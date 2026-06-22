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Agenda Verde

São Paulo terá temporais nesta terça, 23: veja a previsão do Climatempo

Região Sul pode registrar geada durante o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 17h00
São Paulo, Brasil
 (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta terça-feira, 23 de junho, indica uma mudança no tempo em parte do Brasil. Uma frente fria avança pelo Sudeste e mantém áreas de instabilidade no Centro-Oeste, enquanto uma massa de ar polar derruba as temperaturas e amplia o risco de geada na Região Sul.

Na cidade de São Paulo, as pancadas de chuva podem começar pela manhã e ocorrer em diferentes momentos do dia. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva moderada a forte, trovoadas e temporais isolados, apesar de algumas aberturas de sol. A temperatura máxima deve ficar em torno de 21°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê a chegada da chuva ao estado de São Paulo nesta terça-feira. No decorrer da semana, os acumulados podem alcançar cerca de 70 milímetros em áreas do norte e leste paulista, da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba.

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Previsão por região

Sul

Uma massa de ar polar intensifica o frio nos três estados da região. Há risco de geada ampla no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná, além de possibilidade de temperaturas negativas em áreas gaúchas. Rajadas de vento aumentam a sensação de frio, e o mar permanece agitado no litoral.

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Sudeste

A frente fria aumenta a instabilidade em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. Na capital paulista, há previsão de pancadas de chuva, trovoadas e risco de temporais isolados, com queda de temperatura ao longo do dia. Belo Horizonte deve ter tempo firme, enquanto a cidade do Rio pode registrar chuva fraca à noite.

Centro-Oeste

A chuva atinge Mato Grosso do Sul, o sudeste de Mato Grosso e o sul de Goiás, com risco de temporais isolados. Campo Grande pode ter pancadas fortes e temperatura máxima próxima de 19°C. No Distrito Federal e no norte de Goiás, o tempo tende a permanecer firme e seco.

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Nordeste

A umidade marítima mantém a chuva no litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, com possibilidade de precipitações moderadas ou fortes. Também pode chover no norte do Maranhão, Piauí e Ceará. No interior, predomina o tempo quente e seco, com baixos índices de umidade.

Norte

O calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva no Amazonas, em Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e partes do Pará. Há risco de temporais no norte e noroeste do Amazonas e no oeste de Roraima. No Tocantins e no centro-sul do Pará, o tempo fica mais firme e a umidade pode cair abaixo de 30%.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 23:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 27ºC
  • Brasília (DF): 16°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 16°C
  • Florianópolis (SC): 10°C / 15°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 29°C
  • Manaus (AM): 24°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 6°C / 13°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 30°C
  • Salvador (BA): 20°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 13°C / 21°C

Riscos climáticos e orientações

Em São Paulo e nas áreas com previsão de temporais, a orientação é evitar regiões sujeitas a alagamentos e não atravessar ruas ou avenidas tomadas pela água. Durante trovoadas, a população deve procurar locais protegidos e manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas.

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No Sul, o frio intenso e a geada exigem atenção especial com crianças, idosos, pessoas em situação de rua, animais e lavouras. Nas áreas litorâneas, as rajadas de vento e o mar agitado também podem afetar a navegação e atividades próximas da costa.

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