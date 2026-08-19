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São Paulo terá 32°C nesta quinta-feira, antes de virada no tempo

Região Sul terá temporais e ventania de até 90 km/h

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 17h00
Calor, clima seco e poluição nesta segunda-feira (13), em São Paulo
Cidade de São Paulo (Robson Fernandjes/Fotos Públicas)
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São Paulo terá 32°C nesta quinta-feira, antes de virada no tempo Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 20, ainda será de calor e tempo firme em São Paulo, mas a aproximação de uma frente fria começa a provocar mudanças no oeste do estado. Na capital paulista, o sol predomina e as temperaturas podem chegar aos 32°C, segundo o Climatempo.

O avanço do sistema pelo Sul do Brasil rompe gradualmente o bloqueio atmosférico que vinha mantendo grande parte do país sob calor e tempo seco. Em São Paulo, a alteração mais significativa está prevista entre a noite de quinta e a sexta-feira. 

No restante do Brasil, a quinta-feira será marcada por fortes contrastes. Temporais, chuva forte e ventos de até 90 km/h atingem áreas da Região Sul, enquanto o ar frio avança para Mato Grosso do Sul e alcança o oeste da Região Norte, provocando um episódio de friagem. Apesar da mudança, calor e baixa umidade ainda predominam em extensas áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo nesta quinta

Na cidade de São Paulo, o tempo permanece firme, com predomínio de sol e máxima que pode alcançar 32°C. A frente fria ainda não provoca uma mudança expressiva nas condições da capital ao longo desta quinta-feira.

No estado, grande parte das áreas começa o dia sob influência do padrão quente e predominantemente seco. A aproximação da frente fria, porém, começa a modificar as condições pelo oeste paulista, e entre o fim da tarde e a noite ocorre mudança na direção dos ventos em algumas áreas.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

A Região Sul concentra as condições meteorológicas mais severas do dia. No Rio Grande do Sul, uma área de baixa pressão e o avanço da frente fria provocam chuva desde cedo, com risco de temporais isolados, granizo e chuva forte em grande parte do estado.

Os acumulados podem variar entre 10 e 50 milímetros, chegando pontualmente aos 80 milímetros no oeste e no sul gaúcho. Em Santa Catarina, a chuva avança pela metade oeste e sul durante o dia. Já no Paraná, as instabilidades atingem principalmente o oeste e o sudoeste.

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Os ventos também ganham força: entre as serras gaúcha e catarinense, as rajadas podem variar entre 71 e 90 km/h. As temperaturas diminuem em grande parte da região.

Sudeste

Além de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro continuam sob condições predominantemente quentes e secas nesta quinta-feira. Em Minas, a atenção se volta posteriormente para o aumento dos ventos no Triângulo Mineiro e no sul do estado.

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No Rio de Janeiro, o tempo permanece quente e firme, com mudança mais efetiva esperada apenas entre a noite de sexta-feira e o sábado. Já o Espírito Santo segue sob influência da circulação marítima, mas com menor possibilidade de chuva significativa.

A baixa umidade continua sendo destaque, especialmente no Triângulo Mineiro, oeste e noroeste de Minas Gerais.

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Centro-Oeste

O Centro-Oeste começa a quinta-feira ainda sob forte influência de ar quente e seco. Mato Grosso e Goiás permanecem com muito sol, pouca nebulosidade e umidade relativa do ar baixa durante a tarde.

Em Mato Grosso do Sul, entretanto, a aproximação da frente fria muda o cenário. Ventos de sudoeste avançam pelo oeste, sudoeste, noroeste e sul do estado, com possibilidade de chuva moderada a forte e diminuição das temperaturas máximas.

Nordeste

No Nordeste, a tendência é de redução das instabilidades. Ainda há possibilidade de chuva localizada na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e Sergipe e na região de Salvador. Entre Pernambuco e Alagoas, as pancadas podem ocorrer com maior intensidade.

No interior nordestino, o cenário continua marcado por calor e baixa umidade. O extremo oeste da Bahia pode registrar índices entre 12% e 20%. Na costa norte, rajadas moderadas a fortes podem alcançar pontualmente 70 km/h.

Norte

Na Região Norte, podem ocorrer pancadas moderadas a fortes no norte, noroeste e oeste do Amazonas, em grande parte de Roraima, no centro-sul do Amapá e em áreas do Pará. Pontos isolados do Acre também podem registrar chuva.

O principal destaque, porém, é o avanço do ar polar pelo oeste da região. A massa de ar frio alcança o Acre e o sul de Rondônia entre quinta e sexta-feira, muda a direção dos ventos e reduz as temperaturas, configurando um episódio de friagem. Nas demais áreas, calor e tempo firme continuam predominando. 

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 20 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 31°C
  • Brasília (DF): 16°C / 30°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 27°C
  • Florianópolis (SC): 18°C / 22°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 34°C
  • Manaus (AM): 27°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 21°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 32°C
  • Salvador (BA): 22°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 18°C / 32°C

Frente fria começa a mudar o tempo no país

A quinta-feira representa o início de uma mudança mais ampla no padrão atmosférico. Enquanto São Paulo ainda enfrenta calor de até 32°C e tempo seco, a frente fria provoca temporais no Sul e começa a influenciar o Centro-Oeste. O ar polar também avança até o oeste da Região Norte.

Entre quinta-feira e o começo de sexta, uma área de baixa pressão deve se aprofundar e dar origem a um ciclone extratropical próximo à costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul, contribuindo para intensificar os ventos.

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