São Paulo terá máxima de 27ºC neste domingo, 27; veja a previsão do Climatempo

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O domingo, 27, trará mudanças no tempo em São Paulo, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva. Na capital, o sol aparece entre nuvens pela manhã, com máxima de 27°C e chance de precipitação fraca à noite. O litoral terá mais garoa, e regiões do interior e Vale do Paraíba podem registrar chuvas mais intensas.

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O domingo, 27, será de mudança nas condições do tempo em São Paulo, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva em diferentes pontos do estado. Na capital paulista, o dia começa com sol entre nuvens, mas a quantidade de nuvens aumenta durante a tarde. A máxima prevista é de 27°C, segundo o Climatempo.

A possibilidade de chuva na cidade de São Paulo aumenta entre o fim da tarde e a noite, embora a precipitação prevista seja fraca e isolada. No litoral paulista, o domingo será mais encoberto devido à circulação marítima associada à passagem de uma frente fria pelo oceano, cenário que também favorece garoa ou chuva fraca e passageira.

Em outras áreas paulistas, a chuva pode ganhar mais intensidade. O Climatempo aponta possibilidade de pancadas mais fortes no Vale do Paraíba, no sul e em áreas do interior do estado. O cenário faz parte de um domingo marcado por condições distintas no país: enquanto São Paulo terá mais nebulosidade, o Sul enfrentará risco de temporais e áreas do Centro-Oeste continuarão sob calor e baixa umidade.

Vai chover em São Paulo no domingo?

Na capital paulista, a previsão é de possibilidade de chuva fraca e isolada entre o fim da tarde e a noite. Antes disso, o domingo começa com sol entre nuvens, seguido por aumento da nebulosidade no decorrer da tarde. A temperatura máxima deve ficar em até 27°C.

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A mudança está relacionada à circulação marítima associada à passagem de uma frente fria pelo oceano. O sistema aumenta a quantidade de nuvens principalmente no litoral paulista e também influencia as condições meteorológicas em outras áreas da faixa leste do Sudeste.

Litoral paulista terá domingo mais encoberto

Quem estiver no litoral de São Paulo deve encontrar um cenário mais fechado. A previsão indica maior presença de nuvens e possibilidade de garoa ou chuva fraca e passageira ao longo do domingo.

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Já no Vale do Paraíba, sul e interior paulista, há condições para pancadas de chuva mais fortes. O Climatempo, porém, não detalha no boletim os municípios paulistas que poderão registrar essas precipitações mais intensas.

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Como fica a previsão do tempo no Brasil no domingo?

No Sul, o maior destaque é o Rio Grande do Sul, onde há previsão de pancadas e temporais isolados, com descargas elétricas e rajadas de vento. A chuva também alcança áreas de Santa Catarina, enquanto no Paraná predomina o tempo firme, apesar da possibilidade de chuva fraca e isolada principalmente no litoral.

No restante do Sudeste, as nuvens também aumentam no Rio de Janeiro, sobretudo no litoral, com possibilidade de chuviscos entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. No sul do Espírito Santo, a circulação marítima favorece maior nebulosidade e precipitação fraca e passageira. Em Minas Gerais, o tempo permanece firme.

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No Centro-Oeste, predominam tempo firme, temperaturas elevadas e baixa umidade. Mato Grosso pode registrar pancadas isoladas entre a tarde e a noite, enquanto a umidade relativa do ar pode se aproximar de 12% no norte de Goiás.

No Nordeste, o ar seco mantém a umidade baixa em áreas do interior, enquanto a circulação marítima provoca chuvas rápidas em trechos do litoral entre a Bahia e a Paraíba. Já no Norte, Amazonas, Acre, Rondônia, grande parte de Roraima e áreas do Pará ficam sujeitas a pancadas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas principalmente entre a tarde e a noite. Há risco de temporais no oeste do Amazonas.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 27 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 15°C / 32°C



Brasília (DF): 20°C / 33°C



Curitiba (PR): 16°C / 26°C



Florianópolis (SC): 19°C / 22°C



Goiânia (GO): 23°C / 38°C



Manaus (AM): 26°C / 36°C



Porto Alegre (RS): 17°C / 22°C



Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 26°C



Salvador (BA): 23°C / 30°C



São Paulo (SP): 17°C / 27°C