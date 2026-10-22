São Paulo terá temporais, granizo e ventos de até 90 km/h amanhã; veja a previsão completa
Capital paulista terá chuva e trovoadas ao longo do dia; temporais avançam pelo estado
A previsão do tempo para esta sexta-feira, 23 de outubro, coloca São Paulo entre as áreas de maior atenção do Sudeste. O avanço de instabilidades vindas do Sul, combinado ao calor e à umidade antes da chegada de uma frente fria, favorece chuva forte, temporais, granizo e ventos intensos no estado.
Na cidade de São Paulo, a madrugada já terá pancadas de chuva. Durante a manhã e a tarde, são esperadas precipitações acompanhadas de trovoadas, e novas pancadas e descargas elétricas podem ocorrer à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 23°C.
No estado, as primeiras instabilidades atingem o sul paulista, litoral sul e Baixada Santista já pela manhã. Depois, a chuva se espalha e ganha intensidade. Há risco de granizo e rajadas entre 50 e 70 km/h, podendo chegar a 90 km/h no sudoeste e na região central de São Paulo.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: os três estados entram em alerta para temporais. No Rio Grande do Sul, há possibilidade de granizo de grande tamanho e rajadas superiores a 90 km/h. Pontos das Missões e do Noroeste gaúcho podem acumular até 80 milímetros. Paraná e Santa Catarina também terão chuva forte e risco de granizo.
Sudeste: São Paulo concentra parte das tempestades mais intensas. Minas Gerais terá aumento da chuva no Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata e outras áreas. No Rio de Janeiro, as precipitações podem ser moderadas a fortes, especialmente no Sul Fluminense. O Espírito Santo terá pancadas mais isoladas.
Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul será o principal ponto de atenção, com risco de temporais e rajadas de até 70 km/h. Goiás e Distrito Federal podem ter chuva isolada, enquanto Cuiabá pode atingir 39°C.
Nordeste: o interior continua predominantemente quente e seco. A chuva fica mais concentrada no extremo sul da Bahia e no litoral entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Teresina pode alcançar 39°C.
Norte: calor e pancadas irregulares predominam. Amazonas e Acre podem registrar chuva moderada a forte, enquanto Pará e Tocantins enfrentam baixa umidade em algumas áreas. Palmas pode chegar aos 38°C.
Onde estão os maiores riscos nesta sexta-feira?
O Sul e o Sudeste concentram o maior risco de tempo severo, com possibilidade de temporais, granizo e ventos fortes. Em São Paulo, a atenção se estende da capital ao interior, com destaque para o extremo sudoeste, onde também podem ocorrer acumulados elevados.
No Rio Grande do Sul, o cenário é ainda mais severo, com rajadas superiores a 90 km/h e possibilidade de granizo de grande tamanho em algumas áreas.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 23 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 18°C / 27°C
- Brasília (DF): 21°C / 33°C
- Curitiba (PR): 16°C / 21°C
- Florianópolis (SC): 19°C / 22°C
- Goiânia (GO): 21°C / 37°C
- Manaus (AM): 25°C / 35°C
- Porto Alegre (RS): 17°C / 28°C
- Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 28°C
- Salvador (BA): 24°C / 28°C
- São Paulo (SP): 17°C / 23°C