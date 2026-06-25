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São Paulo terá mudança de tempo amanhã: veja a máxima na capital paulista

Saiba a previsão do Climatempo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 13h49
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto:
Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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A previsão do tempo para São Paulo nesta sexta-feira, 26 de junho, indica mais um dia marcado por muitas nuvens e sensação de frio nas primeiras horas da manhã, mas a temperatura vai subir ao longo do dia. Segundo o Climatempo, a capital paulista pode registrar garoa no começo do dia, enquanto a temperatura mínima prevista é de 12°C.

Apesar do amanhecer frio e do predomínio de nebulosidade, a sexta-feira deve ser mais quente que a quinta-feira. A máxima pode alcançar 19°C durante a tarde, mas a ausência de períodos prolongados de sol deve manter a sensação térmica amena em diferentes regiões da cidade.

A possibilidade de chuva aumenta novamente à noite. Além da garoa, a previsão aponta ocorrência de chuva no período noturno, condição que pode deixar pistas e vias escorregadias e provocar lentidão no trânsito da capital.

Há risco de temporal ou alagamento?

A previsão não aponta ocorrência de tempestades severas, granizo ou ventos fortes na capital. Ainda assim, períodos de chuva podem provocar acúmulo de água em pontos vulneráveis. Quem pretende circular pela cidade deve considerar a possibilidade de pista molhada, redução de visibilidade e aumento do tempo de deslocamento.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 26:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 25ºC
  • Brasília (DF): 15°C / 25°C
  • Curitiba (PR): 6°C / 16°C
  • Florianópolis (SC): 7°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 27°C
  • Manaus (AM): 23°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 5°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 23°C
  • Salvador (BA): 21°C / 26°C
  • São Paulo (SP): 12°C / 19°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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