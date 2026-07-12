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São Paulo terá dia frio nesta segunda-feira, 13: saiba a temperatura mínima

Segundo o Climatempo, capital paulista terá céu carregado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 17h00
Pedestrians are facing a freezing winter morning on Avenida Paulista in Sao Paulo, on July 01, 2024. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 13 de julho, indica um dia frio e com grande presença de nuvens. De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 11°C e 17°C, mantendo as temperaturas baixas mesmo durante a tarde.

O sol aparece em meio a muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu totalmente nublado. A nebulosidade persistente deve limitar o aquecimento, fazendo com que a temperatura máxima fique em apenas 17°C.

Durante a noite, o céu continua com muitas nuvens e os termômetros voltam a cair. O cenário reforça a necessidade de agasalhos, especialmente para quem sair de casa nas primeiras horas da manhã ou retornar depois do anoitecer.

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Como fica o tempo pela manhã

A segunda-feira começa fria, com temperatura mínima prevista de 11°C. O sol pode aparecer entre muitas nuvens, mas haverá períodos de céu nublado durante a manhã.

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Tarde terá máxima de apenas 17°C

Mesmo no período normalmente mais quente do dia, a temperatura não deve subir de forma expressiva. A combinação entre nebulosidade e temperaturas baixas deve manter a sensação de frio durante boa parte da tarde, sobretudo em áreas mais abertas e sujeitas ao vento.

Noite continua com muitas nuvens

À noite, São Paulo permanece com muitas nuvens. Com a ausência do aquecimento solar, a temperatura entra novamente em declínio, mantendo o tempo frio na capital paulista.

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Vai chover em São Paulo?

Há possibilidade de chuva fraca durante a madrugada. Segundo o Climatempo, são esperados 0,5 milímetro de precipitação. O acumulado é considerado baixo e não há indicação de chuva significativa durante o restante da segunda-feira.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 13 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 19°C
  • Brasília (DF): 19°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 8°C / 13°C
  • Florianópolis (SC): 11°C / 16°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 29°C
  • Manaus (AM): 24°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 8°C / 15°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 21°C
  • Salvador (BA): 22°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 11°C / 17°C
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