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São Paulo terá mudança no tempo nesta sexta-feira: veja os cenários nas regiões do país, segundo o Climatempo

Chuva perde força no estado, mas ainda pode ocorrer de forma isolada em algumas áreas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h00
Calor, clima seco e poluição nesta segunda-feira (13), em São Paulo
Cidade de São Paulo (Robson Fernandjes/Fotos Públicas)
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A previsão do tempo em São Paulo nesta sexta-feira, 25, indica uma mudança no padrão observado nos últimos dias. Com ventos favorecendo períodos maiores de sol, o tempo começa a abrir no estado e as temperaturas voltam a subir, segundo o Climatempo. Na capital paulista, a máxima prevista chega aos 27°C.

A manhã será marcada por bastante nebulosidade e tempo firme na cidade de São Paulo. Durante a tarde, há possibilidade de chuva fraca e isolada, acompanhada de trovoadas, mas com baixos volumes. À noite, a tendência é de tempo firme novamente.

No estado, a redução da chuva também será perceptível nesta sexta-feira. Ainda podem ocorrer precipitações isoladas no leste, litoral, norte e nordeste paulista, mas o cenário predominante é de diminuição das instabilidades. No restante do Brasil, o calor aumenta em diversas áreas, enquanto a chuva ganha força principalmente na Região Norte.

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Chuva diminui no estado de São Paulo

A sexta-feira será de transição para um padrão de tempo mais aberto em São Paulo. Os ventos favorecem períodos maiores de sol, enquanto a possibilidade de chuva fica mais restrita a áreas do leste, litoral, norte e nordeste paulista.

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Apesar da redução das precipitações, o estado ainda está entre as áreas do Sudeste onde podem ocorrer pancadas localizadas. As temperaturas permanecem elevadas em boa parte da região, enquanto áreas do litoral, sul e leste registram condições mais agradáveis.

Como fica a previsão do tempo nas regiões do Brasil:

Sudeste

São Paulo terá redução da chuva e mais períodos de sol, enquanto Rio de Janeiro, Espírito Santo e áreas de Minas Gerais ainda podem registrar precipitações. No oeste e noroeste mineiro, calor e umidade favorecem pancadas à tarde.

Sul

O tempo permanece firme na maior parte da região, com poucas nuvens e ausência de chuva. Com o afastamento da massa de ar polar, as temperaturas sobem, especialmente nas áreas do oeste.

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Centro-Oeste

A chuva perde força, embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. O calor predomina, com umidade entre 20% e 30% em algumas áreas.

Nordeste

O sol predomina, mas há condições para chuva em trechos do litoral e em áreas da Bahia, Maranhão e Piauí. O interior segue quente e com baixa umidade do ar.

Norte

As instabilidades aumentam, com pancadas moderadas a fortes em áreas do Amazonas, Roraima, Rondônia e Pará. Há possibilidade de temporais isolados e a chuva também ganha força no Tocantins.

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Calor volta a ganhar espaço no Centro-Sul

A sexta-feira será marcada pelo retorno gradual de temperaturas mais elevadas em parte do Centro-Sul do país. No Sul, o afastamento da massa de ar polar favorece a elevação dos termômetros, enquanto o calor também predomina no Centro-Oeste.

Em São Paulo, essa mudança será percebida principalmente na capital, onde a máxima alcança os 27°C, depois de um período de temperaturas mais amenas. A combinação de maior abertura de sol e diminuição das chuvas marca a transição para uma sexta-feira mais quente no estado.

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Norte concentra risco de temporais

Enquanto São Paulo terá diminuição das instabilidades, a Região Norte concentra algumas das condições mais adversas previstas para esta sexta-feira. Áreas do Amazonas, Roraima e Pará podem registrar chuva moderada a forte, acompanhada de trovoadas e temporais isolados.

No Centro-Oeste e em áreas do Nordeste, a atenção se volta também para a baixa umidade do ar. Em alguns pontos do Nordeste, segundo o Climatempo, os índices podem chegar perto de 12%.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 25 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 17°C / 28°C
  • Brasília (DF): 18°C / 30°C
  • Curitiba (PR): 12°C / 25°C
  • Florianópolis (SC): 17°C / 23°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 35°C
  • Manaus (AM): 27°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 13°C / 28°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 28°C
  • Salvador (BA): 23°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 27°C
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Clima
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