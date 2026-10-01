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Silvicultura já movimenta quase R$ 50 bi e Minas lidera produção de florestas plantadas

Estado responde por 22% do valor nacional da atividade e concentra 85% do carvão vegetal produzido a partir de florestas cultivadas

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 08h15 | Atualizado em 1 out 2026, 08h42
Plantação de eucaliptos com fileiras de árvores altas e finas, formando um corredor natural sob um céu azul com nuvens brancas
Plantação de eucalipto destinada à produção de madeira e outros produtos florestais (Reprodução/Reprodução)
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Silvicultura já movimenta quase R$ 50 bi e Minas lidera produção de florestas plantadas Priorize VEJA no Google

A produção de florestas plantadas alcançou um recorde de R$ 41 bilhões no Brasil em 2025, segundo o IBGE.

O valor cresceu 8,6% em relação ao ano anterior e correspondeu a 86% de toda a produção florestal registrada no país, que inclui também o extrativismo vegetal. Minas Gerais liderou o ranking, com R$ 9,2 bilhões, ou 22% do total nacional.

Os dados fazem parte da Pesquisa da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), divulgada pelo IBGE.

A pesquisa contabiliza o valor e o volume obtidos com florestas plantadas para fins comerciais, como madeira, lenha e carvão vegetal. Não se trata, portanto, do faturamento de toda a cadeia industrial de papel, celulose, siderurgia e produtos de madeira.

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A área destinada à silvicultura chegou a 10,4 milhões de hectares no país, alta de 4,8% em um ano.

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O eucalipto responde por 79% desse território, enquanto eucalipto e pinus, juntos, ocupam 96% das áreas cultivadas para fins comerciais.

Minas Gerais concentra a maior área de florestas plantadas do país, com cerca de 2,3 milhões de hectares.

O eucalipto representa 97% desse território. A predominância da espécie está relacionada à sua utilização em diferentes cadeias industriais, principalmente na produção de celulose e carvão vegetal.

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Carvão aproxima floresta e siderurgia

Minas também se destaca pela produção de carvão vegetal. O estado respondeu por 84,6% do volume produzido no país a partir de florestas plantadas em 2025.

A atividade tem uma relação histórica com a siderurgia mineira. O carvão vegetal é usado como fonte de energia e agente redutor na fabricação de ferro-gusa e aço, e a expansão das plantações de eucalipto em Minas esteve associada ao desenvolvimento dessa indústria. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais registra que incentivos fiscais concedidos entre as décadas de 1960 e 1980 ajudaram a formar a base florestal que abasteceu a siderurgia a carvão vegetal no estado.

A cadeia também envolve produtores rurais de diferentes portes. Segundo a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, mais de 60% dos produtores de carvão vegetal no estado são pequenos ou médios produtores.

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A concentração mineira, portanto, não se explica apenas pela área plantada. Ela reflete uma estrutura produtiva que conecta florestas, propriedades rurais e indústrias consumidoras de madeira e carvão.

Celulose ganha espaço

Outro destino importante da madeira é a indústria de papel e celulose. Em 2025, a madeira em tora destinada à produção de celulose e papel alcançou R$ 17,6 bilhões em valor de produção no país, alta de 16,3% em relação a 2024, segundo o IBGE.

O avanço da matéria-prima ocorre em paralelo à expansão da indústria brasileira de celulose.

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Dados da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) mostram que a produção nacional de celulose chegou a 29 milhões de toneladas em 2025, crescimento de 7% em relação ao ano anterior. As exportações alcançaram 21 milhões de toneladas, alta de 12%.

Apesar do aumento do volume exportado, a receita externa do conjunto de produtos do setor florestal caiu em 2025.

Segundo dados compilados pela Ibá a partir do Comex Stat, as exportações de celulose, papel, painéis, compensados e madeira somaram 15 bilhões de dólares.

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Em Minas, os produtos florestais também têm peso no comércio exterior. Em 2025, celulose, madeira e papel somaram cerca de 653 milhões de dólares em exportações, segundo dados da Secretaria de Agricultura do estado.

Florestas plantadas não são sinônimo de mata nativa

O crescimento da silvicultura também recoloca uma distinção importante no debate ambiental: os dados da PEVS tratam de florestas cultivadas para exploração econômica, e não de vegetação nativa.

O eucalipto é uma espécie exótica de crescimento rápido e foi selecionado justamente pela produtividade e pela capacidade de fornecer matéria-prima em ciclos relativamente curtos. Isso não significa, porém, que uma plantação comercial tenha as mesmas características ecológicas de uma floresta natural.

A relação entre eucalipto e água é mais complexa do que a ideia de que a espécie simplesmente “seca” o solo. A Embrapa afirma que o consumo de água depende das condições de solo, clima, disponibilidade hídrica e estágio de crescimento e que, por unidade de biomassa produzida, o eucalipto não necessariamente consome mais água que outras espécies de crescimento semelhante. Ao mesmo tempo, a instituição ressalta que a substituição da vegetação de menor porte por árvores de crescimento rápido pode alterar o balanço hídrico em regiões onde a disponibilidade de água já é limitada.

Por isso, a expansão da atividade envolve também questões de localização dos plantios, manejo do solo, disponibilidade de água e conservação de áreas nativas. Em Minas, o controle ambiental da cadeia inclui regras para o plantio, manejo e aproveitamento da madeira.

Minas amplia vantagem

A liderança mineira ocorre em uma atividade que se espalhou por 4.889 municípios brasileiros em 2025.

O avanço da área plantada e do valor produzido indica uma base florestal cada vez mais integrada a cadeias industriais.

Para Minas Gerais, a combinação de grande área de eucalipto, produção de carvão vegetal e fornecimento de madeira para a indústria ajuda a explicar a liderança no valor da silvicultura. O

desafio para o setor, daqui para frente, é menos ampliar simplesmente a área plantada e mais aumentar o valor obtido a partir dessa base, em cadeias como celulose, siderurgia, madeira processada, energia e outros produtos de maior valor agregado.

A PEVS mostra, nesse sentido, uma mudança na dimensão econômica das florestas cultivadas.

Em 2025, elas já respondiam por mais de quatro quintos do valor da produção florestal brasileira, enquanto o extrativismo vegetal recuou 3%, para R$ 7 bilhões.

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