Super El Niño em curso no pacífico deve atingir o seu pico entre novembro e dezembro, com uma elevação de temperatura na superfície do oceano jamais vista na história. Segundo modelos matemáticos do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, a anomalia pode ultrapassar os +4 graus de aquecimento no índice ONI (Índice Oceânico Niño), que mapeia o fenômeno.

Caso se confirme, a previsão colocará o evento atual em um patamar inédito, superando em larga escala todos os fenômenos registrados em 170 anos de observação. Para fins de comparação, a elevação que caracteriza um Super El Niño fica na casa dos +2 graus — patamar que foi atingido ainda em julho deste ano. No último boletim semanal da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA), dos Estados Unidos, a anomalia de temperatura na região de referência era de +2,7ºC.

De acordo com um levantamento da MetSul, nunca nos tempos modernos o Pacífico atingiu o patamar de Super El Niño tão precocemente como em 2026. Entre os episódios recentes, o fenômeno de 2015-2016 ganhou o status apenas em novembro, quando a anomalia semanal alcançou 3,0°C na semana do dia 18. Já na temporada de 1982-1983, o patamar foi alcançado ainda mais tarde, em dezembro. Na comparação com o início de setembro, a elevação era de 1,6ºC em 2023; 1,7ºC em 2015; 2,1ºC em 1997; e 0,6ºC em 1982 — bem abaixo dos níveis atuais.

ONU alerta para intensidade do fenômeno

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência climática das Nações Unidas, os impactos do El Niño no clima devem prosseguir durante 2027 — com uma “probabilidade extraordinariamente elevada, próxima de 100%”, de que o episódio atual dure até fevereiro.

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Dada a duração e intenso, os cientistas esperam que o El Niño agrave as temperaturas de um planeta que já está esquentando devido à queima de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que intensifica eventos climáticos extremos.

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“O El Niño está se tornando gigantesco diante de nossos olhos”, alertou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. “A ciência não deixa margem para dúvidas: o planeta se encontra em águas desconhecidas, e essas águas estão esquentando. As temperaturas da superfície do mar estão aumentando, as temperaturas continuam subindo e o mundo está na zona de perigo do clima extremo”, acrescentou em um comunicado.

Super El Niño: o que você precisa saber

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Efeitos no clima

O El Niño ocorre quando ventos que empurram as correntes quentes para oeste enfraquecem ou mudam de rota, o que abre espaço para o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical central e oriental. O fenômeno se instala a cada dois a sete anos, com duração de até doze meses. A questão agora é que ele atuará em um planeta já superaquecido, com recordes seguidos de limites de temperatura.

Cada El Niño é único e os impactos foram variados a longo da história. No geral, tende a gerar secas e eleva os termômetros na Austrália, no sul e centro da África, na Índia e em partes da América do Sul — no Brasil, os eventos climáticos são variados, de secas prolongadas no nordeste a tempestades e enchentes no sul. Fortes chuvas, por sua vez, podem atingir o sul dos Estados Unidos, partes do Oriente Médio e o centro-sul da Ásia.

A chegada de um El Niño mais intenso pode levar à ultrapassagem da marca de 1,5°C de aumento da temperatura média em relação aos níveis pré-industriais. Trata-se de um limiar crítico, e as consequências podem ser devastadoras. No Super El Niño de 1877-1878, por exemplo, foram registradas secas prolongadas, colapso de colheitas, chuvas torrenciais e fome extrema ao redor do globo.

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Este ano, países como Panamá e El Salvador decretaram estado de emergência para enfrentar o episódio de El Niño, que devido a uma seca intensa já forçou inclusive a redução do tráfego de navios pelo Canal do Panamá. O Equador, por sua vez, decretou alerta vermelho diante da forte intensificação do fenômeno.

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