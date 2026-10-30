Super El Niño: a previsão alarmante de mortes relacionadas ao calor até 2027

Uma nova estimativa de pesquisadores aponta que o El Niño pode provocar cerca de 857 mil mortes relacionadas ao calor extremo até março de 2027 – o valor é quase o dobro da previsão anterior, de aproximadamente 451 mil mortes, apontado em setembro. Segundo os novos dados, o Brasil pode chegar a 19 mil mortes em decorrência do fenômeno. A estimativa é feita pelo Climate Impact Lab, ligado à Universidade de Chicago, nos Estados Unidos.

O número de mortes associadas às altas temperaturas deve ficar acima da média em todos os meses da projeção, que considera o período de junho de 2026 a março de 2027, devido ao El Niño excepcionalmente intenso. Cerca de 373 mil mortes devem ocorrer nos próximos seis meses, entre outubro e março.

Apelidado de Super El Niño, devido à intensificação do fenômeno climático natural, ele vem ganhando força no Pacífico e deve atingir intensidade excepcional. A expectativa é que seus efeitos contribuam para agravar eventos extremos, como ondas de calor, secas, incêndios florestais e chuvas intensas até 2027, alterando o padrão do clima em várias partes do planeta. O termo, porém, não é uma classificação científica oficial: serve para indicar que os modelos climáticos apontam para um evento excepcionalmente forte.