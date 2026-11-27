Ler Resumo





O sábado será marcado por tempo instável no Brasil. São Paulo terá tarde e noite chuvosas com acumulados de 40 mm, enquanto o Sul enfrenta risco de temporais com granizo. Confira a previsão detalhada para todas as regiões e as máximas e mínimas nas capitais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para este sábado, 28 de novembro, indica um dia bastante úmido em São Paulo. Na capital, o sol ainda aparece entre muitas nuvens nas primeiras horas, mas a nebulosidade aumenta e a chuva começa no fim da manhã. A partir daí, a tendência é de uma tarde e uma noite chuvosas.

Na cidade de São Paulo, os termômetros variam entre 17°C e 26°C. A previsão da Climatempo aponta aproximadamente 40 milímetros de precipitação.

O sábado também será marcado por instabilidade em outras partes do país. No Sul, novas áreas de chuva avançam por Santa Catarina e Paraná e chegam ao extremo norte do Rio Grande do Sul; no Centro-Oeste, há diferenças importantes entre áreas de tempo firme e cidades com pancadas; enquanto no Nordeste a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis modifica a distribuição da chuva.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: as instabilidades aumentam e se espalham por mais áreas de Santa Catarina e Paraná, alcançando também o extremo norte do Rio Grande do Sul. Em pontos da região, os acumulados podem ultrapassar 60 milímetros, com possibilidade de temporais acompanhados por raios, rajadas fortes e granizo.

Sudeste: São Paulo concentra um cenário de maior instabilidade, com chuva ganhando força a partir do fim da manhã na capital. Em Campinas, por exemplo, a Climatempo prevê chuva pela manhã e temporal durante a tarde e a noite. No Rio de Janeiro, a capital tem previsão de pancadas rápidas, enquanto Belo Horizonte pode registrar chuva passageira ao longo do dia. Já Vitória terá muitas nuvens, mas sem previsão de chuva para sábado.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste: o cenário será bastante irregular. Em Cuiabá, são previstos 25 milímetros de chuva e máxima de 33°C, enquanto Campo Grande pode ter pancadas rápidas durante o dia e à noite. Goiânia terá possibilidade de chuva pela manhã e muita nebulosidade à tarde. Brasília, por outro lado, deve ter sol entre nuvens e não tem previsão de precipitação.

Nordeste: a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) muda a distribuição da instabilidade. No sábado, as condições para pancadas aumentam no Sertão de Pernambuco e em partes do Ceará, Piauí e Maranhão. Também pode chover de forma isolada em Sergipe e no centro-norte da Bahia, enquanto o leste nordestino tende a ter condições menos favoráveis para formação de chuva.

Norte: há contrastes importantes. Em Manaus, a previsão indica chuva forte pela manhã, ainda com precipitação no começo da tarde, além de acumulado em torno de 40 milímetros. Em Palmas, são previstas pancadas à tarde e à noite. Já Belém terá sol pela manhã, aumento de nuvens e possibilidade apenas de chuvisco durante a tarde.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 28 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 27°C



Brasília (DF): 19°C / 28°C



Curitiba (PR): 14°C / 17°C



Florianópolis (SC): 18°C / 21°C



Goiânia (GO): 21°C / 29°C



Manaus (AM): 28°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 18°C / 27°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 28°C



Salvador (BA): 25°C / 32°C



São Paulo (SP): 17°C / 26°C

Onde estão os maiores riscos neste sábado?

A Região Sul aparece entre as áreas de maior atenção. As novas instabilidades podem provocar chuva intensa, raios, rajadas fortes e granizo, com volumes superiores a 60 milímetros em alguns pontos de Santa Catarina, Paraná e extremo norte gaúcho.

Continua após a publicidade

Em São Paulo, a capital terá um período prolongado de chuva a partir do fim da manhã. A previsão de cerca de 40 mm combinada à elevada probabilidade de precipitação indica um sábado de atenção para quem pretende circular pela cidade, principalmente durante a tarde e a noite.

No Nordeste, o risco é mais localizado. A Climatempo ressalta que as pancadas associadas ao VCAN podem atingir apenas alguns municípios e, onde as nuvens ganharem maior desenvolvimento, podem ocorrer trovoadas, rajadas de vento e até granizo pequeno de forma isolada.