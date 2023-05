Secas, enchentes e calorão: como o El Niño afeta o Brasil

Relatório divulgado nesta semana pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), a agência climática dos Estados Unidos, prevê que um novo El Niño deve ter início até o mês de julho.

Imagens de satélite da agência mostraram que a temperatura do Oceano Pacífico próxima ao litoral do Equador e do Peru está 2,4ºC mais quente que o normal, indicando formação de El Niño de intensidade forte a muito forte.

“Em abril, temperaturas acima da média da superfície do mar expandiram-se ligeiramente”, afirma o relatório da NOAA. “O El Niño provavelmente se formará durante a temporada de maio a julho”, conclui o documento.

A agência ressalta que ainda que há 90% de chance sobre sua ocorrência e que ele deve se instalar durante o segundo semestre de 2023, se estendendo ainda para 2024.

O órgão, no entanto, frisa que ainda não dá para cravar que o padrão climático já começou. Isso porque são necessárias semanas consecutivas com aquecimento de no mínimo 0,5ºC nesta parte do Pacífico para que se declare seu início.

Também é preciso que a atmosfera nessa região exiba temperaturas mais elevadas que o normal por determinado período de tempo, o que até o momento não ocorreu.

Climatologistas explicam que o El Niño integra um fenômeno maior, o chamado El Niño-Oscilação Sul (ENSO). Padrão climático mais temido por cientistas, ele caracteriza a fase mais quente da Oscilação. Já o La Niña, que acaba de se encerrar após se estender pelos últimos três anos, diz respeito à fase mais fria.

Os dois eventos ocorrem de forma irregular e em intervalos de dois a sete anos.

Cientista climático da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Daniel Swain afirma que já enfrentamos uma “transição dramática” da La Niña para o El Niño . “Constatamos um aumento sincronizado do calor no oceano e na atmosfera”, diz.

Ao esquentar o Oceano Pacífico, o El Niño desregula a velocidade e a intensidade das correntes marítimas. Tais mudanças alteram drásticas padrões de chuva e seca mundo afora.

Continua após a publicidade

A precipitação aumenta drasticamente no Equador e no norte do Peru, contribuindo para inundações e erosão costeira. Esses dilúvios também limitam o transporte e destroem plantações, impactando a já frágil economia das duas nações sulamericanas.

Assim como alimenta tempestades nos nossos vizinhos, o El Niño também é responsável por trazer secas severas para a Austrália e Indonésia. Em 2019 essas estiagens já provocaram forte estresse hídrico em populações desses locais, que normalmente já convivem com oferta limitada de água.

O último episódio de El Niño aconteceu entre 2015 e 2016, ainda hoje considerado o período mais quente já registrado. O recorde, porém, pode ser batido em breve, alertam estudiosos. “Provavelmente teremos, em 2024, o ano mais quente já registrado no mundo”, diz Josef Ludescher, cientista do Potsdam Institute for Climate Impact Research.

O El Niño também pode, pela primeira vez, elevar os termômetros a 1,5 graus Celsius de aquecimento acima dos níveis pré-industriais, no século XIX. Trata-se do limite de aquecimento considerado seguro por cientistas e ratificado pelo Acordo Climático de Paris.

Estudiosos do clima afirmam que se a Terra esquentar além desse ponto, as mudanças climáticas podem sair do controle, resultando numa cascata de catástrofes que incluem inundações extremas, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos.

Consequências para o Brasil

Afeta pela estiagem provocada pelo La Niña nos últimos três anos, a região Sul deve sofrer uma reversão da atual seca. Isso porque o El Niño costuma provocar aumento significativo das precipitações no Sul, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com o Instituto de Meteorologia MetSul, essa intensidade deve ganhar corpo no início da primavera, em setembro.

No Sudeste, o El Niño eleva as temperaturas no sudoeste e no noroeste de São Paulo, no sul e nordeste de Minas Gerais, em todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Essa subida dos termômetros tem outra consequência preocupante, o aumento da frequência e intensidade dos temporais, sobretudo no verão.

Já no Nordeste e no Norte, o El Niño resulta em efeito contrário, aumentando as secas. Trata-se de um problema para o semiárido nordestino, que já sofre com a irregularidade das chuvas, e para a região Amazônia, que pode ter uma temporada de queimadas mais intensa. Modelos climatológicos já apontam forte redução de chuvas para os próximos meses.