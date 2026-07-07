São Paulo terá queda de temperatura nesta quarta, 8: saiba a sensação térmica na cidade
Segundo o Climatempo, a capital paulista pode registrar nevoeiro na madrugada
A previsão do tempo para São Paulo nesta quarta-feira, 8 de julho, indica uma madrugada com possibilidade de nevoeiro e uma manhã fria. Segundo o Climatempo, o fenômeno pode reduzir temporariamente a visibilidade nas primeiras horas do dia, antes da abertura gradual do céu.
Pela manhã, o sol aparece entre muitas nuvens na capital paulista. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e o céu fica mais aberto, favorecendo uma elevação moderada das temperaturas. Mesmo com máxima prevista de 21°C, a sensação térmica deve ficar entre 12°C e 16°C ao longo desta quarta-feira, reforçando a percepção de frio na cidade de São Paulo.
A cidade permanece sob influência de uma massa de ar polar que avança pelo Sudeste e mantém as manhãs frias no centro-sul do estado de São Paulo.
Como fica o tempo durante a madrugada
A madrugada terá possibilidade de nevoeiro em São Paulo. A combinação entre temperaturas mais baixas e elevada umidade próxima à superfície pode deixar o céu encoberto e reduzir a visibilidade por um período.
Vai chover na capital paulista?
O Climatempo não indica chuva para a cidade de São Paulo. A maior possibilidade de precipitação no estado está concentrada no litoral norte, onde a circulação marítima e o deslocamento de uma frente fria pelo oceano favorecem chuva fraca e maior nebulosidade.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 8:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 14°C / 26ºC
- Brasília (DF): 12°C / 26°C
- Curitiba (PR): 3°C / 18°C
- Florianópolis (SC): 8°C / 18°C
- Goiânia (GO): 16°C / 30°C
- Manaus (AM): 24°C / 31°C
- Porto Alegre (RS): 4°C / 17°C
- Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 22°C
- Salvador (BA): 21°C / 28°C
- São Paulo (SP): 13°C / 21°C