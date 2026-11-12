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Sob o domínio do terror: PCC e CV ampliam disputa por ouro, território e rotas na Amazônia

Estudo inédito registra alta de 110% em episódios envolvendo facções na região entre 2019 e 2025

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 12h58 | Atualizado em 12 nov 2026, 15h34
Agentes da Polícia Federal destroem balsas utilizadas para garimpo ilegal durante operação no Rio Madeira, no Amazonas
Agentes da Polícia Federal destroem balsas utilizadas para garimpo ilegal durante operação no Rio Madeira, no Amazonas (Divulgação/Polícia Federal)
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Sob o domínio do terror: PCC e CV ampliam disputa por ouro, território e rotas na Amazônia Priorize VEJA no Google

O avanço do crime organizado na Amazônia Legal já não se limita ao tráfico de drogas.

Facções também disputam rotas, cobram taxas de garimpeiros e entram em negócios de extração e comércio de minérios.

A sobreposição entre a expansão da mineração e a presença de grupos criminosos aumenta o risco de violência para comunidades e trabalhadores, segundo estudo inédito da ACLED, organização que monitora conflitos, assinado por Júlia Lins Franciotti, Tiziano Breda e Sandra Pellegrini.

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Entre 2019 e 2025, os eventos envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) cresceram 110% na Amazônia Legal, que concentrou mais de 70% da área minerada no Brasil em 2025.

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O levantamento associa a expansão das facções à disputa por corredores usados no tráfico de drogas e à busca por novas fontes de receita, entre elas o garimpo ilegal.

O ouro é atraente porque pode ser incorporado com relativa facilidade a cadeias legais de comercialização, afirmam os autores.

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Grupos criminosos também aproveitam pistas clandestinas e redes fluviais ligadas ao garimpo para transportar drogas, cobram de mineradores por “proteção” e, em alguns casos, passam a controlar diretamente áreas e equipamentos de extração.

A disputa se intensificou em Carajás, no Pará, região com reservas de ferro, cobre, ouro, manganês e níquel e também passagem de rotas do tráfico.

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Os registros de violência cresceram 169% entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com os mesmos meses de 2025, sobretudo nas proximidades de Parauapebas e Marabá. As duas áreas são cobiçadas para a extração ilegal de ouro e cobre.

O Pará reúne a maior área minerada do país. Cerca de 318 mil hectares em 2025, dos quais mais de 255 mil eram de mineração artesanal.

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O estudo aponta novos investimentos previstos para 2027 em Carajás e em outras regiões do estado. A abertura de projetos e de infraestrutura pode elevar o valor de rotas logísticas e facilitar o acesso a jazidas, inclusive para atividades ilegais.

Em Mato Grosso, a disputa por corredores do tráfico também se cruza com o garimpo. Excluída a capital, 63% dos registros de violência política analisados pela ACLED ocorreram em municípios com recursos minerais identificados.

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DESTRUIÇÃO - Desmatamento: escavadeiras abrem espaço para garimpo ilegal
DESTRUIÇÃO - Desmatamento: escavadeiras abrem espaço para garimpo ilegal (Marizilda Cruppe/Greenpeace/.)

Em Aripuanã, o CV cobra, segundo o relatório, uma taxa de 2% sobre vendas de ouro e direitos de mineração de garimpeiros ilegais. Na região de Pontes e Lacerda, a facção teria passado da cobrança por “proteção” ao controle direto de áreas de extração.

O crime não se restringe ao ouro. Executivos do setor estimam que 30% da produção brasileira de manganês venha de mineração ilegal. Em setembro de 2026, uma operação federal identificou um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao manganês extraído ilegalmente em Marabá e em outros estados.

A situação difere em Amazonas e Roraima, onde os registros de violência caíram nos últimos quatro anos após operações federais contra o tráfico e o garimpo.

A redução, porém, não eliminou a mineração ilegal nem a presença de grupos criminosos no interior e em terras indígenas, afirma a ACLED. Em Roraima, garimpeiros teriam fragmentado operações e deslocado atividades para áreas próximas à fronteira venezuelana.

Para os próximos um a dois anos, os autores projetam novas disputas territoriais sobretudo no Pará e em Mato Grosso, onde avançam projetos minerais e crescem as receitas da mineração.

Eles avaliam que ataques diretos às instalações de grandes mineradoras são menos prováveis. O risco mais imediato está no controle de estradas, ferrovias e rotas fluviais, que pode permitir extorsões, roubos de carga e ameaças a trabalhadores.

Moradores próximos a áreas de mineração, em especial indígenas e comunidades que se opõem à exploração, estão expostos a retaliações, recrutamento forçado e exploração.

O relatório também aponta que uma decisão do Congresso sobre mineração em terras indígenas, prevista até fevereiro de 2028, pode influenciar futuras disputas em Amazonas e Roraima.

 

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