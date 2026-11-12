Sob o domínio do terror: PCC e CV ampliam disputa por ouro, território e rotas na Amazônia

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O crime organizado na Amazônia Legal vai além do tráfico, disputando rotas, extorquindo garimpeiros e controlando a extração de minérios como ouro e manganês. Um estudo da ACLED revela aumento de 110% em eventos de facções de 2019 a 2025, intensificando a violência e expondo comunidades a riscos. Entenda os detalhes.

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O avanço do crime organizado na Amazônia Legal já não se limita ao tráfico de drogas.

Facções também disputam rotas, cobram taxas de garimpeiros e entram em negócios de extração e comércio de minérios.

A sobreposição entre a expansão da mineração e a presença de grupos criminosos aumenta o risco de violência para comunidades e trabalhadores, segundo estudo inédito da ACLED, organização que monitora conflitos, assinado por Júlia Lins Franciotti, Tiziano Breda e Sandra Pellegrini.

Entre 2019 e 2025, os eventos envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) cresceram 110% na Amazônia Legal, que concentrou mais de 70% da área minerada no Brasil em 2025.

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O levantamento associa a expansão das facções à disputa por corredores usados no tráfico de drogas e à busca por novas fontes de receita, entre elas o garimpo ilegal.

O ouro é atraente porque pode ser incorporado com relativa facilidade a cadeias legais de comercialização, afirmam os autores.

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Grupos criminosos também aproveitam pistas clandestinas e redes fluviais ligadas ao garimpo para transportar drogas, cobram de mineradores por “proteção” e, em alguns casos, passam a controlar diretamente áreas e equipamentos de extração.

A disputa se intensificou em Carajás, no Pará, região com reservas de ferro, cobre, ouro, manganês e níquel e também passagem de rotas do tráfico.

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Os registros de violência cresceram 169% entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com os mesmos meses de 2025, sobretudo nas proximidades de Parauapebas e Marabá. As duas áreas são cobiçadas para a extração ilegal de ouro e cobre.

O Pará reúne a maior área minerada do país. Cerca de 318 mil hectares em 2025, dos quais mais de 255 mil eram de mineração artesanal.

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O estudo aponta novos investimentos previstos para 2027 em Carajás e em outras regiões do estado. A abertura de projetos e de infraestrutura pode elevar o valor de rotas logísticas e facilitar o acesso a jazidas, inclusive para atividades ilegais.

Em Mato Grosso, a disputa por corredores do tráfico também se cruza com o garimpo. Excluída a capital, 63% dos registros de violência política analisados pela ACLED ocorreram em municípios com recursos minerais identificados.

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Em Aripuanã, o CV cobra, segundo o relatório, uma taxa de 2% sobre vendas de ouro e direitos de mineração de garimpeiros ilegais. Na região de Pontes e Lacerda, a facção teria passado da cobrança por “proteção” ao controle direto de áreas de extração.

O crime não se restringe ao ouro. Executivos do setor estimam que 30% da produção brasileira de manganês venha de mineração ilegal. Em setembro de 2026, uma operação federal identificou um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao manganês extraído ilegalmente em Marabá e em outros estados.

A situação difere em Amazonas e Roraima, onde os registros de violência caíram nos últimos quatro anos após operações federais contra o tráfico e o garimpo.

A redução, porém, não eliminou a mineração ilegal nem a presença de grupos criminosos no interior e em terras indígenas, afirma a ACLED. Em Roraima, garimpeiros teriam fragmentado operações e deslocado atividades para áreas próximas à fronteira venezuelana.

Para os próximos um a dois anos, os autores projetam novas disputas territoriais sobretudo no Pará e em Mato Grosso, onde avançam projetos minerais e crescem as receitas da mineração.

Eles avaliam que ataques diretos às instalações de grandes mineradoras são menos prováveis. O risco mais imediato está no controle de estradas, ferrovias e rotas fluviais, que pode permitir extorsões, roubos de carga e ameaças a trabalhadores.

Moradores próximos a áreas de mineração, em especial indígenas e comunidades que se opõem à exploração, estão expostos a retaliações, recrutamento forçado e exploração.

O relatório também aponta que uma decisão do Congresso sobre mineração em terras indígenas, prevista até fevereiro de 2028, pode influenciar futuras disputas em Amazonas e Roraima.