São Paulo terá queda nas temperaturas e chuva forte neste domingo, 13: veja a previsão do Climatempo

Ler Resumo





O domingo, 13, trará chuva e queda de temperatura em São Paulo, com máxima de apenas 17°C, devido a uma frente fria. Outras áreas do Centro-Sul também terão condições para temporais. Enquanto isso, boa parte do interior do Centro-Oeste e Nordeste enfrentará tempo seco, calor e baixa umidade. Veja a previsão detalhada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O domingo, 13, será marcado por chuva e temperaturas mais baixas em São Paulo, enquanto outras áreas do Centro-Sul ainda terão condições para temporais. Segundo o Climatempo, a frente fria deixa muita nebulosidade sobre parte do Sudeste e mantém áreas de instabilidade em diferentes pontos da região.

Na cidade de São Paulo, a previsão do tempo indica céu fechado e chuva moderada a forte durante todo o domingo. A temperatura também cai de forma significativa: a máxima prevista é de apenas 17°C, em um dia de sensação mais fria e pouca abertura de sol.

No restante do país, o cenário será bastante desigual. Enquanto Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul ainda concentram áreas de chuva, boa parte do interior do Centro-Oeste e do Nordeste terá predomínio de tempo seco, calor e baixos índices de umidade. Na Região Norte, as pancadas permanecem concentradas principalmente em áreas da Amazônia.

Continua após a publicidade

Previsão do tempo no Sudeste

Além de São Paulo, há previsão de pancadas moderadas a fortes e temporais isolados no Rio de Janeiro, Sul de Minas, Zona da Mata e outras áreas mineiras, além do sul do Espírito Santo. As temperaturas diminuem em parte da região.

Como fica o tempo nas outras regiões

Sul: o Paraná ainda terá pancadas moderadas a fortes, principalmente na metade norte, com risco de temporais e acumulados elevados. Também pode chover em áreas de Santa Catarina e no litoral gaúcho. As temperaturas caem, sobretudo pela manhã.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul segue sujeito a chuva forte e temporais. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal terão maior influência do ar seco, embora haja possibilidade de pancadas em áreas isoladas. A umidade pode ficar entre 20% e 30% em parte da região.

Nordeste: sol, calor e baixa umidade predominam no interior. Há possibilidade de chuva passageira em pontos da faixa leste. Em áreas da Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba, a umidade pode cair para valores entre 12% e 20%.

Continua após a publicidade

Norte: as pancadas atingem principalmente Amazonas, Rondônia e Acre, com possibilidade de chuva forte e temporais isolados. Tocantins e sul do Pará terão tempo mais seco, com baixa umidade.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 13 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 31°C



Brasília (DF): 17°C / 32°C



Curitiba (PR): 8°C / 13°C



Florianópolis (SC): 16°C / 18°C



Goiânia (GO): 22°C / 34°C



Manaus (AM): 27°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 12°C / 18°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 22°C



Salvador (BA): 22°C / 31°C



São Paulo (SP): 14°C / 17°C

Chuva forte exige atenção no domingo

O principal ponto de atenção no domingo será a combinação de chuva forte e temporais isolados em áreas do Centro-Sul. No Paraná, o Climatempo mantém indicação de situação de perigo devido à possibilidade de volumes elevados de chuva no norte do estado.