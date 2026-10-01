Sexta-feira será de clima de inverno em São Paulo: confira a previsão do tempo também para outras regiões
Além da capital paulista, instabilidades também persistem no centro-norte, litoral, leste e Vale do Paraíba
A previsão do tempo em São Paulo para esta sexta-feira, 2, indica a continuidade das instabilidades provocadas pelo avanço da frente fria pelo Sudeste. Na capital paulista, o céu ficará mais fechado e a chuva poderá começar ainda durante a madrugada, persistindo pela manhã e à tarde.
Além da chuva, as temperaturas ficarão mais baixas na cidade de São Paulo. A máxima prevista é de apenas 18°C, enquanto a mínima deve chegar aos 15°C durante a noite. A precipitação perde força de noite, mas ainda existe possibilidade de garoa.
Quais áreas de São Paulo ainda terão chuva?
No estado, o centro-norte paulista, litoral, leste e Vale do Paraíba começam a sexta-feira sob condições de instabilidade. A chuva pode persistir durante a tarde nessas áreas.
Ao longo da noite, a precipitação perde força gradualmente, embora alguns pontos ainda possam registrar chuva até o fim do dia. No extremo oeste e no sul paulista, por outro lado, as precipitações ficam menos intensas em relação aos dias anteriores.
A combinação de ar frio, nebulosidade e chuva também deixa as temperaturas mais agradáveis no sul, litoral, leste, região central e nordeste do estado. No oeste paulista, o calor continua predominando.
Frente fria concentra chuva no Sudeste
Enquanto São Paulo ainda terá um dia instável, a frente fria concentra condições mais favoráveis para chuva em outras áreas do Sudeste. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo passam a sofrer maior influência do sistema.
A atenção é maior entre o norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e Vale do Rio Doce, onde existe possibilidade de volumes elevados de chuva e condição de perigo. Em Minas Gerais, as instabilidades também avançam por diferentes áreas, incluindo Belo Horizonte e a região central do estado.
Como fica a previsão do tempo no Brasil?
No Sul, o tempo firme volta a predominar nos três estados, embora ainda possa chover de forma isolada nos litorais de Santa Catarina e Paraná. Há possibilidade de geada na Campanha Gaúcha e na Serra Catarinense.
No Centro-Oeste, a chuva se espalha por áreas de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com risco de temporais em alguns pontos. No Nordeste, calor e baixa umidade continuam predominando, apesar da possibilidade de chuva isolada. Já no Norte, as pancadas voltam a alcançar Tocantins e partes do Pará e continuam no oeste da Amazônia, com risco de temporais em algumas áreas.
São Paulo terá sexta-feira de tempo fechado
A sexta-feira será, portanto, de céu fechado, chuva e temperaturas mais baixas na capital paulista. Com máxima de apenas 18°C, a cidade terá precipitação fraca a moderada desde a madrugada e ao longo de boa parte do dia.
No estado, a chuva ainda persiste principalmente no centro-norte, litoral, leste e Vale do Paraíba, mas perde força gradualmente durante a noite. O extremo oeste e o sul paulista já apresentam redução das precipitações em relação aos últimos dias.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 2 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 20°C / 31°C
- Brasília (DF): 20°C / 29°C
- Curitiba (PR): 11°C / 15°C
- Florianópolis (SC): 16°C / 17°C
- Goiânia (GO): 21°C / 27°C
- Manaus (AM): 26°C / 34°C
- Porto Alegre (RS): 10°C / 18°C
- Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 23°C
- Salvador (BA): 22°C / 32°C
- São Paulo (SP): 15°C / 18°C