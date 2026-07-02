São Paulo terá queda de temperatura nesta sexta, 3; veja a previsão do Climatempo

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Uma forte massa de ar polar avança sobre o Centro-Sul do Brasil nesta sexta-feira, 3 de julho, derrubando temperaturas e aumentando o risco de geada no RS. Frentes frias e instabilidades afetam diversas regiões, enquanto o Nordeste e o Norte terão chuva e tempo seco, respectivamente. Confira os detalhes para sua região.

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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 3 de julho, será marcada pelo avanço de uma forte massa de ar polar sobre o Centro-Sul do Brasil. O sistema derruba as temperaturas, amplia o risco de geada no Rio Grande do Sul e mantém o mar agitado na costa da Região Sul e em parte do Sudeste.

Ao mesmo tempo, uma frente fria avança pelo oceano na altura de São Paulo e favorece o aumento da nebulosidade e da chuva em áreas do Sul e do Sudeste. O litoral do Nordeste também terá instabilidades, enquanto o calor e a elevada umidade sustentam pancadas fortes em parte da Região Norte.

Na cidade de São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens durante a manhã, mas há possibilidade de garoa ao longo do dia e também à noite. A temperatura máxima prevista é de 23°C, em um cenário de maior nebulosidade e influência do ar frio sobre o centro-sul paulista.

Previsão do tempo por região do Brasil:

Sul

A Região Sul terá frio intenso, temperaturas negativas e ampla condição para geada no Rio Grande do Sul, além da possibilidade de precipitação invernal nas áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinense. A chuva continua na faixa leste de Santa Catarina, no nordeste e litoral norte gaúchos e no litoral do Paraná, podendo ser mais forte na costa paranaense. Um ciclone extratropical em alto-mar mantém o mar bastante agitado, com rajadas de vento entre 50 e 70 km/h no litoral do Rio Grande do Sul e no sul catarinense.

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Sudeste

A passagem da frente fria favorece chuva no litoral de São Paulo, no litoral sul e na Grande Rio, no litoral norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Nas demais áreas, o tempo permanece predominantemente seco, embora haja aumento da nebulosidade no oeste paulista e no centro-sul fluminense. A massa de ar polar provoca queda significativa das temperaturas no centro-sul de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e no extremo sul mineiro, enquanto a umidade pode ficar abaixo dos 30% no Triângulo Mineiro, no norte de Minas e no noroeste paulista.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá tempo firme e sem previsão de chuva significativa, com sol entre algumas nuvens na maior parte da região. A entrada do ar frio reduz as temperaturas na metade sul e oeste de Mato Grosso do Sul e no sul e sudoeste de Mato Grosso. Durante a tarde, a umidade relativa do ar fica baixa em Goiás, no Distrito Federal, no norte e leste de Mato Grosso e no extremo leste sul-mato-grossense, podendo cair abaixo dos 20% no norte goiano e no leste mato-grossense.

Nordeste

A chuva se concentra na faixa litorânea do Nordeste e pode ocorrer com maior intensidade entre o litoral do Rio Grande do Norte e o sul da Bahia, com risco de temporais na costa potiguar e precipitação moderada no litoral de Pernambuco. Também há previsão de chuva moderada a forte entre os litorais do Ceará e do Maranhão. No interior, predominam o sol, as temperaturas elevadas e o ar seco, com umidade entre 20% e 12% em partes do sul do Maranhão e do Piauí, condição que mantém o risco de queimadas.

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Norte

O calor e a elevada umidade favorecem pancadas moderadas a fortes em Roraima, Amapá, áreas do Amazonas, norte e litoral do Pará e oeste do Acre, com maior risco de temporais em Roraima e no norte e litoral amapaenses. Rondônia, Tocantins, outras áreas do Pará e do Acre e o sul do Amazonas terão tempo mais seco. No Tocantins e no centro-sul paraense, a umidade continua baixa e pode ficar abaixo dos 20%, enquanto rajadas de 40 a 50 km/h atingem diferentes pontos da região.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 3:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 27ºC

Brasília (DF): 14°C / 26°C

Curitiba (PR): 10°C / 20°C

Florianópolis (SC): 10°C / 16°C

Goiânia (GO): 17°C / 28°C

Manaus (AM): 25°C / 32°C

Porto Alegre (RS): 5°C / 12°C

Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 27°C

Salvador (BA): 21°C / 27°C

São Paulo (SP): 16°C / 23°C