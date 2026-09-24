São Paulo terá mudança no tempo nesta sexta-feira: veja os cenários nas regiões do país, segundo o Climatempo

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São Paulo experimenta uma mudança no padrão do tempo nesta sexta-feira (25), com ventos favorecendo mais sol e temperaturas em elevação, atingindo 27°C na capital. A chuva diminui no estado, ficando mais restrita a algumas áreas, enquanto o calor retorna ao Centro-Sul do país. Entenda a previsão completa.

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A previsão do tempo em São Paulo nesta sexta-feira, 25, indica uma mudança no padrão observado nos últimos dias. Com ventos favorecendo períodos maiores de sol, o tempo começa a abrir no estado e as temperaturas voltam a subir, segundo o Climatempo. Na capital paulista, a máxima prevista chega aos 27°C.

A manhã será marcada por bastante nebulosidade e tempo firme na cidade de São Paulo. Durante a tarde, há possibilidade de chuva fraca e isolada, acompanhada de trovoadas, mas com baixos volumes. À noite, a tendência é de tempo firme novamente.

No estado, a redução da chuva também será perceptível nesta sexta-feira. Ainda podem ocorrer precipitações isoladas no leste, litoral, norte e nordeste paulista, mas o cenário predominante é de diminuição das instabilidades. No restante do Brasil, o calor aumenta em diversas áreas, enquanto a chuva ganha força principalmente na Região Norte.

Chuva diminui no estado de São Paulo

A sexta-feira será de transição para um padrão de tempo mais aberto em São Paulo. Os ventos favorecem períodos maiores de sol, enquanto a possibilidade de chuva fica mais restrita a áreas do leste, litoral, norte e nordeste paulista.

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Apesar da redução das precipitações, o estado ainda está entre as áreas do Sudeste onde podem ocorrer pancadas localizadas. As temperaturas permanecem elevadas em boa parte da região, enquanto áreas do litoral, sul e leste registram condições mais agradáveis.

Como fica a previsão do tempo nas regiões do Brasil:

Sudeste

São Paulo terá redução da chuva e mais períodos de sol, enquanto Rio de Janeiro, Espírito Santo e áreas de Minas Gerais ainda podem registrar precipitações. No oeste e noroeste mineiro, calor e umidade favorecem pancadas à tarde.

Sul

O tempo permanece firme na maior parte da região, com poucas nuvens e ausência de chuva. Com o afastamento da massa de ar polar, as temperaturas sobem, especialmente nas áreas do oeste.

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Centro-Oeste

A chuva perde força, embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. O calor predomina, com umidade entre 20% e 30% em algumas áreas.

Nordeste

O sol predomina, mas há condições para chuva em trechos do litoral e em áreas da Bahia, Maranhão e Piauí. O interior segue quente e com baixa umidade do ar.

Norte

As instabilidades aumentam, com pancadas moderadas a fortes em áreas do Amazonas, Roraima, Rondônia e Pará. Há possibilidade de temporais isolados e a chuva também ganha força no Tocantins.

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Calor volta a ganhar espaço no Centro-Sul

A sexta-feira será marcada pelo retorno gradual de temperaturas mais elevadas em parte do Centro-Sul do país. No Sul, o afastamento da massa de ar polar favorece a elevação dos termômetros, enquanto o calor também predomina no Centro-Oeste.

Em São Paulo, essa mudança será percebida principalmente na capital, onde a máxima alcança os 27°C, depois de um período de temperaturas mais amenas. A combinação de maior abertura de sol e diminuição das chuvas marca a transição para uma sexta-feira mais quente no estado.

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Norte concentra risco de temporais

Enquanto São Paulo terá diminuição das instabilidades, a Região Norte concentra algumas das condições mais adversas previstas para esta sexta-feira. Áreas do Amazonas, Roraima e Pará podem registrar chuva moderada a forte, acompanhada de trovoadas e temporais isolados.

No Centro-Oeste e em áreas do Nordeste, a atenção se volta também para a baixa umidade do ar. Em alguns pontos do Nordeste, segundo o Climatempo, os índices podem chegar perto de 12%.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 25 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 28°C



Brasília (DF): 18°C / 30°C



Curitiba (PR): 12°C / 25°C



Florianópolis (SC): 17°C / 23°C



Goiânia (GO): 19°C / 35°C



Manaus (AM): 27°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 13°C / 28°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 28°C



Salvador (BA): 23°C / 30°C



São Paulo (SP): 15°C / 27°C