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São Paulo terá mais um dia frio nesta segunda-feira; veja até quanto cai a temperatura

Massa de ar polar mantém temperaturas baixas em parte do Centro-Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 18h00
Frio São Paulo - Baixas temperaturas
Pedestres se protegem do frio na região central de São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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A previsão do tempo para esta segunda-feira, 9 de novembro, indica mais um dia frio em São Paulo depois do avanço de uma forte massa de ar polar pelo país. O sistema, considerado atípico para novembro pelo Climatempo, continua influenciando áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste no início da semana.

Na cidade de São Paulo, os termômetros devem variar entre 13°C e apenas 17°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite permanece com bastante nebulosidade. 

A sensação de frio também permanece em outras áreas paulistas. Segundo o Climatempo, o ar polar continua influenciando o sul e o leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, além do Sul de Minas Gerais e de regiões serranas do Rio de Janeiro.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a massa de ar frio de origem polar continua influenciando a região nesta segunda-feira. O Climatempo aponta manutenção da sensação de frio nos estados do Sul após a queda acentuada das temperaturas registrada durante o fim de semana.

Sudeste: o frio permanece principalmente no sul e leste paulista, Grande São Paulo, Sul de Minas e áreas serranas do Rio de Janeiro. No Grande Rio e nas demais regiões fluminenses, assim como no Espírito Santo, as temperaturas ficam mais amenas. A frente fria continua exercendo influência sobre a região.

Centro-Oeste: o ar frio que avançou pelo interior do Brasil continua ajudando a reduzir o calor em áreas da região. Ao mesmo tempo, a frente fria ainda influencia o Centro-Oeste e mantém condições para formação de áreas de chuva.

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Nordeste: a frente fria permanece próxima ao litoral da Bahia a partir desta segunda-feira e favorece a formação de áreas de chuva em diferentes pontos da região. A chegada do sistema tão ao norte é considerada pouco comum para novembro.

Norte: o avanço do ar frio pelo interior também alcança áreas da Região Norte e ajuda a aliviar o calor. A frente fria permanece influenciando a região e favorecendo novas áreas de instabilidade.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 9 de novembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 18°C
  • Brasília (DF): 20°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 16°C
  • Florianópolis (SC): 15°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 29°C
  • Manaus (AM): 27°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 14°C / 23°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 20°C
  • Salvador (BA): 26°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 13°C / 17°C

Por que faz tanto frio em São Paulo em novembro?

A mudança está associada a uma massa de ar frio de origem polar de forte intensidade para esta época do ano. Segundo o Climatempo, a frente fria é atípica porque consegue avançar pelo interior do país, alcançar o Centro-Oeste e áreas do Norte e permanecer próxima à Bahia.

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Na capital paulista, o efeito será evidente nesta segunda: a máxima prevista é de somente 17°C, com mínima de 13°C e pouca variação térmica ao longo do dia. 

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