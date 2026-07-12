São Paulo terá dia frio nesta segunda-feira, 13: saiba a temperatura mínima

Ler Resumo





São Paulo terá uma segunda-feira (13 de julho) fria e nublada, com temperaturas entre 11°C e 17°C. O sol aparecerá entre muitas nuvens, mas o tempo gelado persistirá. Prepare os agasalhos! Detalhes sobre a chuva e as condições ao longo do dia você confere na matéria completa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 13 de julho, indica um dia frio e com grande presença de nuvens. De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 11°C e 17°C, mantendo as temperaturas baixas mesmo durante a tarde.

O sol aparece em meio a muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu totalmente nublado. A nebulosidade persistente deve limitar o aquecimento, fazendo com que a temperatura máxima fique em apenas 17°C.

Durante a noite, o céu continua com muitas nuvens e os termômetros voltam a cair. O cenário reforça a necessidade de agasalhos, especialmente para quem sair de casa nas primeiras horas da manhã ou retornar depois do anoitecer.

Como fica o tempo pela manhã

A segunda-feira começa fria, com temperatura mínima prevista de 11°C. O sol pode aparecer entre muitas nuvens, mas haverá períodos de céu nublado durante a manhã.

Continua após a publicidade

Tarde terá máxima de apenas 17°C

Mesmo no período normalmente mais quente do dia, a temperatura não deve subir de forma expressiva. A combinação entre nebulosidade e temperaturas baixas deve manter a sensação de frio durante boa parte da tarde, sobretudo em áreas mais abertas e sujeitas ao vento.

Noite continua com muitas nuvens

À noite, São Paulo permanece com muitas nuvens. Com a ausência do aquecimento solar, a temperatura entra novamente em declínio, mantendo o tempo frio na capital paulista.

Continua após a publicidade

Vai chover em São Paulo?

Há possibilidade de chuva fraca durante a madrugada. Segundo o Climatempo, são esperados 0,5 milímetro de precipitação. O acumulado é considerado baixo e não há indicação de chuva significativa durante o restante da segunda-feira.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 13 de julho:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 19°C



Brasília (DF): 19°C / 27°C



Curitiba (PR): 8°C / 13°C



Florianópolis (SC): 11°C / 16°C



Goiânia (GO): 19°C / 29°C



Manaus (AM): 24°C / 32°C



Porto Alegre (RS): 8°C / 15°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 21°C



Salvador (BA): 22°C / 29°C



São Paulo (SP): 11°C / 17°C