Pressionada pelo avanço das fabricantes chinesas de automóveis, sobretudo da BYD, a Volkswagen prepara uma nova ofensiva no mercado brasileiro de veículos eletrificados.

A montadora apresentou nesta quarta-feira, 25, o motor que equipará seu primeiro híbrido flex produzido no país, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2027.

A aposta na combinação de etanol e eletrificação integra um programa de investimentos de 16 bilhões de reais no Brasil até 2028 e ocorre em meio às dificuldades do grupo alemão para acompanhar a transformação tecnológica da indústria automobilística mundial.

O novo veículo será produzido na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e terá um motor 1.5 turbo capaz de funcionar com etanol ou gasolina, associado a um sistema de propulsão elétrica.

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A empresa ainda não divulgou informações sobre preço, potência e consumo.

O cronograma coloca a Volkswagen em uma corrida para recuperar espaço em um segmento no qual as fabricantes chinesas já estabeleceram operações comerciais e industriais no Brasil.

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BYD já responde por um em cada dez automóveis vendidos no Brasil

A velocidade da expansão chinesa pode ser medida pelos dados de emplacamentos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Entre janeiro e outubro de 2026, a BYD comercializou 192,7 mil automóveis no Brasil, alcançando uma participação de 10% no mercado nacional e assumindo a quarta posição entre as marcas mais vendidas.

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A Volkswagen permanece na liderança do segmento de automóveis de passeio, com 339,5 mil unidades e uma fatia de 17,6%.

A distância entre as duas fabricantes, entretanto, é consideravelmente menor do que a observada nos primeiros anos de atuação da BYD no mercado brasileiro.

Emplacamentos

Em outubro, o Dolphin Mini, compacto elétrico da fabricante chinesa, foi o segundo automóvel mais emplacado do país, com 8.432 unidades, à frente de três dos principais produtos da Volkswagen: Polo, T-Cross e Tera.

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A diferença é ainda mais acentuada no segmento de veículos totalmente elétricos. A BYD emplacou 14,3 mil automóveis em outubro, concentrando aproximadamente dois terços das vendas. A Volkswagen registrou apenas 40 unidades no período.

O avanço da eletrificação deixou de representar um movimento restrito a consumidores de maior poder aquisitivo. Continua após a publicidade Em outubro, os modelos híbridos e elétricos responderam por 24,4% dos emplacamentos de automóveis e comerciais leves no Brasil, ante 11,2% no mesmo mês de 2025.

Além da BYD, que instalou uma operação industrial em Camaçari (BA), a Volkswagen enfrenta a concorrência da GWM, com fábrica em Iracemápolis (SP), e de marcas como Geely, Omoda e Jaecoo. A produção local tende a ampliar a capacidade dessas empresas de disputar consumidores com as montadoras tradicionais.

Vendas da Volkswagen despencam na China

A reação da Volkswagen no Brasil ocorre em meio a uma crise nos negócios internacionais do grupo.

Entre julho e setembro, as entregas de veículos da companhia na China recuaram 38,5% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, a retração chegou a 30,2%.

Durante décadas, a China foi um dos principais motores de crescimento da Volkswagen.

A ascensão de fabricantes locais, como BYD, Geely e Chery, entretanto, alterou a estrutura competitiva do maior mercado automobilístico do mundo.

Com ciclos mais curtos de desenvolvimento de produtos, domínio da fabricação de baterias e preços competitivos, as empresas chinesas passaram a disputar consumidores antes atendidos pelas montadoras estrangeiras.

O desempenho na China contribuiu para uma redução de 14,3% nas entregas globais do grupo Volkswagen no terceiro trimestre, a maior retração trimestral em mais de quatro anos.

Entre janeiro e setembro, o conglomerado registrou prejuízo líquido de 2,7 bilhões de euros, ante lucro de 3,4 bilhões de euros no mesmo período de 2025.

O faturamento recuou 2,2%, para 233,4 bilhões de euros.

Além da concorrência chinesa, os resultados foram afetados pelas tarifas de importação dos Estados Unidos, por perdas contábeis extraordinárias e pela menor rentabilidade dos veículos elétricos em relação aos modelos convencionais.

Crise na Alemanha ameaça fábricas e empregos

Na Alemanha, a deterioração dos resultados provocou uma das maiores reestruturações da história da Volkswagen.

O grupo estabeleceu um programa de redução de custos de aproximadamente 31 bilhões de euros e poderá eliminar até 100 mil postos de trabalho globalmente, incluindo os cortes iniciados em 2024.

Na terça-feira (24), a primeira rodada de uma nova negociação salarial entre a montadora e os sindicatos alemães terminou sem acordo. Cerca de 4,5 mil trabalhadores participaram de uma manifestação na cidade de Emden.

A Volkswagen pretende congelar salários em 2027 e 2028, reduzir benefícios trabalhistas e ampliar a flexibilidade das jornadas.

Quatro fábricas alemãs estão ameaçadas de fechamento. Uma nova rodada de negociações foi marcada para 15 de dezembro, diante da possibilidade de greves a partir de janeiro.

Para 2026, a companhia projeta uma margem operacional de, no máximo, 1%, ante 5,9% em 2024.

Etanol é aposta para enfrentar concorrência chinesa no Brasil

Em contraste com a redução de custos na Alemanha, a Volkswagen mantém um programa de investimentos de 20 bilhões de reais na América do Sul até 2028, dos quais 80% serão destinados ao Brasil.

O planejamento prevê 17 lançamentos no mercado brasileiro, dos quais dez já foram realizados.

A estratégia passa pela adaptação da eletrificação à infraestrutura brasileira de abastecimento.

Em vez de concentrar seus investimentos exclusivamente em automóveis movidos a bateria, a Volkswagen pretende explorar a capilaridade da distribuição de etanol e a experiência acumulada pela indústria nacional no desenvolvimento de motores flex.

Os novos veículos desenvolvidos e fabricados pela companhia na América do Sul a partir deste ano terão versões eletrificadas.

A programação inclui ainda a produção da picape Tukan, na fábrica de São José dos Pinhais (PR), cuja versão eletrificada terá 76% de componentes nacionais, segundo a montadora.

Em estudo interno apresentado nesta quarta-feira, a Volkswagen estimou que um utilitário esportivo híbrido flex abastecido exclusivamente com etanol poderia emitir 16 toneladas de dióxido de carbono equivalente ao longo de um ciclo de vida de 200 mil quilômetros.

Um modelo equivalente totalmente elétrico emitiria 23 toneladas, enquanto um veículo abastecido somente com gasolina pura chegaria a 41 toneladas.

Os resultados incluem as emissões relacionadas à fabricação dos veículos e das baterias.

A comparação, entretanto, depende das premissas adotadas pela empresa, incluindo o tipo de combustível, a origem da eletricidade e as características das aeronaves — neste caso, dos automóveis — avaliados.

A aposta no etanol não elimina, contudo, a concorrência chinesa. A própria BYD já desenvolve produtos híbridos adaptados ao mercado brasileiro.

O desafio da Volkswagen será preservar sua posição em um país no qual ainda lidera as vendas de automóveis de passeio, mas em que a transição tecnológica ocorre em ritmo acelerado.

Enquanto seu primeiro híbrido flex nacional chegará às concessionárias apenas no segundo semestre de 2027, as fabricantes chinesas já disputam espaço entre os modelos mais vendidos do Brasil.