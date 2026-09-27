São Paulo volta a esquentar e terá temperatura máxima de 32ºC nesta segunda, 28

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A segunda-feira, 28, em São Paulo será de calor intenso, com temperaturas variando entre 18°C e 32°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e períodos nublados, mas sem previsão de chuva para a capital paulista. A nebulosidade será constante, mantendo o tempo firme e quente. Prepare-se para um dia sem precipitação.

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A previsão do tempo em São Paulo para segunda-feira, 28, indica um dia quente, com muitas nuvens e sem expectativa de chuva. Os termômetros devem variar entre 18°C e 32°C, uma amplitude térmica de 14°C ao longo do dia.

O cenário será de sol com muitas nuvens durante o dia, intercalado por períodos de céu nublado. Apesar da presença de nebulosidade, não há previsão de chuva para a capital paulista. À noite, as nuvens continuam predominando sobre a cidade.

A diferença entre as temperaturas também chama atenção. A mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima alcança os 32°C. Já a sensação térmica indicada varia de 19°C a 25°C, segundo os dados da previsão.

Vai chover em São Paulo na segunda-feira?

Não há previsão de chuva para São Paulo na segunda-feira, mesmo com a presença de muitas nuvens em diferentes períodos.

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Durante o dia, haverá momentos de sol entre muitas nuvens e períodos em que o céu ficará nublado. À noite, a previsão mantém a presença de muitas nuvens, mas sem indicação de precipitação.

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Como fica o céu ao longo da segunda-feira?

A nebulosidade será uma característica persistente do tempo em São Paulo. A previsão aponta sol com muitas nuvens durante o dia, além de intervalos de céu nublado.

Durante a noite, o cenário muda pouco: muitas nuvens continuam sobre a capital. A ausência de chuva, porém, permanece durante todo o período.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 28 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 19°C / 31°C

Brasília (DF): 20°C / 34°C



Curitiba (PR): 16°C / 29°C



Florianópolis (SC): 19°C / 22°C



Goiânia (GO): 21°C / 37°C



Manaus (AM): 24°C / 28°C



Porto Alegre (RS): 18°C / 22°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 27°C



Salvador (BA): 24°C / 28°C



São Paulo (SP): 18°C / 32°C