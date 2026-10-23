São Paulo terá mais chuva neste sábado, 24; veja a previsão do tempo ao longo do dia
Nova frente fria começa a chegar no Sul do país; Paraná entra em alerta para temporais
A previsão do tempo para este sábado, 24 de outubro, mantém São Paulo sob condições de instabilidade. Segundo o Climatempo, muitas nuvens e pancadas de chuva continuam sobre o estado, enquanto uma nova frente fria começa a se organizar no Sul do país, acompanhada pela formação de um ciclone extratropical.
Na cidade de São Paulo, o sol pode aparecer entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida ao longo do dia e também durante a noite. Os termômetros ficam em torno de 17°C a 25°C.
No restante do estado, o sábado ainda será abafado em áreas do interior, apesar do excesso de nebulosidade. As pancadas continuam frequentes e o Climatempo mantém atenção para chuva forte e temporais em São Paulo até o domingo.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 24 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 19°C / 29°C
- Brasília (DF): 21°C / 33°C
- Curitiba (PR): 17°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 19°C / 25°C
- Goiânia (GO): 22°C / 37°C
- Manaus (AM): 26°C / 36°C
- Porto Alegre (RS): 18°C / 27°C
- Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 33°C
- Salvador (BA): 25°C / 31°C
- São Paulo (SP): 17°C / 25°C
Onde estão os maiores riscos neste sábado?
O Paraná concentra o cenário mais preocupante, com possibilidade de temporais intensos, granizo, ventania e chuva volumosa. O solo já encharcado e o nível elevado de rios aumentam o risco de enchentes e deslizamentos em áreas vulneráveis.
Em São Paulo, a atenção permanece voltada para as pancadas frequentes e o risco de chuva forte, embora a capital tenha previsão de volumes mais baixos. O cenário deve mudar novamente no domingo (25), quando uma frente fria avança pelo estado e intensifica a instabilidade.