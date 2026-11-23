Ler Resumo





O Sudeste terá uma virada no tempo a partir de quinta-feira, com a chegada de uma frente fria que derrubará as temperaturas em até 10°C em São Paulo e trará temporais a vários estados. Confira a previsão completa e os riscos de chuva volumosa para a região ao longo da semana.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Sudeste terá uma virada na previsão do tempo nesta semana, marcada pela queda acentuada das temperaturas a partir de quinta-feira (26). Na cidade de São Paulo, os termômetros devem registrar máxima de 31°C na terça-feira (24), mas a chegada de uma frente fria provocará uma mudança significativa nas condições meteorológicas. Segundo a Climatempo, a máxima prevista para quinta-feira é de apenas 21°C, uma diferença de dez graus em dois dias.

A queda das temperaturas será acompanhada pelo aumento da nebulosidade e pela ocorrência de chuvas em diferentes áreas da região. De acordo com a Climatempo, uma frente fria deve avançar pelo litoral paulista e fluminense entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27), favorecendo a concentração de umidade e a formação de nuvens carregadas. A mudança será especialmente perceptível na capital paulista, onde a temperatura máxima poderá chegar a 20°C na sexta-feira.

Além da redução das temperaturas, a última semana de novembro será marcada por temporais no Sudeste e no Centro-Oeste. A combinação de calor, umidade elevada e circulação dos ventos deve favorecer acumulados expressivos de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em algumas localidades, os volumes poderão superar 200 milímetros até o fim da semana, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos.

São Paulo terá queda de 10°C nas temperaturas a partir de quinta-feira

A capital paulista começará a semana com temperaturas elevadas e sensação de abafamento. Na segunda-feira (23), a máxima prevista é de 29°C, enquanto a terça-feira (24) deverá ser o dia mais quente da semana, com os termômetros alcançando 31°C.

Continua após a publicidade

Na quarta-feira (25), a máxima ainda poderá atingir 29°C, mas a previsão indica aumento das instabilidades e possibilidade de temporal durante a noite. O volume de chuva esperado para o dia é de 28,9 milímetros, o maior entre segunda e sexta-feira.

A mudança mais significativa ocorrerá na quinta-feira (26), quando a máxima deverá cair para 21°C e a mínima poderá chegar a 16°C. Na sexta-feira (27), o resfriamento continuará, com temperaturas variando entre 16°C e 20°C, segundo a Climatempo.

Continua após a publicidade

Confira a previsão para São Paulo ao longo da semana:

Segunda-feira (23): mínima de 21°C, máxima de 29°C e previsão de 13,3 mm de chuva.

Terça-feira (24): mínima de 21°C, máxima de 31°C e previsão de 5,5 mm de chuva.

Quarta-feira (25): mínima de 22°C, máxima de 29°C e previsão de 28,9 mm de chuva.

Quinta-feira (26): mínima de 16°C, máxima de 21°C e previsão de 9,9 mm de chuva.

Sexta-feira (27): mínima de 16°C, máxima de 20°C e previsão de 3,6 mm de chuva.

Continua após a publicidade

Frente fria também provocará mudanças em outras áreas do Sudeste

A passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27) deverá reforçar as instabilidades na região. O sistema contribuirá para manter a umidade elevada, aumentando a frequência das chuvas e favorecendo temperaturas mais amenas, especialmente nas áreas próximas ao litoral.

No Rio de Janeiro, os acumulados de chuva poderão variar entre 100 e 150 milímetros no sul do estado, no litoral sul, na Região Metropolitana e na Região dos Lagos. Na Região Serrana e em áreas próximas à divisa com o Espírito Santo, os volumes poderão superar 200 milímetros ao longo da semana.

Continua após a publicidade

Em Minas Gerais, a previsão indica acumulados entre 100 e 200 milímetros no Sul de Minas, na Zona da Mata, na Grande Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba e em partes do Vale do Rio Doce. O sul do Espírito Santo também está entre as áreas com previsão de chuva volumosa.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Quais são os riscos das chuvas fortes no Sudeste?

Embora a queda das temperaturas seja a principal mudança esperada a partir de quinta-feira, a ocorrência de temporais também exige atenção ao longo da semana.

Segundo a Climatempo, a combinação de umidade elevada e calor pode provocar tempestades acompanhadas de descargas elétricas, granizo e rajadas de vento entre 60 e 80 km/h.

Até quando vai durar a instabilidade no Sudeste?

A previsão da Climatempo indica que a chuva deverá persistir em diferentes áreas do Sudeste até o fim da semana. Entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27), a passagem da frente fria pelo litoral paulista e fluminense contribuirá para a manutenção das instabilidades.

Na capital paulista, a sexta-feira deverá continuar com temperaturas mais baixas, máxima de 20°C e possibilidade de chuva durante a tarde e a noite.