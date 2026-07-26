São Paulo tem mudança no tempo nesta segunda após frente fria
Saiba a mínima e a máxima na capital paulista, segundo o Climatempo
A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 27, indica a volta do tempo firme após a passagem da frente fria pela Região Sudeste. Segundo o Climatempo, o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia e não há expectativa de chuva na capital paulista.
Os termômetros devem variar entre 14°C e 26°C. Apesar do amanhecer ainda relativamente frio, a temperatura sobe durante a tarde, favorecida pelas aberturas de sol e pelo afastamento das áreas de instabilidade. À noite, a nebulosidade diminui e o céu deve permanecer limpo.
A mudança ocorre depois de a frente fria avançar sobre São Paulo e provocar chuva e aumento de nebulosidade nos dias anteriores.
Como fica a previsão do tempo em São Paulo?
De acordo com o Climatempo, a segunda-feira será marcada por sol com algumas nuvens, sem registro de chuva. A previsão para a capital é:
- Temperatura mínima: 14°C
- Temperatura máxima: 26°C
- Condição do dia: sol com algumas nuvens
- Chuva: não há previsão
- Noite: céu limpo
Fim da frente fria eleva as temperaturas
O afastamento da frente fria permite uma elevação gradual das temperaturas. A máxima prevista para segunda-feira é 2°C superior à estimada para o domingo, embora o início da manhã ainda exija agasalho, especialmente nas áreas mais afastadas do centro e em bairros com maior presença de vegetação.
Durante a tarde, o predomínio do sol deve proporcionar sensação térmica mais agradável. A amplitude térmica chega a 12°C, condição comum em períodos de tempo seco no inverno paulista.
A tendência de aquecimento também está alinhada ao cenário climático previsto para o fim de julho, período em que o Sudeste pode registrar temperaturas acima da média em diferentes áreas.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 27 de julho:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 26°C
- Brasília (DF): 18°C / 29°C
- Curitiba (PR): 14°C / 23°C
- Florianópolis (SC): 15°C / 22°C
- Goiânia (GO): 21°C / 32°C
- Manaus (AM): 25°C / 31°C
- Porto Alegre (RS): 17°C / 20°C
- Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 29°C
- Salvador (BA): 22°C / 26°C
- São Paulo (SP): 14°C / 26°C