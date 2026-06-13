São Paulo terá chuva forte neste domingo, 14; veja como fica o clima por região

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O domingo, 14 de junho, será de tempo instável e chuva moderada a forte em boa parte do Brasil, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Centro-Oeste. Uma frente fria contribui para as instabilidades e para a queda das temperaturas em várias regiões. Saiba como fica o tempo em todo o país.

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O domingo, 14 de junho, será marcado por instabilidade em boa parte do Brasil, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e áreas do Centro-Oeste. Segundo o Climatempo, a combinação entre umidade associada à frente fria e áreas de instabilidade mantém o tempo carregado, com chuva moderada a forte em diferentes momentos do dia.

Em São Paulo, o cenário exige atenção. O céu deve variar entre encoberto e parcialmente nublado, e as instabilidades começam pelo oeste e sudoeste do estado antes de avançar para grande parte do território paulista. Na capital, o sol ainda aparece entre nuvens pela manhã, mas a chuva retorna ao longo do dia com intensidade moderada a forte; a máxima prevista é de 21°C.

Previsão por região

Sul

Na Região Sul, o domingo será de tempo estável na maior parte dos estados, mas o Paraná terá instabilidades mais relevantes. As áreas norte e oeste paranaenses, além do oeste catarinense, podem registrar pancadas moderadas a fortes, com possibilidade de temporais isolados.

Uma frente fria no oceano ainda favorece chuva fraca no litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. A massa de ar frio reforça a sensação de frio, principalmente no Rio Grande do Sul e no interior catarinense, com possibilidade de geada nas áreas serranas pela manhã.

Sudeste

Além de São Paulo, Minas Gerais também terá pancadas espalhadas por várias regiões ao longo do dia. No Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo, a chuva ocorre de forma fraca a moderada, com bastante nebulosidade.

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No Espírito Santo, a umidade associada à frente fria ainda mantém condições para chuva. Em boa parte da região Sudeste, as temperaturas seguem mais baixas, especialmente nas áreas sob influência direta da nebulosidade e da chuva.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá domingo de atenção para chuva forte. Em Mato Grosso do Sul, as instabilidades atuam desde cedo, com previsão de chuva moderada a forte, trovoadas e temporais.

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Ao longo do dia, as áreas de chuva avançam para a metade sul de Goiás e para o sul de Mato Grosso. Também há previsão de pancadas no oeste e sudoeste mato-grossense. As temperaturas ficam mais amenas no sul de Mato Grosso do Sul e no extremo sul de Goiás.

Nordeste

No Nordeste, a chuva deve se concentrar principalmente no litoral e na costa norte. Há possibilidade de chuva fraca desde cedo no litoral leste, especialmente entre Pernambuco e Sergipe.

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Entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, as pancadas podem ocorrer com maior intensidade. A faixa norte do Maranhão, Piauí e Ceará segue com chuva moderada e pontualmente forte. No interior nordestino, o tempo seco continua predominando.

Norte

Na Região Norte, o calor permanece predominante durante a tarde, mas há áreas com chuva forte. As pancadas ganham intensidade em grande parte do Amazonas, norte do Pará, Roraima, Amapá, Acre e extremo oeste de Rondônia.

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Nessas áreas, a chuva pode ocorrer de forma moderada a forte, com temporais isolados. Já na metade sul do Pará e no Tocantins, a tendência é de tempo mais firme ao longo do domingo.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 14:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 23ºC

Brasília (DF): 17°C / 26°C

Curitiba (PR): 10°C / 16°C

Florianópolis (SC): 12°C / 20°C

Goiânia (GO): 17°C / 30°C

Manaus (AM): 24°C / 33°C

Porto Alegre (RS): 12°C / 17°C

Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C

Salvador (BA): 22°C / 31°C

São Paulo (SP): 14°C / 21°C