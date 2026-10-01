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Sexta-feira será de clima de inverno em São Paulo: confira a previsão do tempo também para outras regiões

Além da capital paulista, instabilidades também persistem no centro-norte, litoral, leste e Vale do Paraíba

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 18h00
Pessoas caminham em uma rua molhada de cidade grande, sob um céu nublado. À esquerda, uma banca de jornal iluminada. À direita, um homem de casaco vermelho, branco e azul segura um guarda-chuva preto. Prédios altos e postes de luz compõem o cenário urbano
Pessoas andando em um dia chuvoso em São Paulo (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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A previsão do tempo em São Paulo para esta sexta-feira, 2, indica a continuidade das instabilidades provocadas pelo avanço da frente fria pelo Sudeste. Na capital paulista, o céu ficará mais fechado e a chuva poderá começar ainda durante a madrugada, persistindo pela manhã e à tarde.

Além da chuva, as temperaturas ficarão mais baixas na cidade de São Paulo. A máxima prevista é de apenas 18°C, enquanto a mínima deve chegar aos 15°C durante a noite. A precipitação perde força de noite, mas ainda existe possibilidade de garoa.

Quais áreas de São Paulo ainda terão chuva?

No estado, o centro-norte paulista, litoral, leste e Vale do Paraíba começam a sexta-feira sob condições de instabilidade. A chuva pode persistir durante a tarde nessas áreas.

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Ao longo da noite, a precipitação perde força gradualmente, embora alguns pontos ainda possam registrar chuva até o fim do dia. No extremo oeste e no sul paulista, por outro lado, as precipitações ficam menos intensas em relação aos dias anteriores.

A combinação de ar frio, nebulosidade e chuva também deixa as temperaturas mais agradáveis no sul, litoral, leste, região central e nordeste do estado. No oeste paulista, o calor continua predominando.

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Frente fria concentra chuva no Sudeste

Enquanto São Paulo ainda terá um dia instável, a frente fria concentra condições mais favoráveis para chuva em outras áreas do Sudeste. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo passam a sofrer maior influência do sistema.

A atenção é maior entre o norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e Vale do Rio Doce, onde existe possibilidade de volumes elevados de chuva e condição de perigo. Em Minas Gerais, as instabilidades também avançam por diferentes áreas, incluindo Belo Horizonte e a região central do estado.

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Como fica a previsão do tempo no Brasil?

No Sul, o tempo firme volta a predominar nos três estados, embora ainda possa chover de forma isolada nos litorais de Santa Catarina e Paraná. Há possibilidade de geada na Campanha Gaúcha e na Serra Catarinense.

No Centro-Oeste, a chuva se espalha por áreas de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com risco de temporais em alguns pontos. No Nordeste, calor e baixa umidade continuam predominando, apesar da possibilidade de chuva isolada. Já no Norte, as pancadas voltam a alcançar Tocantins e partes do Pará e continuam no oeste da Amazônia, com risco de temporais em algumas áreas.

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São Paulo terá sexta-feira de tempo fechado

A sexta-feira será, portanto, de céu fechado, chuva e temperaturas mais baixas na capital paulista. Com máxima de apenas 18°C, a cidade terá precipitação fraca a moderada desde a madrugada e ao longo de boa parte do dia.

No estado, a chuva ainda persiste principalmente no centro-norte, litoral, leste e Vale do Paraíba, mas perde força gradualmente durante a noite. O extremo oeste e o sul paulista já apresentam redução das precipitações em relação aos últimos dias.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 2 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 20°C / 31°C
  • Brasília (DF): 20°C / 29°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 15°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 17°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 27°C
  • Manaus (AM): 26°C / 34°C
  • Porto Alegre (RS): 10°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 23°C
  • Salvador (BA): 22°C / 32°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 18°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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