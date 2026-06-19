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São Paulo terá virada no tempo neste sábado, 20: veja a previsão do Climatempo

Saiba ainda como fica o tempo em dez capitais do país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 17h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
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São Paulo terá virada no tempo neste sábado, 20: veja a previsão do Climatempo Priorize VEJA no Google

A cidade de São Paulo deve ter uma mudança no tempo ao longo deste sábado, 20 de junho. De acordo com o Climatempo, o dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã, mas a instabilidade ganha força a partir da tarde, quando há previsão de pancadas de chuva.

O cenário exige atenção de quem pretende circular pela capital paulista, especialmente no período da tarde e da noite. Embora a manhã ainda tenha aberturas de sol, a combinação entre aumento de nebulosidade e chegada da chuva pode provocar transtornos pontuais em deslocamentos, áreas de grande movimento e eventos ao ar livre.

As temperaturas ficam amenas ao longo do dia. A mínima prevista é de 14°C, valor típico de uma manhã fria, enquanto a máxima deve chegar a 23°C nas horas mais quentes. Depois da chuva, a sensação térmica pode voltar a cair, principalmente no começo da noite.

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Vai chover em São Paulo?

Sim. A previsão do tempo para São Paulo indica chuva no sábado, principalmente à tarde e à noite. As pancadas podem ser isoladas ou intercaladas com períodos de tempo nublado.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 20:

Fonte: Climatempo

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  • Belo Horizonte (MG): 10°C / 23ºC
  • Brasília (DF): 14°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 15°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 17°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 30°C
  • Manaus (AM): 24°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 10°C / 15°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 13°C / 28°C
  • Salvador (BA): 22°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 23°C

Riscos climáticos e orientações

O principal risco climático para São Paulo no sábado está associado às pancadas de chuva à tarde e à noite. Mesmo sem indicação de temporal generalizado na previsão, chuvas rápidas podem causar lentidão no trânsito, baixa visibilidade e acúmulo de água em alguns pontos da cidade.

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A recomendação é planejar deslocamentos, evitar estacionar em áreas sujeitas a alagamento e manter atenção redobrada em motos, bicicletas e travessias de pedestres. Para eventos ao ar livre, o melhor período do dia deve ser a manhã, antes do aumento da instabilidade.

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TAGS:
Clima
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