Seca extrema na Itália revela bomba da II Guerra Mundial que não explodiu

Uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial, submersa em um rio na Itália, foi revelada devido a uma seca extrema que persiste no país.

A bomba de 450 kg foi encontrada por pescadores nas margens do rio Pó, devido ao baixo nível das águas. Grandes seções dos 650 quilômetros de rio secaram, no que já se configura como a pior seca da Itália em 70 anos.

O clima excepcionalmente quente e os baixos níveis de chuva agravaram a escassez de água no norte da Itália e aumentaram os temores sobre os efeitos das mudanças climáticas.

O dispositivo não detonado, que militares italianos disseram conter 240 kg de explosivos, foi descoberto perto da vila de Borgo Virgilio, na Lombardia, em julho.

Cerca de 3.000 moradores da região foram retirados do local para que especialistas em descarte de bombas pudessem realizar com segurança uma explosão controlada no domingo 7.

“A princípio, alguns moradores disseram que não iriam se mudar, mas nos últimos dias achamos que convencemos a todos”, disse o prefeito local, Francesco Apori.

O espaço aéreo da área também foi fechado por um breve período, assim como o tráfego fluvial na própria hidrovia.

O Pó é o rio mais longo da Itália, fluindo dos Alpes no sudoeste do país até o Mar Adriático. As imagens de satélite deste ano, contudo, mostram trechos do leito cada vez mais sem água, como resultado da seca extrema.

Autoridades italianas declararam estado de emergência no mês passado para as áreas ao redor do Pó, que irriga cerca de um terço da produção agrícola do país.

Sua corrente ficou tão fraca devido ao calor e à falta de chuva nos últimos meses que os agricultores do Vale do Pó dizem que a água salgada do mar está agora penetrando no rio, destruindo as plantações.