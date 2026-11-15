São Paulo terá dia de chuva e trovoadas: veja onde mais chove e confira a previsão para regiões do Brasil

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 16 de novembro, indica a continuidade das instabilidades em grande parte do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um canal de umidade mais abrangente deve favorecer chuva em áreas das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, enquanto poucas áreas do país terão menor probabilidade de precipitação.

Na cidade de São Paulo, a previsão do Climatempo indica mínima de 18°C e máxima de 26°C. O dia terá sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. Pela manhã, há previsão de sol e chuva; à tarde e à noite, as pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas. A sensação térmica deve variar entre 20°C e 26°C.

No restante do país, a segunda-feira terá cenários distintos. O Inmet prevê chuva forte em áreas do Nordeste e do Sudeste, instabilidade em todos os estados do Centro-Oeste e pancadas com trovoadas em boa parte do Norte. No Sul, por outro lado, o tempo fica mais estável na maior parte da região.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a semana começa com condições mais estáveis em grande parte da região. As chuvas e trovoadas permanecem no oeste e no norte do Paraná, enquanto o oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pode ter chuva isolada. Nas demais áreas, não há previsão de precipitação. Curitiba terá mínima de 17°C e máxima de 21°C, Florianópolis chega a 25°C e Porto Alegre varia entre 20°C e 29°C.

Sudeste: a segunda-feira será de tempo instável e chuva. O Inmet prevê chuva forte acompanhada de trovoadas no oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte e leste de Minas Gerais e Espírito Santo. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens e há possibilidade de pancadas isoladas. O tempo mais fechado também ajuda a limitar a elevação das temperaturas.

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Centro-Oeste: as instabilidades permanecem em toda a região, com chuva e trovoadas nos quatro estados e no Distrito Federal. Apenas no oeste de Mato Grosso a probabilidade de chuva será menor, com maiores períodos de sol. Goiânia e Brasília terão máxima de 25°C e 23°C, respectivamente, enquanto Campo Grande pode chegar a 28°C e Cuiabá, a 29°C.

Nordeste: a semana começa com risco de chuva forte e trovoadas em grande parte da região. Nas faixas norte e leste, a precipitação tende a ocorrer de maneira mais isolada. Apesar da chuva, o Inmet prevê sensação de abafamento e temperaturas elevadas: as máximas nas capitais variam de 29°C em Salvador a 34°C em Teresina.

Norte: muitas nuvens predominam, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Rondônia, Tocantins, sul e litoral do Pará e norte e leste do Amapá. Acre e sudoeste de Roraima têm menor chance de chuva. Já o norte e o leste de Roraima e áreas do norte do Pará terão mais sol e calor. Boa Vista pode alcançar 36°C.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 16 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 22°C



Brasília (DF): 19°C / 23°C



Curitiba (PR): 17°C / 21°C



Florianópolis (SC): 20°C / 25°C



Goiânia (GO): 20°C / 25°C



Manaus (AM): 25°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 20°C / 29°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 25°C



Salvador (BA): 25°C / 29°C



São Paulo (SP): 18°C / 26°C

Onde estão os maiores riscos nesta segunda-feira?

O Inmet destaca a continuidade e intensificação das instabilidades em diferentes setores do país. A partir da formação de uma área de baixa pressão próxima à costa do Sudeste, um canal de umidade pode se organizar entre Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, ampliando as condições para chuva.

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No Sudeste, a atenção se concentra no oeste paulista, no Triângulo Mineiro, no norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, onde há previsão de chuva forte com trovoadas. No Centro-Oeste, todos os estados permanecem sujeitos à instabilidade, enquanto grande parte do Nordeste também pode registrar chuva forte.

As áreas com menor probabilidade de precipitação ficam principalmente nos extremos do país, incluindo norte do Pará, parte do norte do Nordeste e extremo sul do Rio Grande do Sul.