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São Paulo terá chuva nesta terça-feira, 8? Saiba o que diz o Climatempo

Veja o que esperar do tempo na capital paulista e como ficam as condições ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 20h00
Chuva em São Paulo
Chuva e nebulosidade em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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São Paulo terá chuva nesta terça-feira, 8? Saiba o que diz o Climatempo Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo em São Paulo nesta terça-feira, 8 de setembro, indica temperaturas mais elevadas em relação ao dia anterior, mas ainda com condições para chuva. Os termômetros devem variar entre 17°C e 21°C, enquanto o dia terá sol entre algumas nuvens.

A chuva deve aparecer em diferentes momentos do dia. Durante a madrugada, a previsão é de noite com chuva. Pela manhã, o cenário será de sol, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas. À tarde, haverá períodos de sol intercalados com chuva.

O volume previsto é de 7,5 milímetros. À noite, as precipitações perdem força e o tempo fica firme, apesar da presença de muitas nuvens. A sensação térmica deve variar entre 17°C e 19°C.

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Como fica o tempo em São Paulo nesta terça-feira?

A madrugada começa com chuva na cidade de São Paulo. Pela manhã, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva e trovoadas, mantendo o tempo instável.

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Durante a tarde, o cenário será de alternância entre sol e chuva passageira. Já à noite, a chuva deixa de ser prevista e o tempo fica firme, embora o céu continue com muitas nuvens.

Chuva pode acumular 7,5 mm

A terça-feira terá acumulado estimado em 7,5 mm. As instabilidades ficam concentradas principalmente entre a madrugada e a tarde, antes de uma melhora nas condições do tempo durante a noite.

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Mesmo com a elevação das temperaturas, a amplitude térmica continuará relativamente pequena. A diferença entre a mínima de 17°C e a máxima de 21°C será de 4°C, enquanto a sensação térmica não deve passar dos 19°C.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 8 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 21°C
  • Brasília (DF): 18°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 7°C / 19°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 30°C
  • Manaus (AM): 27°C / 34°C
  • Porto Alegre (RS): 10°C / 20°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 21°C
  • Salvador (BA): 25°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 12°C / 21°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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