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São Paulo terá temporais, granizo e ventos de até 90 km/h amanhã; veja a previsão completa

Capital paulista terá chuva e trovoadas ao longo do dia; temporais avançam pelo estado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 18h00
Pessoas atravessando uma rua molhada sob chuva forte, à noite. Uma pessoa no centro segura um guarda-chuva marrom com bolinhas brancas, vestindo camiseta azul e calça preta. À esquerda, uma mulher com guarda-chuva rosa e à direita, outra pessoa com guarda-chuva azul. Um ônibus com faróis acesos se aproxima ao fundo
Chuva em São Paulo (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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São Paulo terá temporais, granizo e ventos de até 90 km/h amanhã; veja a previsão completa Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 23 de outubro, coloca São Paulo entre as áreas de maior atenção do Sudeste. O avanço de instabilidades vindas do Sul, combinado ao calor e à umidade antes da chegada de uma frente fria, favorece chuva forte, temporais, granizo e ventos intensos no estado.

Na cidade de São Paulo, a madrugada já terá pancadas de chuva. Durante a manhã e a tarde, são esperadas precipitações acompanhadas de trovoadas, e novas pancadas e descargas elétricas podem ocorrer à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 23°C.

No estado, as primeiras instabilidades atingem o sul paulista, litoral sul e Baixada Santista já pela manhã. Depois, a chuva se espalha e ganha intensidade. Há risco de granizo e rajadas entre 50 e 70 km/h, podendo chegar a 90 km/h no sudoeste e na região central de São Paulo.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: os três estados entram em alerta para temporais. No Rio Grande do Sul, há possibilidade de granizo de grande tamanho e rajadas superiores a 90 km/h. Pontos das Missões e do Noroeste gaúcho podem acumular até 80 milímetros. Paraná e Santa Catarina também terão chuva forte e risco de granizo.

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Sudeste: São Paulo concentra parte das tempestades mais intensas. Minas Gerais terá aumento da chuva no Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata e outras áreas. No Rio de Janeiro, as precipitações podem ser moderadas a fortes, especialmente no Sul Fluminense. O Espírito Santo terá pancadas mais isoladas.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul será o principal ponto de atenção, com risco de temporais e rajadas de até 70 km/h. Goiás e Distrito Federal podem ter chuva isolada, enquanto Cuiabá pode atingir 39°C.

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Nordeste: o interior continua predominantemente quente e seco. A chuva fica mais concentrada no extremo sul da Bahia e no litoral entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Teresina pode alcançar 39°C.

Norte: calor e pancadas irregulares predominam. Amazonas e Acre podem registrar chuva moderada a forte, enquanto Pará e Tocantins enfrentam baixa umidade em algumas áreas. Palmas pode chegar aos 38°C.

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Onde estão os maiores riscos nesta sexta-feira?

O Sul e o Sudeste concentram o maior risco de tempo severo, com possibilidade de temporais, granizo e ventos fortes. Em São Paulo, a atenção se estende da capital ao interior, com destaque para o extremo sudoeste, onde também podem ocorrer acumulados elevados.

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No Rio Grande do Sul, o cenário é ainda mais severo, com rajadas superiores a 90 km/h e possibilidade de granizo de grande tamanho em algumas áreas.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 23 de outubro:

Fonte: Climatempo

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  • Belo Horizonte (MG): 18°C / 27°C
  • Brasília (DF): 21°C / 33°C
  • Curitiba (PR): 16°C / 21°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 22°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 37°C
  • Manaus (AM): 25°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 17°C / 28°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 28°C
  • Salvador (BA): 24°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 23°C
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Clima
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