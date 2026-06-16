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São Paulo terá mais um dia frio nesta quarta, 17: veja o que diz o Climatempo

Chuva deve atingir algumas áreas do Sudeste, principalmente no litoral

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 17h00
Warmly dressed pedestrians face the cold on Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on June 30, 2023. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Mulheres se protegem do frio em São Paulo (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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São Paulo terá mais um dia frio nesta quarta, 17: veja o que diz o Climatempo Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo em São Paulo nesta quarta-feira, 17 de junho, indica um dia de tempo firme na capital paulista, mas ainda sob influência do ar frio. De acordo com o Climatempo, pode haver nevoeiro durante a madrugada e no início da manhã, condição que reforça a sensação de frio nas primeiras horas do dia. A temperatura máxima prevista para a cidade é de 20°C.

No restante do país, o destaque é a atuação de uma nova massa de ar frio sobre a Região Sul, que mantém as temperaturas baixas e favorece a formação de geada em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ao mesmo tempo, áreas do Sudeste ainda registram nebulosidade e chuva, principalmente no litoral, enquanto o Norte segue com condições para pancadas intensas e temporais isolados.

O mapa do tempo nesta quarta também mostra contrastes típicos do outono: frio mais intenso no Sul, umidade no litoral do Sudeste e do Nordeste, calor no Norte e tempo mais seco em parte do interior do país. No Centro-Oeste, a chuva perde força gradualmente, mas ainda pode ocorrer de forma isolada em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal.

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Previsão por região

Sudeste

No Sudeste, as instabilidades perdem força em relação aos últimos dias, mas ainda há muita nebulosidade pela manhã entre São Paulo, o sul e a Zona da Mata de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, especialmente perto do litoral e da Serra do Mar.

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O Climatempo prevê redução gradual das chuvas em boa parte da região ao longo do dia. Ainda assim, há previsão de chuva moderada a forte no litoral norte paulista, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, com risco de temporais isolados. Em Minas Gerais, pode chover no noroeste, na Zona da Mata, no leste e na região central; no nordeste e extremo leste mineiro, a chuva pode ser mais intensa.

Sul

A Região Sul será uma das áreas mais impactadas pelo frio nesta quarta-feira. Uma nova frente fria avança pelo oceano, associada a um ciclone extratropical, mas sem influência significativa nas chuvas. Na retaguarda do sistema, uma massa de ar frio mantém o tempo estável e as temperaturas baixas.

O amanhecer será frio, com possibilidade de temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Há condições para geada no norte, serra, Campanha e sudeste gaúcho, na metade oeste de Santa Catarina e em pontos do sul do Paraná. Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva.

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Centro-Oeste

No Centro-Oeste, as condições para chuva diminuem gradualmente. Ainda podem ocorrer precipitações isoladas, de fraca a moderada intensidade, no norte e leste de Goiás, no Distrito Federal, em áreas do sul, sudeste, interior e oeste de Mato Grosso e na região de Cuiabá.

A maior parte da região permanece com tempo firme. As temperaturas sobem ao longo do dia, mas áreas da metade sul e leste de Mato Grosso do Sul, além do sul e leste de Goiás, ainda terão uma quarta-feira mais agradável por causa do ar frio.

Nordeste

No Nordeste, a chuva segue concentrada na faixa litorânea. Entre Rio Grande do Norte e Alagoas, são esperadas chuvas rápidas associadas aos ventos marítimos. No Rio Grande do Norte e no litoral da Paraíba, as precipitações ganham intensidade ao longo do dia e podem ocorrer com mais força.

O interior nordestino permanece sob predomínio de tempo seco, especialmente entre o norte e oeste da Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí, onde a umidade do ar segue baixa. No litoral sul da Bahia, a chuva pode ser mais intensa, com risco de temporais por causa da influência da frente fria no oceano.

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Norte

Na Região Norte, o calor continua predominando e mantém a sensação de abafamento. As condições seguem favoráveis para pancadas de chuva no Amazonas, Roraima, Amapá, oeste do Acre, norte de Rondônia, oeste e metade norte do Pará e na região de Marabá.

As precipitações devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, com chuva moderada a forte e trovoadas isoladas. Há risco de temporais no oeste, noroeste e interior do Amazonas. Nas demais áreas do Pará e no Tocantins, o tempo permanece firme.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 17:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 23ºC
  • Brasília (DF): 16°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 6°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 9°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 28°C
  • Manaus (AM): 24°C / 29°C
  • Porto Alegre (RS): 6°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 23°C
  • Salvador (BA): 23°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 11°C / 20°C
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Clima
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