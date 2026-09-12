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São Paulo terá queda nas temperaturas e chuva forte neste domingo, 13: veja a previsão do Climatempo

Temporais também ameaçam áreas do Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 18h00
Pessoas caminhando em uma calçada urbana, com um painel digital mostrando 17°C. Duas mulheres em primeiro plano usam casacos e calças escuras. Ao fundo, um homem com cabelo rosa corta o cabelo de outro homem sentado em um banco, usando uma capa colorida. Carros e edifícios compõem o cenário
Pessoas caminhando na Avenida Paulista durante manhã de frio em São Paulo (Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação)
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O domingo, 13, será marcado por chuva e temperaturas mais baixas em São Paulo, enquanto outras áreas do Centro-Sul ainda terão condições para temporais. Segundo o Climatempo, a frente fria deixa muita nebulosidade sobre parte do Sudeste e mantém áreas de instabilidade em diferentes pontos da região.

Na cidade de São Paulo, a previsão do tempo indica céu fechado e chuva moderada a forte durante todo o domingo. A temperatura também cai de forma significativa: a máxima prevista é de apenas 17°C, em um dia de sensação mais fria e pouca abertura de sol.

No restante do país, o cenário será bastante desigual. Enquanto Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul ainda concentram áreas de chuva, boa parte do interior do Centro-Oeste e do Nordeste terá predomínio de tempo seco, calor e baixos índices de umidade. Na Região Norte, as pancadas permanecem concentradas principalmente em áreas da Amazônia.

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Previsão do tempo no Sudeste

Além de São Paulo, há previsão de pancadas moderadas a fortes e temporais isolados no Rio de Janeiro, Sul de Minas, Zona da Mata e outras áreas mineiras, além do sul do Espírito Santo. As temperaturas diminuem em parte da região.

Como fica o tempo nas outras regiões

Sul: o Paraná ainda terá pancadas moderadas a fortes, principalmente na metade norte, com risco de temporais e acumulados elevados. Também pode chover em áreas de Santa Catarina e no litoral gaúcho. As temperaturas caem, sobretudo pela manhã.

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Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul segue sujeito a chuva forte e temporais. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal terão maior influência do ar seco, embora haja possibilidade de pancadas em áreas isoladas. A umidade pode ficar entre 20% e 30% em parte da região.

Nordeste: sol, calor e baixa umidade predominam no interior. Há possibilidade de chuva passageira em pontos da faixa leste. Em áreas da Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba, a umidade pode cair para valores entre 12% e 20%.

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Norte: as pancadas atingem principalmente Amazonas, Rondônia e Acre, com possibilidade de chuva forte e temporais isolados. Tocantins e sul do Pará terão tempo mais seco, com baixa umidade.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 13 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 18°C / 31°C
  • Brasília (DF): 17°C / 32°C
  • Curitiba (PR): 8°C / 13°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 18°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 34°C
  • Manaus (AM): 27°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 12°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 22°C
  • Salvador (BA): 22°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 17°C

Chuva forte exige atenção no domingo

O principal ponto de atenção no domingo será a combinação de chuva forte e temporais isolados em áreas do Centro-Sul. No Paraná, o Climatempo mantém indicação de situação de perigo devido à possibilidade de volumes elevados de chuva no norte do estado.

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