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São Paulo terá chuva forte e frio nesta quinta, 25: veja o que diz o Climatempo

Região Sul terá risco de geada, enquanto temporais atingem áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 17h00
Frio São Paulo - Baixas temperaturas
Pedestres se protegem do frio na região central de São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 25 de junho, indica frio, chuva forte e risco de temporais em diferentes áreas do Brasil. Uma massa de ar polar mantém as temperaturas baixas no Centro-Sul, enquanto a combinação de umidade e instabilidades atmosféricas favorece pancadas intensas entre o Norte e o Nordeste.

Na cidade de São Paulo, o dia será chuvoso e frio. Há possibilidade de garoa entre a madrugada e o período da manhã, mas a chuva poderá ocorrer a qualquer hora, com intensidade moderada a forte. A temperatura máxima prevista é de apenas 14°C, segundo o Climatempo.

Previsão por região

Sul

Uma massa de ar polar provoca frio intenso nos três estados, com risco de geada em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Alguns pontos podem registrar temperaturas negativas, principalmente nas serras e regiões de maior altitude. O tempo tende a ficar mais firme, com nevoeiros pela manhã e sol entre poucas nuvens ao longo do dia.

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Sudeste

A frente fria mantém o tempo instável em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais e no Espírito Santo, com pancadas de chuva moderadas a fortes e risco de temporais. Na capital paulista, o dia será frio e chuvoso, com máxima em torno de 14°C. Belo Horizonte deve ter tempo mais firme, enquanto o norte de Minas enfrenta baixa umidade.

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Centro-Oeste

A chuva atinge principalmente Mato Grosso do Sul, o sul e sudeste de Mato Grosso e áreas do sul de Goiás, com possibilidade de pancadas fortes, trovoadas e temporais isolados. Campo Grande terá tempo fechado e frio, enquanto o sul de Mato Grosso do Sul ainda pode registrar geada. No norte de Goiás, o destaque será o ar seco.

Nordeste

A chuva permanece no litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, com risco de precipitação forte entre Pernambuco e Alagoas. Também pode chover no norte do Maranhão, Piauí e Ceará. No interior, predomina o tempo quente e seco, com umidade muito baixa em áreas do oeste baiano.

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Norte

O calor e a alta umidade mantêm as pancadas de chuva no Amazonas, em Roraima, no Amapá, no Acre e em partes do Pará, com risco de temporais no norte e noroeste da região. Em Rondônia, no Tocantins e em parte do Pará, o tempo fica mais firme.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 25:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 26ºC
  • Brasília (DF): 16°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 2°C / 14°C
  • Florianópolis (SC): 6°C / 17°C
  • Goiânia (GO): 16°C / 29°C
  • Manaus (AM): 24°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 5°C / 15°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 21°C
  • Salvador (BA): 21°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 12°C / 14°C
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TAGS:
Clima
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