São Paulo terá mais um dia frio nesta quarta, 17: veja o que diz o Climatempo

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Nesta quarta-feira, São Paulo terá tempo firme, mas com frio pela manhã e nevoeiro, máxima de 20°C. O Brasil apresenta contrastes: frio intenso no Sul com geada, chuvas pontuais no Sudeste e Nordeste litorâneo, e calor com temporais no Norte. Confira a previsão completa por região e as temperaturas.

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A previsão do tempo em São Paulo nesta quarta-feira, 17 de junho, indica um dia de tempo firme na capital paulista, mas ainda sob influência do ar frio. De acordo com o Climatempo, pode haver nevoeiro durante a madrugada e no início da manhã, condição que reforça a sensação de frio nas primeiras horas do dia. A temperatura máxima prevista para a cidade é de 20°C.

No restante do país, o destaque é a atuação de uma nova massa de ar frio sobre a Região Sul, que mantém as temperaturas baixas e favorece a formação de geada em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ao mesmo tempo, áreas do Sudeste ainda registram nebulosidade e chuva, principalmente no litoral, enquanto o Norte segue com condições para pancadas intensas e temporais isolados.

O mapa do tempo nesta quarta também mostra contrastes típicos do outono: frio mais intenso no Sul, umidade no litoral do Sudeste e do Nordeste, calor no Norte e tempo mais seco em parte do interior do país. No Centro-Oeste, a chuva perde força gradualmente, mas ainda pode ocorrer de forma isolada em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal.

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Previsão por região

Sudeste

No Sudeste, as instabilidades perdem força em relação aos últimos dias, mas ainda há muita nebulosidade pela manhã entre São Paulo, o sul e a Zona da Mata de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, especialmente perto do litoral e da Serra do Mar.

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O Climatempo prevê redução gradual das chuvas em boa parte da região ao longo do dia. Ainda assim, há previsão de chuva moderada a forte no litoral norte paulista, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, com risco de temporais isolados. Em Minas Gerais, pode chover no noroeste, na Zona da Mata, no leste e na região central; no nordeste e extremo leste mineiro, a chuva pode ser mais intensa.

Sul

A Região Sul será uma das áreas mais impactadas pelo frio nesta quarta-feira. Uma nova frente fria avança pelo oceano, associada a um ciclone extratropical, mas sem influência significativa nas chuvas. Na retaguarda do sistema, uma massa de ar frio mantém o tempo estável e as temperaturas baixas.

O amanhecer será frio, com possibilidade de temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Há condições para geada no norte, serra, Campanha e sudeste gaúcho, na metade oeste de Santa Catarina e em pontos do sul do Paraná. Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva.

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Centro-Oeste

No Centro-Oeste, as condições para chuva diminuem gradualmente. Ainda podem ocorrer precipitações isoladas, de fraca a moderada intensidade, no norte e leste de Goiás, no Distrito Federal, em áreas do sul, sudeste, interior e oeste de Mato Grosso e na região de Cuiabá.

A maior parte da região permanece com tempo firme. As temperaturas sobem ao longo do dia, mas áreas da metade sul e leste de Mato Grosso do Sul, além do sul e leste de Goiás, ainda terão uma quarta-feira mais agradável por causa do ar frio.

Nordeste

No Nordeste, a chuva segue concentrada na faixa litorânea. Entre Rio Grande do Norte e Alagoas, são esperadas chuvas rápidas associadas aos ventos marítimos. No Rio Grande do Norte e no litoral da Paraíba, as precipitações ganham intensidade ao longo do dia e podem ocorrer com mais força.

O interior nordestino permanece sob predomínio de tempo seco, especialmente entre o norte e oeste da Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí, onde a umidade do ar segue baixa. No litoral sul da Bahia, a chuva pode ser mais intensa, com risco de temporais por causa da influência da frente fria no oceano.

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Norte

Na Região Norte, o calor continua predominando e mantém a sensação de abafamento. As condições seguem favoráveis para pancadas de chuva no Amazonas, Roraima, Amapá, oeste do Acre, norte de Rondônia, oeste e metade norte do Pará e na região de Marabá.

As precipitações devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, com chuva moderada a forte e trovoadas isoladas. Há risco de temporais no oeste, noroeste e interior do Amazonas. Nas demais áreas do Pará e no Tocantins, o tempo permanece firme.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 17:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 23ºC

Brasília (DF): 16°C / 27°C

Curitiba (PR): 6°C / 18°C

Florianópolis (SC): 9°C / 19°C

Goiânia (GO): 17°C / 28°C

Manaus (AM): 24°C / 29°C

Porto Alegre (RS): 6°C / 17°C

Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 23°C

Salvador (BA): 23°C / 29°C

São Paulo (SP): 11°C / 20°C