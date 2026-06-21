São Paulo vai amanhecer com névoa neste domingo, 22: saiba a mínima e máxima na cidade
Veja a previsão do Climatempo aponta para termômetros baixos na capital paulista
A cidade de São Paulo terá um domingo de tempo firme, temperaturas amenas e presença de névoa nas primeiras horas do dia. De acordo com o Climatempo, o sol aparece entre algumas nuvens durante o período diurno, sem previsão de chuva para a capital paulista.
O amanhecer será frio, com temperatura mínima de 13°C. Além dos termômetros baixos, a formação de névoa pode reduzir temporariamente a visibilidade em alguns pontos da cidade, especialmente em áreas mais elevadas, próximas de parques e com maior concentração de umidade.
Durante a tarde, a temperatura sobe gradualmente e pode alcançar 22°C. Apesar da elevação dos termômetros, o calor não deve ganhar força. À noite, São Paulo terá poucas nuvens e voltará a registrar sensação mais fria.
Como fica o tempo em São Paulo no domingo?
O domingo começa com névoa ao amanhecer, condição comum em períodos de noites frias e umidade elevada perto da superfície. Motoristas devem redobrar a atenção nas primeiras horas do dia, principalmente em rodovias, pontes e avenidas com visibilidade reduzida.
Depois da dissipação da névoa, o sol aparece entre algumas nuvens. A condição favorece atividades ao ar livre, passeios em parques, feiras e compromissos pela cidade, embora seja recomendável manter um casaco por perto durante a manhã.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 22:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 12°C / 26ºC
- Brasília (DF): 16°C / 28°C
- Curitiba (PR): 9°C / 18°C
- Florianópolis (SC): 12°C / 19°C
- Goiânia (GO): 18°C / 29°C
- Manaus (AM): 25°C / 31°C
- Porto Alegre (RS): 9°C / 17°C
- Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 25°C
- Salvador (BA): 20°C / 28°C
- São Paulo (SP): 13°C / 22°C