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São Paulo volta a esquentar e terá temperatura máxima de 32ºC nesta segunda, 28

Paulistanos terão um dia de grande amplitude térmica, mas sem chuva na capital

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 18h00
Pessoa se protege do calor no centro de São Paulo
Pessoa se protege do calor no centro de São Paulo (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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São Paulo volta a esquentar e terá temperatura máxima de 32ºC nesta segunda, 28 Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo em São Paulo para segunda-feira, 28, indica um dia quente, com muitas nuvens e sem expectativa de chuva. Os termômetros devem variar entre 18°C e 32°C, uma amplitude térmica de 14°C ao longo do dia.

O cenário será de sol com muitas nuvens durante o dia, intercalado por períodos de céu nublado. Apesar da presença de nebulosidade, não há previsão de chuva para a capital paulista. À noite, as nuvens continuam predominando sobre a cidade.

A diferença entre as temperaturas também chama atenção. A mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima alcança os 32°C. Já a sensação térmica indicada varia de 19°C a 25°C, segundo os dados da previsão.

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Vai chover em São Paulo na segunda-feira?

Não há previsão de chuva para São Paulo na segunda-feira, mesmo com a presença de muitas nuvens em diferentes períodos.

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Durante o dia, haverá momentos de sol entre muitas nuvens e períodos em que o céu ficará nublado. À noite, a previsão mantém a presença de muitas nuvens, mas sem indicação de precipitação.

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Como fica o céu ao longo da segunda-feira?

A nebulosidade será uma característica persistente do tempo em São Paulo. A previsão aponta sol com muitas nuvens durante o dia, além de intervalos de céu nublado.

Durante a noite, o cenário muda pouco: muitas nuvens continuam sobre a capital. A ausência de chuva, porém, permanece durante todo o período.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 28 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 19°C / 31°C
  • Brasília (DF): 20°C / 34°C
  • Curitiba (PR): 16°C / 29°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 22°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 37°C
  • Manaus (AM): 24°C / 28°C
  • Porto Alegre (RS): 18°C / 22°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 27°C
  • Salvador (BA): 24°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 18°C / 32°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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