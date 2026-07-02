São Paulo terá queda de temperatura nesta sexta, 3; veja a previsão do Climatempo

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Agenda Verde, Brasil

São Paulo terá queda de temperatura nesta sexta, 3; veja a previsão do Climatempo

Depois de dias mais quentes, capital paulista terá nova mudança no tempo; saiba se vai chover

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 17h00
Frio em São Paulo
 (Reprodução/Reprodução)
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São Paulo terá queda de temperatura nesta sexta, 3; veja a previsão do Climatempo Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 3 de julho, será marcada pelo avanço de uma forte massa de ar polar sobre o Centro-Sul do Brasil. O sistema derruba as temperaturas, amplia o risco de geada no Rio Grande do Sul e mantém o mar agitado na costa da Região Sul e em parte do Sudeste.

Ao mesmo tempo, uma frente fria avança pelo oceano na altura de São Paulo e favorece o aumento da nebulosidade e da chuva em áreas do Sul e do Sudeste. O litoral do Nordeste também terá instabilidades, enquanto o calor e a elevada umidade sustentam pancadas fortes em parte da Região Norte.

Na cidade de São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens durante a manhã, mas há possibilidade de garoa ao longo do dia e também à noite. A temperatura máxima prevista é de 23°C, em um cenário de maior nebulosidade e influência do ar frio sobre o centro-sul paulista.

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Previsão do tempo por região do Brasil:

Sul

A Região Sul terá frio intenso, temperaturas negativas e ampla condição para geada no Rio Grande do Sul, além da possibilidade de precipitação invernal nas áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinense. A chuva continua na faixa leste de Santa Catarina, no nordeste e litoral norte gaúchos e no litoral do Paraná, podendo ser mais forte na costa paranaense. Um ciclone extratropical em alto-mar mantém o mar bastante agitado, com rajadas de vento entre 50 e 70 km/h no litoral do Rio Grande do Sul e no sul catarinense.

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Sudeste

A passagem da frente fria favorece chuva no litoral de São Paulo, no litoral sul e na Grande Rio, no litoral norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Nas demais áreas, o tempo permanece predominantemente seco, embora haja aumento da nebulosidade no oeste paulista e no centro-sul fluminense. A massa de ar polar provoca queda significativa das temperaturas no centro-sul de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e no extremo sul mineiro, enquanto a umidade pode ficar abaixo dos 30% no Triângulo Mineiro, no norte de Minas e no noroeste paulista.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá tempo firme e sem previsão de chuva significativa, com sol entre algumas nuvens na maior parte da região. A entrada do ar frio reduz as temperaturas na metade sul e oeste de Mato Grosso do Sul e no sul e sudoeste de Mato Grosso. Durante a tarde, a umidade relativa do ar fica baixa em Goiás, no Distrito Federal, no norte e leste de Mato Grosso e no extremo leste sul-mato-grossense, podendo cair abaixo dos 20% no norte goiano e no leste mato-grossense.

Nordeste

A chuva se concentra na faixa litorânea do Nordeste e pode ocorrer com maior intensidade entre o litoral do Rio Grande do Norte e o sul da Bahia, com risco de temporais na costa potiguar e precipitação moderada no litoral de Pernambuco. Também há previsão de chuva moderada a forte entre os litorais do Ceará e do Maranhão. No interior, predominam o sol, as temperaturas elevadas e o ar seco, com umidade entre 20% e 12% em partes do sul do Maranhão e do Piauí, condição que mantém o risco de queimadas.

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Norte

O calor e a elevada umidade favorecem pancadas moderadas a fortes em Roraima, Amapá, áreas do Amazonas, norte e litoral do Pará e oeste do Acre, com maior risco de temporais em Roraima e no norte e litoral amapaenses. Rondônia, Tocantins, outras áreas do Pará e do Acre e o sul do Amazonas terão tempo mais seco. No Tocantins e no centro-sul paraense, a umidade continua baixa e pode ficar abaixo dos 20%, enquanto rajadas de 40 a 50 km/h atingem diferentes pontos da região.

Super El Niño: o que você precisa saber

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 3:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 27ºC
  • Brasília (DF): 14°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 10°C / 16°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 28°C
  • Manaus (AM): 25°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 5°C / 12°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 27°C
  • Salvador (BA): 21°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 23°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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