São Paulo terá virada no tempo ao longo do sábado: confira a previsão do tempo
Instabilidades ganham força em diferentes pontos do país
A previsão do tempo para este sábado, 28 de novembro, indica um dia bastante úmido em São Paulo. Na capital, o sol ainda aparece entre muitas nuvens nas primeiras horas, mas a nebulosidade aumenta e a chuva começa no fim da manhã. A partir daí, a tendência é de uma tarde e uma noite chuvosas.
Na cidade de São Paulo, os termômetros variam entre 17°C e 26°C. A previsão da Climatempo aponta aproximadamente 40 milímetros de precipitação.
O sábado também será marcado por instabilidade em outras partes do país. No Sul, novas áreas de chuva avançam por Santa Catarina e Paraná e chegam ao extremo norte do Rio Grande do Sul; no Centro-Oeste, há diferenças importantes entre áreas de tempo firme e cidades com pancadas; enquanto no Nordeste a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis modifica a distribuição da chuva.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: as instabilidades aumentam e se espalham por mais áreas de Santa Catarina e Paraná, alcançando também o extremo norte do Rio Grande do Sul. Em pontos da região, os acumulados podem ultrapassar 60 milímetros, com possibilidade de temporais acompanhados por raios, rajadas fortes e granizo.
Sudeste: São Paulo concentra um cenário de maior instabilidade, com chuva ganhando força a partir do fim da manhã na capital. Em Campinas, por exemplo, a Climatempo prevê chuva pela manhã e temporal durante a tarde e a noite. No Rio de Janeiro, a capital tem previsão de pancadas rápidas, enquanto Belo Horizonte pode registrar chuva passageira ao longo do dia. Já Vitória terá muitas nuvens, mas sem previsão de chuva para sábado.
Centro-Oeste: o cenário será bastante irregular. Em Cuiabá, são previstos 25 milímetros de chuva e máxima de 33°C, enquanto Campo Grande pode ter pancadas rápidas durante o dia e à noite. Goiânia terá possibilidade de chuva pela manhã e muita nebulosidade à tarde. Brasília, por outro lado, deve ter sol entre nuvens e não tem previsão de precipitação.
Nordeste: a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) muda a distribuição da instabilidade. No sábado, as condições para pancadas aumentam no Sertão de Pernambuco e em partes do Ceará, Piauí e Maranhão. Também pode chover de forma isolada em Sergipe e no centro-norte da Bahia, enquanto o leste nordestino tende a ter condições menos favoráveis para formação de chuva.
Norte: há contrastes importantes. Em Manaus, a previsão indica chuva forte pela manhã, ainda com precipitação no começo da tarde, além de acumulado em torno de 40 milímetros. Em Palmas, são previstas pancadas à tarde e à noite. Já Belém terá sol pela manhã, aumento de nuvens e possibilidade apenas de chuvisco durante a tarde.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 28 de novembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 18°C / 27°C
- Brasília (DF): 19°C / 28°C
- Curitiba (PR): 14°C / 17°C
- Florianópolis (SC): 18°C / 21°C
- Goiânia (GO): 21°C / 29°C
- Manaus (AM): 28°C / 33°C
- Porto Alegre (RS): 18°C / 27°C
- Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 28°C
- Salvador (BA): 25°C / 32°C
- São Paulo (SP): 17°C / 26°C
Onde estão os maiores riscos neste sábado?
A Região Sul aparece entre as áreas de maior atenção. As novas instabilidades podem provocar chuva intensa, raios, rajadas fortes e granizo, com volumes superiores a 60 milímetros em alguns pontos de Santa Catarina, Paraná e extremo norte gaúcho.
Em São Paulo, a capital terá um período prolongado de chuva a partir do fim da manhã. A previsão de cerca de 40 mm combinada à elevada probabilidade de precipitação indica um sábado de atenção para quem pretende circular pela cidade, principalmente durante a tarde e a noite.
No Nordeste, o risco é mais localizado. A Climatempo ressalta que as pancadas associadas ao VCAN podem atingir apenas alguns municípios e, onde as nuvens ganharem maior desenvolvimento, podem ocorrer trovoadas, rajadas de vento e até granizo pequeno de forma isolada.