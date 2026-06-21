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PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
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PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
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São Paulo vai amanhecer com névoa neste domingo, 22: saiba a mínima e máxima na cidade

Veja a previsão do Climatempo aponta para termômetros baixos na capital paulista

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 17h00
Warmly dressed pedestrians face a freezing day in Old Center, Sao Paulo, Brazil, on July 03, 2025. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
 (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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São Paulo vai amanhecer com névoa neste domingo, 22: saiba a mínima e máxima na cidade Priorize VEJA no Google

A cidade de São Paulo terá um domingo de tempo firme, temperaturas amenas e presença de névoa nas primeiras horas do dia. De acordo com o Climatempo, o sol aparece entre algumas nuvens durante o período diurno, sem previsão de chuva para a capital paulista.

O amanhecer será frio, com temperatura mínima de 13°C. Além dos termômetros baixos, a formação de névoa pode reduzir temporariamente a visibilidade em alguns pontos da cidade, especialmente em áreas mais elevadas, próximas de parques e com maior concentração de umidade.

Durante a tarde, a temperatura sobe gradualmente e pode alcançar 22°C. Apesar da elevação dos termômetros, o calor não deve ganhar força. À noite, São Paulo terá poucas nuvens e voltará a registrar sensação mais fria.

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Como fica o tempo em São Paulo no domingo?

O domingo começa com névoa ao amanhecer, condição comum em períodos de noites frias e umidade elevada perto da superfície. Motoristas devem redobrar a atenção nas primeiras horas do dia, principalmente em rodovias, pontes e avenidas com visibilidade reduzida.

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Depois da dissipação da névoa, o sol aparece entre algumas nuvens. A condição favorece atividades ao ar livre, passeios em parques, feiras e compromissos pela cidade, embora seja recomendável manter um casaco por perto durante a manhã.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 22:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 12°C / 26ºC
  • Brasília (DF): 16°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 9°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 12°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 29°C
  • Manaus (AM): 25°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 9°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 25°C
  • Salvador (BA): 20°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 13°C / 22°C
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Clima
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