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São Paulo tem virada no tempo neste sábado e chuva forte ameaça o Sul; confira a previsão

Fim de semana começa com mudança em parte do Centro-Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 18h00
The sky is seen during morning on a warm day in São Paulo on 6 October, 2017. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Vista aérea da cidade de São Paulo (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A cidade de São Paulo terá um sábado, 19, mais quente que os últimos dias. Segundo a previsão do Climatempo, os termômetros devem variar entre 15°C e 26°C, com sol ao longo do dia e muitas nuvens durante a manhã. À noite, há previsão de pancadas de chuva.

A elevação da temperatura marca uma mudança no cenário observado durante a semana na capital paulista, quando o frio e a grande nebulosidade mantiveram as máximas mais baixas. Para sábado, o Climatempo prevê maior presença do sol e aquecimento durante a tarde, antes da volta das condições para chuva no período noturno.

Sul entra em atenção para temporais

A Região Sul terá uma das mudanças mais importantes do tempo neste sábado. Uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o Sul do Brasil favorece o crescimento de nuvens carregadas e o retorno dos temporais.

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A chuva atinge principalmente o oeste, noroeste e norte do Rio Grande do Sul, oeste e grande parte de Santa Catarina e sul e sudoeste do Paraná. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para outras áreas.

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As pancadas podem ocorrer com moderada a forte intensidade e vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo.

Onde pode chover mais no Sul

Os maiores acumulados previstos pelo Climatempo se concentram no oeste, sul e sudoeste do Paraná, em grande parte de Santa Catarina e no norte, oeste e noroeste do Rio Grande do Sul.

As rajadas de vento ficam entre 40 km/h e 50 km/h em grande parte da região, podendo atingir 70 km/h de forma isolada. No litoral norte e médio gaúcho e no sul catarinense, as rajadas podem chegar aos 90 km/h.

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O risco de tempo severo também merece atenção porque algumas áreas apresentam solo bastante úmido, condição que pode aumentar os impactos provocados pela chuva intensa.

Instabilidades começam a avançar pelo Centro-Sul

A mudança do tempo não deve ficar restrita à Região Sul. Segundo o Climatempo, ao longo de sábado e domingo as instabilidades começam a avançar em direção a Mato Grosso do Sul e ao oeste de São Paulo.

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O processo antecede uma mudança mais abrangente prevista para o início da próxima semana, quando uma frente fria deve reforçar a instabilidade e levar chuva para outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 19 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 25°C
  • Brasília (DF): 20°C / 31°C
  • Curitiba (PR): 13°C / 16°C
  • Florianópolis (SC): 18°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 33°C
  • Manaus (AM): 29°C / 37°C
  • Porto Alegre (RS): 15°C / 20°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C
  • Salvador (BA): 23°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 26°C
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Clima
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