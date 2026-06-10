São Paulo terá virada radical no tempo: saiba quando começa e o que diz o Climatempo

Ler Resumo





São Paulo terá uma virada radical no tempo a partir de 11 de junho. Após dias secos, o estado enfrentará um período atípico de junho, com umidade, nuvens e chuva frequente, que pode superar a média histórica mensal. Prepare-se para pancadas fortes e possíveis alagamentos. Entenda os detalhes da previsão do Climatempo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para São Paulo indica uma mudança brusca no tempo a partir de amanhã, 11. Segundo o Climatempo, depois de uma sequência de dias ensolarados, secos e com madrugadas frias, o estado deve entrar em um período de maior umidade, muitas nuvens e chuva frequente, tempo atípico para o mês de junho.

A virada no tempo será provocada pela combinação da passagem de uma frente fria pela costa paulista, associada a um ciclone extratropical, com a intensificação de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul. Esse sistema deve espalhar nuvens carregadas sobre São Paulo, com pancadas de chuva em várias regiões e possibilidade de raios, principalmente no interior paulista.

O cenário chama atenção porque junho costuma ser um mês de pouca chuva no estado. De acordo com o Climatempo, os acumulados previstos até domingo, 14, podem se aproximar ou até superar a média histórica mensal em muitas áreas paulistas. Na capital, a estimativa é de 50 mm a 60 mm entre os dias 10 e 14 de junho, valor próximo da média climatológica de 60 mm para todo o mês.

Virada radical começa pelo interior de São Paulo

A mudança começa a se organizar ainda na quarta-feira, 10, mas ganha força a partir de quinta-feira, 11. A região de Presidente Prudente, no oeste paulista, pode registrar pancadas já de madrugada, antes de a chuva se espalhar para outras áreas do estado.

Ao longo do dia, as instabilidades avançam para o centro, o leste e o litoral. A Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e a Baixada Santista devem sentir a chegada da chuva principalmente entre a tarde e a noite.

Continua após a publicidade

Regiões mais afetadas pela chuva

Oeste e interior paulista

O oeste do estado deve ser uma das primeiras áreas atingidas. Há previsão de pancadas moderadas a fortes, com risco de raios em pontos do interior.

Grande São Paulo

Continua após a publicidade

Na capital e na região metropolitana, a chuva deve chegar de forma mais consistente a partir da tarde. O frio perde força, mas o tempo fica mais fechado e úmido.

Vale do Paraíba e litoral

A chuva também deve alcançar o Vale do Paraíba e o litoral paulista. Nessas áreas, a chance de raios é menor, mas a nebulosidade aumenta e o tempo fica instável.

Risco de chuva forte e alagamentos

A principal preocupação é a possibilidade de pancadas moderadas a fortes em curto período, especialmente no interior. Em áreas urbanas, esse tipo de chuva pode provocar pontos de alagamento, lentidão no trânsito e transtornos em vias com drenagem insuficiente.

Continua após a publicidade

O Climatempo também alerta para a possibilidade de raios em várias regiões paulistas, um fator que exige atenção em áreas abertas, zonas rurais e deslocamentos durante temporais.

Como fica o tempo no fim de semana?

A instabilidade deve persistir pelo menos até domingo, 14. Entre quinta e sexta-feira, uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical deve reforçar a formação de nuvens carregadas sobre o estado.

Continua após a publicidade

No fim de semana, a tendência é de tempo instável em São Paulo, com períodos de sol intercalados por pancadas de chuva. Mesmo com aberturas, ainda há risco de chuva forte em pontos do estado.