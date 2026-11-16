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Nesta terça, 17 de novembro, São Paulo vê instabilidade reduzir, mas o tempo será mais severo no Sul, com frente fria trazendo chuva forte, raios e granizo ao Rio Grande do Sul. Centro-Oeste, Nordeste e Norte também têm previsão de pancadas moderadas a fortes e temporais, com riscos de alagamentos e ventos intensos.

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 17 de novembro, indica uma redução das instabilidades em São Paulo depois de uma segunda-feira mais chuvosa. A precipitação perde força no estado, embora o norte paulista ainda possa registrar chuva moderada. Nas demais áreas, as pancadas tendem a ocorrer de maneira mais localizada.

Em São Paulo, portanto, o cenário será menos generalizado do que no dia anterior. O Climatempo destaca o norte do estado entre as áreas onde a chuva ainda pode ganhar intensidade, enquanto nas demais regiões paulistas as instabilidades ficam mais pontuais. O boletim não informa temperaturas específicas para a capital paulista.

No restante do Brasil, a terça-feira terá atenção especial para o Rio Grande do Sul, onde uma frente fria avança e provoca chuva forte, raios, granizo isolado e rajadas de vento. Centro-Oeste, Nordeste e Norte também terão áreas sujeitas a pancadas moderadas a fortes e temporais.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul a partir da manhã e aumenta a instabilidade no Oeste, Campanha, Missões, Centro-Sul, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre. Há risco de raios, granizo isolado, enxurradas e alagamentos, além de rajadas que podem chegar a 70 km/h. As instabilidades também alcançam o norte gaúcho e o Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina.

No Paraná e nas demais áreas catarinenses também podem ocorrer pancadas, mas o maior potencial para chuva forte permanece sobre o Rio Grande do Sul. Antes da passagem da frente fria, o calor ajuda a intensificar as tempestades, principalmente nos Vales e na Grande Porto Alegre.

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Sudeste: Minas Gerais e Espírito Santo concentram as precipitações mais intensas, com raios e risco de alagamentos e enxurradas, principalmente no norte e no leste mineiro e em áreas capixabas. Em São Paulo, a chuva enfraquece em relação à segunda-feira, mas ainda pode ocorrer com intensidade moderada no norte do estado. No Rio de Janeiro, a precipitação varia de fraca a moderada, principalmente até a tarde.

Centro-Oeste: pancadas de moderada a forte intensidade atingem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, favorecidas por um corredor de umidade. Os maiores acumulados são esperados no norte de Mato Grosso, norte de Goiás, Distrito Federal e noroeste de Mato Grosso do Sul. Há risco de temporais em áreas amplas e focos de maior perigo no norte goiano.

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Nordeste: a chuva persiste principalmente na Bahia, Sergipe e Piauí. No sul e no oeste baianos, são esperados os maiores acumulados e há risco elevado de temporais. Ceará, Paraíba e Pernambuco também podem registrar pancadas localizadas. O calor continua predominando, enquanto a umidade cai no interior do Maranhão, Piauí e Ceará.

Norte: as pancadas se concentram principalmente no centro-leste do Amazonas, sul do Pará, Tocantins e Rondônia. Tocantins e áreas do sul e do leste amazonense ficam sob risco de temporais, com pontos de maior perigo em território tocantinense. Acre, Roraima e Amapá terão chuva mais irregular, enquanto o calor permanece forte e as máximas superam os 30°C em grande parte da região.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 17 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 28°C



Brasília (DF): 19°C / 26°C



Curitiba (PR): 16°C / 27°C



Florianópolis (SC): 21°C / 28°C



Goiânia (GO): 20°C / 28°C



Manaus (AM): 26°C / 36°C



Porto Alegre (RS): 21°C / 33°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 30°C



Salvador (BA): 24°C / 29°C



São Paulo (SP): 18°C / 28°C

Onde estão os maiores riscos nesta terça-feira?

O Rio Grande do Sul concentra um dos cenários mais preocupantes do dia. Além da chuva forte, a passagem da frente fria pode provocar raios, granizo isolado, rajadas de até 70 km/h, enxurradas e alagamentos. O aquecimento antes da chegada do sistema aumenta o potencial para tempestades mais intensas em algumas áreas.

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No Centro-Oeste, o norte de Goiás merece atenção especial, enquanto Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal também permanecem sujeitos a temporais. Na Bahia, principalmente no sul e no oeste do estado, a chuva pode ser moderada a forte e acompanhada de tempestades.

No Norte, o destaque é Tocantins, onde há focos de maior perigo associados às tempestades. Amazonas, Pará e Rondônia também podem registrar pancadas mais intensas durante a terça-feira.