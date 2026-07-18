São Paulo terá sol forte e calor neste domingo, 19: veja a previsão do Climatempo
Capital paulista terá tempo aberto
A previsão do tempo em São Paulo para este domingo, 19 de julho, indica um dia de céu aberto e temperaturas em elevação. De acordo com o Climatempo, o sol predomina durante todo o dia, sem nuvens no céu.
A capital paulista deve ter mínima de 14°C, mantendo a manhã com sensação mais amena. Ao longo do dia, os termômetros sobem e podem alcançar 27°C, favorecendo uma tarde mais quente para os padrões de julho.
À noite, o tempo continua aberto e sem nuvens. O cenário reforça a tendência de estabilidade na cidade, sem indicação de mudança nas condições meteorológicas ao longo do domingo.
Como fica o tempo durante o dia
O domingo será de sol desde as primeiras horas em São Paulo, com céu aberto durante todo o dia, sem formação de nuvens.
Vai chover em São Paulo?
A previsão do Climatempo não indica chuva para São Paulo neste domingo. O tempo permanece firme, com sol ao longo do dia e céu aberto também durante a noite.
Noite terá tempo aberto
Depois de uma tarde mais quente, a noite segue sem nuvens no céu. Com a perda gradual de calor após o pôr do sol, a temperatura tende a cair, mas sem mudança no padrão de estabilidade.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 19 de julho:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 12°C / 25°C
- Brasília (DF): 12°C / 25°C
- Curitiba (PR): 14°C / 25°C
- Florianópolis (SC): 13°C / 27°C
- Goiânia (GO): 17°C / 28°C
- Manaus (AM): 24°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 18°C / 30°C
- Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 32°C
- Salvador (BA): 21°C / 28°C
- São Paulo (SP): 14°C / 27°C