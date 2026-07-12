São Paulo terá dia frio nesta segunda-feira, 13: saiba a temperatura mínima
Segundo o Climatempo, capital paulista terá céu carregado
A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 13 de julho, indica um dia frio e com grande presença de nuvens. De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 11°C e 17°C, mantendo as temperaturas baixas mesmo durante a tarde.
O sol aparece em meio a muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu totalmente nublado. A nebulosidade persistente deve limitar o aquecimento, fazendo com que a temperatura máxima fique em apenas 17°C.
Durante a noite, o céu continua com muitas nuvens e os termômetros voltam a cair. O cenário reforça a necessidade de agasalhos, especialmente para quem sair de casa nas primeiras horas da manhã ou retornar depois do anoitecer.
Como fica o tempo pela manhã
A segunda-feira começa fria, com temperatura mínima prevista de 11°C. O sol pode aparecer entre muitas nuvens, mas haverá períodos de céu nublado durante a manhã.
Tarde terá máxima de apenas 17°C
Mesmo no período normalmente mais quente do dia, a temperatura não deve subir de forma expressiva. A combinação entre nebulosidade e temperaturas baixas deve manter a sensação de frio durante boa parte da tarde, sobretudo em áreas mais abertas e sujeitas ao vento.
Noite continua com muitas nuvens
À noite, São Paulo permanece com muitas nuvens. Com a ausência do aquecimento solar, a temperatura entra novamente em declínio, mantendo o tempo frio na capital paulista.
Vai chover em São Paulo?
Há possibilidade de chuva fraca durante a madrugada. Segundo o Climatempo, são esperados 0,5 milímetro de precipitação. O acumulado é considerado baixo e não há indicação de chuva significativa durante o restante da segunda-feira.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 13 de julho:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 14°C / 19°C
- Brasília (DF): 19°C / 27°C
- Curitiba (PR): 8°C / 13°C
- Florianópolis (SC): 11°C / 16°C
- Goiânia (GO): 19°C / 29°C
- Manaus (AM): 24°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 8°C / 15°C
- Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 21°C
- Salvador (BA): 22°C / 29°C
- São Paulo (SP): 11°C / 17°C