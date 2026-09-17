São Paulo terá chuva e Sul entra em alerta para temporais nesta sexta, 18; veja a previsão do Climatempo

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A sexta-feira, 18, em São Paulo terá garoa e chuva isolada na madrugada e manhã, com melhora e sol entre nuvens à tarde, máxima de 22°C. No Brasil, o Sul e o litoral do Nordeste enfrentarão aumento das chuvas, com risco de temporais. Já o Centro-Oeste e o interior do Norte/Nordeste seguirão com tempo firme, calor intenso e baixa umidade.

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A cidade de São Paulo terá uma sexta-feira, 18, de mudança gradual nas condições do tempo. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva isolada e garoa durante a madrugada e a manhã. Ao longo do dia, porém, o tempo melhora, o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura máxima chega aos 22°C.

No restante do estado, a previsão também indica diferenças entre as regiões. A chuva fraca a moderada se concentra no litoral, nas áreas mais a leste e no nordeste paulista, com precipitação mais intensa no sul do estado. Nas demais áreas de São Paulo, o sol aparece e favorece a elevação das temperaturas.

No Brasil, a sexta-feira será marcada pelo aumento das instabilidades no Sul e no litoral do Nordeste. Parte do Sudeste também terá chuva, enquanto o Centro-Oeste e grandes áreas do interior do Norte e do Nordeste continuam sob influência do tempo firme, do calor e de baixos índices de umidade relativa do ar.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Previsão do tempo por região do Brasil:

Sul: a manhã começa com tempo firme em grande parte da região. Entre a tarde e a noite, a chuva aumenta no Paraná, em Santa Catarina e em áreas do Rio Grande do Sul, com possibilidade de precipitação moderada a forte.

Sudeste: o interior terá tempo mais estável, enquanto áreas do litoral e do leste da região registram chuva. No sul de São Paulo, Sul de Minas e outros pontos do litoral, a precipitação pode ganhar intensidade.

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Centro-Oeste: calor intenso e tempo firme predominam, mas há possibilidade de pancadas isoladas em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A umidade fica baixa em alguns pontos.

Nordeste: a chuva aumenta na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, com risco de temporais entre Salvador e o sul baiano. No interior, persistem calor intenso e baixa umidade.

Norte: a chuva se concentra principalmente no oeste da região, com pancadas moderadas a fortes no Amazonas, Acre, Rondônia e oeste de Roraima. Nas demais áreas, predominam calor e tempo firme.

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Chuva ganha força no Sul

A sexta-feira começa com sol entre poucas nuvens em grande parte da Região Sul, mas o cenário muda no decorrer do dia. As instabilidades aumentam principalmente entre a tarde e a noite no oeste e sudoeste do Paraná, em áreas de Santa Catarina e no noroeste e norte do Rio Grande do Sul.

Segundo o Climatempo, a chuva pode ocorrer com moderada a forte intensidade. No litoral do Paraná e de Santa Catarina, a entrada de umidade do oceano também favorece pancadas que podem ganhar força em alguns momentos.

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Litoral do Nordeste tem risco de temporais

A faixa leste do Nordeste também exige atenção nesta sexta-feira. A chuva aumenta entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte, com acumulados mais expressivos e risco de temporais entre Salvador e o sul da Bahia.

Pontos de Sergipe, Alagoas e do centro-leste de Pernambuco também podem registrar chuva mais forte. Ao mesmo tempo, o interior da região continua muito quente e seco, com umidade relativa do ar entre 12% e 20% em áreas do sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia.

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As rajadas de vento podem variar entre 50 km/h e 70 km/h em grande parte do Nordeste e chegar a 90 km/h de forma isolada em áreas do oeste, norte e centro da Bahia.

Calor e baixa umidade persistem no interior

No Centro-Oeste, o calor ganha força e as temperaturas permanecem elevadas, especialmente em Mato Grosso e Goiás. A umidade relativa do ar pode variar entre 21% e 30% no leste de Mato Grosso e em áreas do norte e oeste de Goiás.

Condição semelhante ocorre em parte do Norte. Tocantins e áreas do leste e sudeste do Pará também podem registrar índices de umidade entre 21% e 30%, enquanto o oeste da região permanece sujeito a pancadas de chuva mais intensas.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 18 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 25°C



Brasília (DF): 20°C / 30°C



Curitiba (PR): 11°C / 15°C



Florianópolis (SC): 14°C / 21°C



Goiânia (GO): 23°C / 34°C



Manaus (AM): 29°C / 36°C



Porto Alegre (RS): 12°C / 23°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 25°C



Salvador (BA): 22°C / 28°C



São Paulo (SP): 14°C / 22°C